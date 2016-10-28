大数据如何做内推？看首个人脉内推怎么玩

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 根据相关机构调查显示，综合多个行业来看，使用内推渠道的企业占比超过了66%，互联网行业的这一数据更是超过了84%。因为省时高效，节约成本等优点，越来越多的企业开始将内推作为一种重要的招聘手段。

一方面，内推已成为新的招聘趋势，另一方面，传统内推也存在着一些明显的问题。以往的内推偏于被动，只能依靠不断宣传或金钱激励等方式吸引企业员工的注意力，内推的主动权把握在员工而不是企业手里。同时，传统内推无法智能管理，依靠人工“广撒网”的方式获得的内推简历数量有限，且效果无法预估，不利于后续内推策略的优化。

e成推出首个基于人脉大数据的内推解决方案

如何运用大数据做内推？大数据招聘服务平台e成科技推出业内首个基于人脉大数据的内推解决方案 -- 人脉内推，运用大数据为 HR 筛选出有人脉关系的简历，HR只需发起人脉内推，即可精准定位关联员工为其邀请候选人。

e成人脉内推运用大数据技术，借助员工人脉关系精准聚焦候选人，让内推不再止于宣传职位后被动等待；同时主动出击，邀请员工为 HR 争取“中意”的候选人，让有人脉关系的员工和候选人沟通，信息更畅通，招聘满意度更高。

e成人脉内推基于人脉大数据，变“广撒网”式内推为“精准捕获”，变被动内推为主动内推，有效提升了内推的效率和质量。

人脉内推，多快好省做内推

多：“伯乐”多 简历更多

相比传统内推“吆喝式”宣传带来的数目寥寥的候选人，基于人脉大数据，e成人脉内推能够百倍激活企业的内推资源，让员工化身“伯乐”为企业带来数以万计的内推简历。根据实际运营的数据来看，平均每个员工能为企业带来27个前同事，228个同年级且同专业的校友简历；平均每个公司的前同学人脉数总量能够达到1110。

大中型企业经过数年招聘后，其在全网沉淀的简历已经达到了相当多的数量，e成人脉内推通过大数据技术为企业定位在职员工，企业只需自行激活，让员工注册成为“伯乐”即可。只要有足够的“伯乐”注册，一般的大中型企业都可以获得上万份的内推简历。

快：一键邀请 坐等结果

传统内推的流程复杂，员工往往不知道内推何时开始、何时结束，HR也不能实时掌握内推的进程和反馈情况。e成人脉内推，简化流程，HR只需一键发起，然后坐等结果即可。后续沟通邮件及短信均由e成系统智能发出，HR可在候选人管理中随时查看，实时掌握伯乐、候选人状态。

好：智能人脉精准触达，雇主品牌精准投放

e成人脉内推基于企业在全网及人才库的简历，运用大数据算法智能筛选匹配，通过“人脉雷达”的黑科技盘点出企业在职员工的前同事、校友等关键人脉链。

HR只要在人脉雷达盘点出的关键人脉资源中搜寻合适的候选人，然后动员有人脉关系的员工和候选人沟通即可。在职员工与前同事、校友关系较为密切，对其职业背景及能力水平也有一定的了解，可以使其沟通起来更顺畅；而有了员工的信用背书，也能有效提高招聘满意度。



人脉雷达

HR发起人脉内推后，e成的系统会通过邮件、短信、移动 H5 等多种渠道，全面触达伯乐和候选人，一边做内推，一边建立雇主品牌。

在人脉内推过程中建立良好的雇主品牌，对内有利于加强在职员工对企业文化的认同感，对外可以向候选人宣传企业优势，从而实现由内而外的精准雇主品牌投放。



由内而外精准建立雇主品牌

省：按效果付费 招聘成本低

与e成的约 Ta 服务一样，人脉内推也是按照效果付费，不需要企业为此额外支付一大笔的内推开销。HR发起人脉内推后，只有当候选人状态显示为“愿意沟通”时，才会从账户余额中扣取费用；如果候选人没有后续沟通意向，则不会扣取费用。

按效果付费，方便企业更灵活地调整内推策略，有效地控制企业招聘成本。

e成人脉内推，业内首个基于人脉大数据的内推解决方案，智能人脉精准触达，有效提高内推效率，降低招聘成本，帮企业多快好省地做内推。