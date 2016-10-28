中国平安前三季度利润逆势稳健增长17.1%

新业务价值大幅提升48.1% 新增客户中30.7%来自互联网用户

西安2016年10月28日电 /美通社/ -- 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”、“平安”或“集团”，股票代号：香港证券交易所 2318，上海证券交易所 601318）公布其截至2016年9月30日止九个月期间未经审核业绩。

2016年前三季度，在整体经济形势下行压力加大，金融保险业经营挑战巨大，利润增速放缓或大幅负增长的背景下，中国平安坚持既定的经营战略，各项业务保持了超越市场的快速健康发展。前三季度，中国平安个人客户规模稳步增长，用户客户转化效果显著，保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务保持快速增长。期内，公司实现归属于母公司股东的净利润565.08亿元（人民币，同下），同比增长17.1%；截至2016年9月30日，归属于母公司股东权益为3,793.78亿元，较年初增长13.5%；公司总资产约5.3万亿元，较年初增长11.2%。其中，今年前三季度寿险业务新业务价值同比增长48.1%，代理人产能稳步提升。

集团：前三季度新增客户2,682万，新增客户中30.7%来自互联网用户转化

2016年前三季度，集团互联网业务持续深化发展。截至2016年9月30日，平安集团个人客户总量1.25亿，前三季度新增客户2,682万，其中，线上客户总量7,620万，占个人客户总量的61.0%。平安互联网用户规模约3.37亿，年活跃用户量2.29亿，公司移动端累计用户量2.22亿。2016年前三季度，集团互联网用户转化为新增客户的人数达823万，占前三季度新增客户总量的30.7%。同时，1,339万核心金融公司的客户通过注册互联网服务平台账户转化为集团的线上客户，占前三季度新增互联网用户总量的14.0%。

保险业务：寿险业务新业务价值提升48.1%，产险规模和品质均衡发展

2016年前三季度，寿险业务规模保费2,955.52亿元，同比增长26.2%。其中个人业务实现规模保费2,807.65亿元，同比增长26.6%；寿险业务实现新业务价值353.48亿元，同比增长48.1%。

平安寿险以客户经营为核心，推动多渠道共同发展，致力于内含价值及规模的持续、健康、稳定增长。前三季度平安寿险规模保费达2,821.53亿元，同比增长26.6%，净利润229.83亿元，同比增长18.7%。其中，代理人渠道业务实现良好增长，新业务规模保费828.31亿元，同比增长39.5%；队伍产能稳步提升，人均每月首年规模保费同比增长7.7%。电销业务前三季度实现规模保费123.35亿元，同比增长30.6%，市场份额稳居行业第一。互联网渠道形成以O2O产品经营模式为核心的差异化竞争优势，产品不断丰富，前三季度实现规模保费35.88亿元。

平安产险始终坚持内涵式、精细化的发展道路，不断提升服务水平和客户体验，实现了规模和品质的均衡发展。2016年前三季度，平安产险实现净利润105.07亿，综合成本率94.9%；实现原保险保费收入1,274.27亿元，同比增长4.8%。其中，车险业务前三季度实现保费收入1,054.09亿元，同比增长11.9%。平安产险来自于交叉销售、电话及网络销售的保费收入588.50亿元，同比增长8.9%；车商渠道保费收入287.47亿元，同比增长18.9%。

平安养老险前三季度的短期险和长期险业务规模分别为128.17亿元和53.04亿元，市场份额均居行业前列。截至2016年第三季度末，平安养老险管理的企业年金受托资产、投资资产及其他委托管理资产共4,177.34亿元，在国内专业养老保险公司中保持领先。

在险资投资方面，2016年前三季度，中国平安在坚守风险控制的前提下，稳步推进高评级的固定收益投资、优先股投资，把握权益市场波动机会，动态调整权益资产配置比例。截至2016年9月30日，保险资金投资组合规模达1.88万亿元，较年初增长8.6%。2016年前三季度，保险资金投资组合年化净投资收益率6.0%，年化总投资收益率4.9%。

银行业务：非利息净收入同比增长19.4%，资产质量整体可控

期内，平安银行规模平稳增长，实现净利润187.19亿元，同比增长5.5%；非利息净收入274.05亿元，同比增长19.4%，在营业收入中占比33.43%；计息负债平均成本2.17%，同比下降0.85个百分点；投产效率持续优化，成本收入比同比下降4.44个百分点至27.70%；规模平稳增长，吸收存款较年初增长10.3%，发放贷款和垫款较年初增长17.6%。

2016年前三季度，平安银行零售业务继续深化大事业部制改革，第三季度末财富及以上客户32.85万户、管理个人客户资产7,606.70亿元，“平安橙子”客户较年初增长99.0%，信用卡新增发卡649.99万张，同比增长46.8%。

平安银行持续优化信贷结构，管好存量，严控增量，加大不良资产清收处置力度。截至2016年第三季度末，平安银行不良贷款率1.56%，拨备覆盖率164.39%。

资产管理业务：信托业务保持稳健增长，证券业绩优于行业，资管第三方业务持续拓展

平安信托业务保持稳健增长，积极推进战略转型落地实施：以“零售+基金”为核心业务模式，建立全新的风控体系、IT与运营支持管理平台等措施，以确保战略成功转型。截至2016年9月30日，信托资产管理规模6,264.89亿元，较年初增长12.2%，其中事务管理类规模较年初增长44.9%至3,255亿元，投资类规模较年初下降12.2%至1,507.68亿元，融资类规模较年初下降7.3%至1,502.21亿元。

证券行业受市场波动与经纪交易量下滑影响，前三季度净利润同比下降49.8%。平安证券净利润同比下降20.2%，整体业绩表现优于行业，营业收入及净利润排名较去年底分别提升4名、7名至第14名、17名，2016年证券公司分类评级连升三级回归A类。经纪业务不断深化互联网转型，9月平安证券APP用户月度活跃数485万，券商排名较1月提升7名至第二名。机构业务不断扩大在固定收益业务上中下游各环节的优势，债券主承销家数排名行业第四，债券交易保持较高投资收益率水平，利率互换做市排名保持券商第一；同时将交易技术有效输出，主动管理产品及投资顾问业务规模较年初增长74.1%。

平安资产管理公司整体业务稳健增长，不断提升风险管理水平，第三方业务持续拓展，加强创新，积极为客户创造价值。截至2016年9月末，资产管理规模2.16万亿元，较年初增长9.8%，其中第三方资产管理规模2,825.75亿元，较年初增长15.0%，第三方资产管理费收入15.43亿元，同比增长36.2%。

互联网金融：陆金所零售端交易量破万亿，普惠金融新增贷款同比强劲增长281.6% ，好医生累计用户1.1亿

期内，陆金所控股全方位布局财富管理、消费金融和机构间金融资产交易，进一步巩固在互联网金融行业的领先优势。截至2016年9月30日，陆金所平台累计注册用户数2,550万，较年初增长39.3%，活跃投资用户数655万，较年初增长80.4%。2016年前三季度零售端交易量10,772.20亿元，同比增长239.3%，期末零售端AUM达3,909.21亿元，较2015年底增长55.8%；机构端交易量32,205.83亿元，同比增长428.8%；普惠金融的新增贷款量达1,119.01亿元，同比增长281.6%，期末管理贷款余额1,116.50亿元，继续保持行业领先地位。

平安好医生在线上和线下向用户提供健康管理和移动医疗服务。截至2016年9月底，平安好医生累计为1.1亿用户提供健康管理服务，日咨询量峰值超25万，月活跃用户数峰值突破2,600万。在易观智库发布的医疗问诊类APP排行榜中，平安好医生位居第一。在艾瑞咨询发布的2016年中国独角兽企业估值榜中，平安好医生以A轮融资5亿美元、估值30亿美元在互联网医疗健康行业中位居第一。

壹钱包公司进一步明确了以壹钱包APP为主体、“积分+支付”融合发展的新战略。截至2016年9月，支付及积分业务交易规模达20,057.18亿元，同比增长107.8%；累计注册用户数6,498.70万，月均活跃用户620.69万。积分管理业务致力于为各行业提供会员权益解决方案，新增积分发放89.50亿元，同比增长168.0%。

截至2016年第三季度末，一账通平台已全面覆盖C端和B端业务。在C端，一账通平台继续深化场景建设，为用户提供账户、财富、信用、生活管理四大类服务，用户规模近1.57亿，较年初增长49.9%，月活跃用户超2,220万，同比增长62.0%；在B端，金融一账通云服务平台已累计与174家银行及996家非银金融及准金融机构合作。

未来展望

中国平安表示：面对当前经济的复杂形势和风险挑战，展望第四季度，中国平安将密切关注外部经济环境的变化，加强内部控制与精细化管理，提升经营效率，实现全年利润和新业务价值持续稳健增长；同时，不断推进互联网金融模式的全面布局及创新，朝着平安3.0时代的战略方向不懈努力，打造“开放平台+开放市场”，持续为投资者和社会创造价值。

关于中国平安

作为中国第一家股份制保险企业，中国平安（全称“中国平安保险（集团）股份有限公司”）以“建成国际领先的个人金融生活服务提供商”为方向，目前已发展成为融保险、银行、投资等业务为一体的综合金融服务集团。截至2016年6月30日，中国平安拥有约105万名寿险销售人员和约27.5万名正式雇员，并拥有1.2亿个人客户。根据2016年中报数据，截至2016年6月30日，集团总资产达人民币5.22万亿元，归属母公司股东权益为人民币3,639.48亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司，平安养老险为中国第一大养老保险公司；旗下平安银行为国内首家股份制银行，2016年上半年实现净利润122.92亿元，总资产达2.8万亿元；包括信托、证券、资产管理等在内的投资业务也是中国平安重要的业务支柱。此外，中国平安积极开拓包括陆金所、万里通、平安好车、平安好房、平安付等在内的互联网金融业务，并在规模与用户数方面显著增长。截至2016年6月30日，平安互联网用户规模达2.98亿。

中国平安在《福布斯》最新一期“全球上市公司2000强”中名列第20位；在美国《财富》杂志“全球领先企业500强”中名列第41位，并蝉联中国内地非国有企业第一；除此之外，在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“BrandZ最具价值全球品牌100强”中名列第57位。

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