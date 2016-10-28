空中网《装甲风暴》亮剑公测 百万奖金打造全民电竞赛事

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月28日，军武游戏第一品牌厂商空中网首推空地竞技网游《装甲风暴》（http://zj.kongzhong.com/），正式启动亮剑公测。这是继续《坦克世界》、《战舰世界》等精品游戏大作之后，空中网深耕军武游戏领域，2016年推出的又一款重磅军武大作。

装甲风暴战争大电影：http://v.qq.com/x/page/o03405saaul.html

深耕军武游戏 空中网首推空地竞技网游

作为中国领先的网络游戏研发商和运营商，空中网立足军武游戏细分领域，陆续推出《坦克世界》、《战机世界》、《战舰世界》等精品游戏，完成覆盖“海、陆、空”的立体战争游戏产品线，并实现PC端及移动端的全面布局。通过多年深耕，空中网已将“战争三部曲”打造成为中国第一的军武游戏品牌，同时积累了8000万用户和一大批极具影响力的战争题材IP。

《装甲风暴》是空中网2016年继续深入布局军武游戏领域的又一力作。这是一款由国内顶级战争游戏研发团队 -- 墨一科技“眼镜蛇”工作室耗时5年开发、空中网独家运营的现代战争载具射击网游。游戏以二战后至现代为时代背景，加入地空载具同屏对抗、现代副武器自由搭载、电磁干扰、空中侦察等多种全新玩法，以及特有的发现和隐蔽策略，多向的载具成员成长系统，真实物理破坏与实感反馈，更快节奏的现代战场等特色内容，为玩家构建一个立体化、多元化的战斗网络。

公测中，《装甲风暴》将推出中系载具、PVE玩法等全新内容。独特的空地联动、副武器、快节奏战斗将给玩家带来全新的游戏体验。作为一款完全由国内团队研发的现代载具TPS游戏，《装甲风暴》拥有目前国内最专业的中系载具科技线。研发人员深入军营一线进行载具的一手数据采集，从而诞生了游戏中细致相识的中系载具建模和数据。从第一代坦克59，到第三代坦克99，再到武直9和武直10，玩家都能进行身临其境般体验。

空中网百万奖金打造全民电竞

与同类载具射击类游戏相比，《装甲风暴》具有十分鲜明的特点。游戏中除了PVE等特色玩法外，每局对战时间设定为10分钟，再加上直升机等其它非坦克载具加入等原因，导致游戏节奏一反传统TPS类游戏常态，变得相当快。此外，游戏的载具定位鲜明，对玩家团队协作、战斗策略的要求也是非常高，因此《装甲风暴》是一款比传统TPS游戏更加具有竞技性的网游。

《装甲风暴》风暴杯职业挑战赛，是空中网为打造“军武电竞”生态，为《装甲风暴》打造的全民联赛。与其他国内顶级赛事不同的是，此次比赛既有FPS、TPS众多知名战队的参与，同时空中网也希望有更多喜欢电竞的玩家与战队一同来挑战，打造成真正的全民电竞赛事。冠军队伍将会获得高达总价值100万的奖励，而选手招募活动目前已经正式启动。

除此之外，空中网还正式推出了“军武电竞主播千人万元招募计划”，面向全民招募电竞主播。主播通过考评后即可正式签约，加入空中网官方军武电竞直播团队。之后主播就能获得固定底薪收入、签署职业合同、官方资源媒体资源推荐等官方支持，同时得到游戏直播培训、虚拟礼物奖励、游戏周边和礼包、参与官方落地活动等福利。

对于《装甲风暴》的正式公测，空中网CEO王雷雷表示：“一直以来，空中网立足军武游戏细分领域，推出了多款不同类型和玩法的游戏产品，实现了PC端和移动端的全面布局。《装甲风暴》空中网2016年继续布局军武游戏领域的又一款大作。这款游戏具有空地联动、快节奏战斗等鲜明特点，再加上电竞属性，相信一定会给玩家带来耳目一新的游戏体验。”