“2016 中国航空营销高峰论坛”圆满落幕

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月26日，环球旅讯举办的首届“中国航空营销高峰论坛”在上海希尔顿逸林酒店圆满落幕。为期两天的论坛有近500位来自国内和全球航空公司、GDS、OTA、机票代理人、TMC以及相关产业的中高层管理者出席，共同探讨航空业的未来发展之路。



参加此次论坛的航空公司近40家，除国内四大航空公司国航、南航、东航、海航外，还包括深圳航空、山东航空、厦门航空、西部航空、首都航空、四川航空、中国联合航空、扬子江航空、春秋航空、吉祥航空、天津航空、青岛航空、桂林航空、河北航空、华夏航空、云南红土航空、云南祥鹏航空、昆明航空、长安航空、广西北部湾航空、九元航空等国内地区性航空及民营航空公司，以及法航荷航集团、芬兰航空、加拿大航空、新西兰航空、亚洲航空、香港航空、澳门航空、肯尼亚航空等国际航空公司。其中95%的航空公司出席嘉宾为经理以上级别，负责航空公司运营、销售、营销、电商、IT等核心职能。

随着中国旅游市场的爆发式增长，中国的航空业也取得了长足的发展，中国已经跃居全球第二大的航空市场。全球航空市场也正在经历前所未有的变局，中国市场正在成为这场变局中的主导力量。到2033年，中国将成为全球最大的航空市场。

与此同时，移动应用技术的创新也在急剧改变着消费者的购买行为，OTA 渠道的整合也为传统的航空营销渠道带来了新的挑战。

为此，本届中国航空营销高峰论坛聚焦在“打造以客户为中心的航空公司”的话题上，并分别就“CEO对话：新起点，新巅峰”、“如何打造一个以客户为中心的航空公司营销渠道”、“CEO对话：中国航信收购OpenJaw”、“航空公司如何通过移动技术创新提升辅助收入”、“航空公司如何围绕商务旅客打造服务和预订流程的价值链”、“航空公司如何利用技术创新和战略合作打造一个高效的忠诚度计划”等子话题进行了深入的探讨和分析。



环球旅讯CEO李超

此外，论坛还邀请了春秋航空、东航、南航、国航、四川航空、西部航空、深圳航空、海南航空、阿里旅行、中国航信、法荷集团、国际航空运输协会、麦肯锡、BCD Travel 、 OAG、一起飞®国际机票网、锦江电商、太原龙之舟、OpenJaw Technologies、Datalex、首付游、在路上商旅、迈生活、Sitecore、悦途出行、IBM、腾讯社交广告、百度、LinkedIn 中国、TalkingData、宝库在线、SDL China、SapientNitro 等全球航空、旅游领域知名公司的30余位高层出席会议或发言。

论坛第一天的第一场CEO对话环节中，王煜作为春秋航空的新掌门人出席首届中国航空营销高峰论坛。甫一上台，王煜便说了句耐人寻味的话：“我们航空公司第一次高高在上啊。”

王煜提到了关于辅营收入的做法：先做好服务，再来谈辅助收入。对话中，王煜还分享了低成本航司由“航空承运人”向“航空服务集成商”转型的策略，并就品牌营销、国内直销国外分销的双轨销售策略、国际化路线等模块深入探讨。

在接下来的航司营销渠道的嘉宾论坛中，关于航司提直降代新政的问题，阿里旅行副总裁航空事业部总经理郑伟斌对代理制度“一刀切”的做法表示异议，并建议针对有资质、口碑好的代理启用白名单的机制。

国航销售部副总经理黄峰也解释，提直降代不是劣币驱逐良币，航司仍然欢迎精耕细作的代理商，航司之所以提直降代，是出于经营战略考虑，希望做机票这一流量入口的生意。

第二场CEO对话，聚焦在中国航信的第一次海外并购，中国航信收购总部在爱尔兰的旅游科技公司OpenJaw。中国航信称，在 IT 系统升级需求上，与 OpenJaw 优秀的零售端转型的技术解决方案一拍即合。

对话中，中航信航空提到，中国企业的海外并购以购买资源为主，这次中航信收购 OpenJaw 这家科技公司，这种花钱买人的做法，在中国企业海外并购案中并不多见。

在以“航空公司如何通过移动技术创新提升辅助收入”为话题的论坛环节中，山东航空、深圳航空、西部航空、海南航空，就如何提高辅助收入比重、服务差异化带来的机遇与挑战、移动技术对于提高辅助收入，以及是否为航司带来更多可能性和想象空间展开讨论。

西部航空市场销售部副总经理滕洋的观点获得多数认同：航司如果不能做好服务，就不要盲目跟风学别人做什么辅营收入了。

在26日的以“航空公司如何围绕商务旅客打造服务和预订流程的价值链？”为话题的分论坛中，来自海航、在路上商旅、太原龙之舟、悦途出行、宝库在线的嘉宾，分别从航司、TMC、技术服务商的角度，对航司直连企业客户的行业发展趋势，表达了各自的观点。

TMC也就这一趋势下，该如何重塑价值定位，分享了各自做法。其中在路上商旅总经理张雪认为，航司直连企业客户，还需借助TMC的桥梁作用；海航销售合作发展部总经理李博称，TMC依然是企业差旅需求最全面的选择。

作为本次“2016中国航空营销高峰论坛”的最后一个环节，迎来了最为激烈的忠诚度计划的讨论，“航空公司如何利用技术创新和战略合作打造一个高效的忠诚度计划？”

IBM大中华区航空旅游业总监蔡劲冬认为，忠诚度计划应该称为用户的忠诚度管理才更为准确，现在整个用户的生态已经发生了变化，对航司来说是一个挑战，这两天一直在说千人千面，但恐怕是时候讨论一人千面的问题了。

此轮环节结束，正式宣布“2016中国航空营销高峰论坛”圆满落幕，本次论坛还得到了Datalex、阿里旅行、LinkedIn 中国、百度、SDL China SapientNitro、TalkingData、首付游、Sitecore、腾讯社交广告、新悦视联、OAG、OpenJaw Technologies、迈生活、15 below、宝库在线、在路上旅业、悦途出行、寻阁科技、Bestwestern、钱海/Oceanpayment、Moleskine 和 E-Bizcamp的大力支持。

会议专题报道及演讲PPT将陆续推出，请随时关注环球旅讯官网。