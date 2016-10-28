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“2016 中国航空营销高峰论坛”圆满落幕

2016年10月28日 11:48 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月26日，环球旅讯举办的首届“中国航空营销高峰论坛”在上海希尔顿逸林酒店圆满落幕。为期两天的论坛有近500位来自国内和全球航空公司、GDS、OTA、机票代理人、TMC以及相关产业的中高层管理者出席，共同探讨航空业的未来发展之路。

参加此次论坛的航空公司近40家，除国内四大航空公司国航、南航、东航、海航外，还包括深圳航空、山东航空、厦门航空、西部航空、首都航空、四川航空、中国联合航空、扬子江航空、春秋航空、吉祥航空、天津航空、青岛航空、桂林航空、河北航空、华夏航空、云南红土航空、云南祥鹏航空、昆明航空、长安航空、广西北部湾航空、九元航空等国内地区性航空及民营航空公司，以及法航荷航集团、芬兰航空、加拿大航空、新西兰航空、亚洲航空、香港航空、澳门航空、肯尼亚航空等国际航空公司。其中95%的航空公司出席嘉宾为经理以上级别，负责航空公司运营、销售、营销、电商、IT等核心职能。

随着中国旅游市场的爆发式增长，中国的航空业也取得了长足的发展，中国已经跃居全球第二大的航空市场。全球航空市场也正在经历前所未有的变局，中国市场正在成为这场变局中的主导力量。到2033年，中国将成为全球最大的航空市场。

与此同时，移动应用技术的创新也在急剧改变着消费者的购买行为，OTA 渠道的整合也为传统的航空营销渠道带来了新的挑战。

为此，本届中国航空营销高峰论坛聚焦在“打造以客户为中心的航空公司”的话题上，并分别就“CEO对话：新起点，新巅峰”、“如何打造一个以客户为中心的航空公司营销渠道”、“CEO对话：中国航信收购OpenJaw”、“航空公司如何通过移动技术创新提升辅助收入”、“航空公司如何围绕商务旅客打造服务和预订流程的价值链”、“航空公司如何利用技术创新和战略合作打造一个高效的忠诚度计划”等子话题进行了深入的探讨和分析。

环球旅讯CEO李超
环球旅讯CEO李超

 

环球旅讯CEO李超（左）对话春秋航空总裁王煜（右）
环球旅讯CEO李超（左）对话春秋航空总裁王煜（右）

此外，论坛还邀请了春秋航空、东航、南航、国航、四川航空、西部航空、深圳航空、海南航空、阿里旅行、中国航信、法荷集团、国际航空运输协会、麦肯锡、BCD Travel 、 OAG、一起飞®国际机票网、锦江电商、太原龙之舟、OpenJaw Technologies、Datalex、首付游、在路上商旅、迈生活、Sitecore、悦途出行、IBM、腾讯社交广告、百度、LinkedIn 中国、TalkingData、宝库在线、SDL China、SapientNitro 全球航空、旅游领域知名公司的30余位高层出席会议或发言。

论坛第一天的第一场CEO对话环节中，王煜作为春秋航空的新掌门人出席首届中国航空营销高峰论坛。甫一上台，王煜便说了句耐人寻味的话：“我们航空公司第一次高高在上啊。”

王煜提到了关于辅营收入的做法：先做好服务，再来谈辅助收入。对话中，王煜还分享了低成本航司由“航空承运人”向“航空服务集成商”转型的策略，并就品牌营销、国内直销国外分销的双轨销售策略、国际化路线等模块深入探讨。

在接下来的航司营销渠道的嘉宾论坛中，关于航司提直降代新政的问题，阿里旅行副总裁航空事业部总经理郑伟斌对代理制度一刀切的做法表示异议，并建议针对有资质、口碑好的代理启用白名单的机制。

国航销售部副总经理黄峰也解释，提直降代不是劣币驱逐良币，航司仍然欢迎精耕细作的代理商，航司之所以提直降代，是出于经营战略考虑，希望做机票这一流量入口的生意。

第二场CEO对话，聚焦在中国航信的第一次海外并购，中国航信收购总部在爱尔兰的旅游科技公司OpenJaw。中国航信称，在 IT 系统升级需求上，与 OpenJaw 优秀的零售端转型的技术解决方案一拍即合。

对话中，中航信航空提到，中国企业的海外并购以购买资源为主，这次中航信收购 OpenJaw 这家科技公司，这种花钱买人的做法，在中国企业海外并购案中并不多见。

在以“航空公司如何通过移动技术创新提升辅助收入”为话题的论坛环节中，山东航空、深圳航空、西部航空、海南航空，就如何提高辅助收入比重、服务差异化带来的机遇与挑战、移动技术对于提高辅助收入，以及是否为航司带来更多可能性和想象空间展开讨论。

西部航空市场销售部副总经理滕洋的观点获得多数认同：航司如不能做好服务，就不要盲目跟风学别人做什么辅营收入了。

在26日的以“航空公司如何围绕商务旅客打造服务和预订流程的价值链？”为话题的分论坛中，来自海航、在路上商旅、太原龙之舟、悦途出行、宝库在线的嘉宾，分别从航司、TMC、技术服务商的角度，对航司直连企业客户的行业发展趋势，表达了各自的观点。

TMC也就这一趋势下，该如何重塑价值定位，分享了各自做法。其中在路上商旅总经理张雪认为，航司直连企业客户，还需借助TMC的桥梁作用；海航销售合作发展部总经理李博称，TMC依然是企业差旅需求最全面的选择。

作为本次“2016中国航空营销高峰论坛”的最后一个环节，迎来了最为激烈的忠诚度计划的讨论，“航空公司如何利用技术创新和战略合作打造一个高效的忠诚度计划？”

IBM大中华区航空旅游业总监蔡劲冬认为，忠诚度计划应该称为用户的忠诚度管理才更为准确，现在整个用户的生态已经发生了变化，对航司来说是一个挑战，这两天一直说千人千面，但恐怕是时候讨论一人千面的问题了。

此轮环节结束，正式宣布“2016中国航空营销高峰论坛”圆满落幕，本次论坛还得到了Datalex、阿里旅行、LinkedIn 中国、百度、SDL China SapientNitro、TalkingData、首付游、Sitecore、腾讯社交广告、新悦视联、OAG、OpenJaw Technologies、迈生活、15 below、宝库在线、在路上旅业、悦途出行、寻阁科技、Bestwestern、钱海/Oceanpayment、Moleskine E-Bizcamp的大力支持。

会议专题报道及演讲PPT将陆续推出，请随时关注环球旅讯官网

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