开元酒店集团陈妙强出席中国旅游饭店业协会第七届四次理事会

杭州2016年10月28日电 /美通社/ -- 2016年10月26日至27日，中国旅游饭店业协会第七届四次理事会暨饭店创新论坛在沈阳召开。开元酒店集团总经理陈妙强出席了会议，并受邀参与“如何提升饭店人力资源效能”主题讨论会。

国家旅游局党组成员、副局长王晓峰出席会议并讲话，他全面深刻地分析了我国饭店业形势，并提出工作希望和要求。中国旅游饭店业协会会长张润钢就协会第七届四次理事大会以来的工作进行了全面总结并提出了明确的工作思路。会议围绕我国饭店业增值税实施情况、新生代+新味道+新体验、人力资源与饭店创新等议题进行了研讨和交流。

在“人力资源与饭店创新”主题讨论会上，陈妙强总经理结合开元酒店集团的人力资源管理实例，与大家分享了如何有效提升饭店人力资源效能的创新经验。会上，陈总表示，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。而酒店行业却是一个有着人员高流动率的行业。如何提升饭店人力资源效能，减少人员流失成为关注的话题。首先，人才供给要外部引进与内部培养齐头并进，才能保证人才供应链接，化解供需的不平衡性，而三级人才培养体系将成为管理人才库最大的供给站，改变实习生管理模式及使用模式。其次，我们要站在未来看人才培养需求，高质量、高学历的人才将是未来行业可持续发展的中流砥柱。最后，以“扩外补内”政策突破中高层管理人员储备瓶颈。而当前形势下，人力资源管理需要围绕市场的变化需求，在结构、机制和流程上进行“全面试错”的探索性自我改革，激活组织。需要借助文化渗透和传承的力量，为新生代员工创造力展现提供平台，以文化驱动人的效能。相信未来的人力资本管理核心是“业务化”，需根据各部门的需求去推出产品，真正形成内部客户导向。

国家旅游局、中国旅游饭店业协会、辽宁省旅游局领导以及来自全国各地的理事、会员单位代表近五百人出席了本次行业盛会。