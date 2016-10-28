微鲸VR拍摄并独家首发SNH48鞠婧祎单曲《每一天》VR版

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月27日，SNH48成员鞠婧祎最新专属单曲《每一天》MV首发上线。MV根据鞠婧祎个人特质，量身定制，远赴西班牙取景拍摄，从荒漠辗转到城市，鞠婧祎化身纯美精致的东方公主，上演了一段浪漫的异国爱恋，为大家带来了一场充满意外和惊喜的旅程。值得一提的是，由微鲸VR拍摄并制作的VR版MV在“微鲸VR”APP也于同日独家上线，VR版的故事不同于普通版的视角，带来不一样的精彩。



微鲸VR APP独家上线SNH48鞠婧祎VR版MV《每一天》

影片级制作，微鲸VR为粉丝创造追星全新视角

“四千年美女”鞠婧祎是2016年SNH48第三届偶像年度人气总决选冠军。作为小鞠获得人气总冠军的奖励，丝芭文化为小鞠量身定做了最新单曲《每一天》，其制作人是曾为TFBOYS、沙宝亮等著名艺人创作多支金曲的国内金牌制作人刘佳。VR版MV同步西班牙实景拍摄，可谓电影级的大制作。

就在上周，同期拍摄的SNH48《公主披风》VR版MV已上线微鲸VR APP，该MV一经上线就获得了粉丝们热捧和盛赞，VR版上线一周播放量高达近50万。如果说《公主披风》是一场SNH48成员的华丽表演，那么《每一天》就是小鞠的故事SOLO。与《公主披风》的快节奏不同，《每一天》是一首柔和的情歌，在故事中，小鞠化身为一名可爱的金发少女，在异国他乡邂逅了一段浪漫的异国爱恋。

一般来说，VR视频多以远景拍摄为主，而这次为了突出小鞠的故事SOLO，制作团队采取了近景与远景相结合的方式，以简洁利落的镜头语言表达出与传统MV类似的故事线。据微鲸VR导演组工作人员介绍，除了克服异乡拍摄的语言障碍外，VR版MV的拍摄过程，让人既兴奋又充满挑战。举例来说，广场上的拍摄，普通MV只需清场广场一角；而VR版本的MV，则需要整个广场全部清场，其执行难度可想而知。

据《每一天》VR版MV的主创人员介绍，拍摄SOLO的MV其实更类似于舞台剧的方式，演员的走位和肢体表演都非常重要，同时演员需要自己去想象整个故事，这些难度和挑战也使得鞠婧祎演绎的《每一天》VR版MV让人充满了期待。

VR版《每一天》，只有在微鲸VR APP才能欣赏

从观众的角度来说，VR是一种以观众为中心的视觉呈现，由此产生的沉浸感和代入感是传统视频无法比拟的。漫步在西班牙的广场和街道，欣赏着小鞠不一样的美，仿佛你就是这个爱情故事的男主角，这才是VR超越现实的美好感受。

在今年ChinaJoy现场，微鲸VR与SNH48经纪公司上海丝芭文化正式签署战略合作协议，“科技+娱乐”结合，联合打造优质VR内容，给粉丝们带来更直接的与美少女接触的“新看法”新体验。在之后的SNH48第三届偶像人气总决选演唱会上，微鲸VR提供了独家的VR直播，为不能到现场的粉丝提供了一个大福利。最近的《公主披风》和《每一天》VR版MV也是双方合作的结晶。

很多朋友都以为一定要佩戴VR眼镜才可以欣赏VR版的MV，其实只需要下载安装微鲸VR APP，切换单屏模式，就可以裸眼欣赏VR了。当然如果想获得更好的沉浸感体验，就需要借助一定的设备，可以是手机+VR眼镜盒，或者微鲸VR推出的VR一体机。