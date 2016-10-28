目前超过100个经济体在与中国内地和香港的支付业务中使用人民币

SWIFT最新一期人民币追踪显示，57个经济体使用人民币的比例已迈过10%门槛

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 最新一期的人民币追踪显示，过去两年当中（2014年10月至2016年9月），又有7个经济体与中国内地和香港的直接支付业务中人民币的比例超过10%，使得全球迈过该门槛经济体的总数达到57个。10%的里程碑又称“跨越人民币之河”，是 SWIFT 设定的门槛，以衡量在往来中国内地和香港的全部支付业务中人民币相比其他货币的采纳程度。在使用人民币结算的101个国家中，人民币结算金额的权重达到12.9%，比2014年10月上升将近2%（当时为11.2%）。

虽然“跨越人民币之河”的国家比2014年10月又多了7个，但这些新经济体（除了西班牙外）都是中国规模较小的贸易伙伴，如玻利维亚、哥伦比亚、莫桑比克、纳米比亚、科威特和格鲁吉亚。

“过去两年来，我们看到在往来中国内地和香港的直接支付中，人民币的使用持续增长。增长大多来自于早期采纳者和主要的人民币清算中心，譬如新加坡、英国和韩国”，SWIFT 业务数据解决方案负责人 Astrid Thorsen 指出，“另一方面，两个世界最大的经济体[1] 及中国的重要贸易伙伴美国和日本采纳人民币的程度依然较低。关于在美国设立首个人民币清算中心的最新公告，应当会对美国使用人民币产生积极影响。”

总体而言，人民币保持了第五大全球结算货币的地位（按金额计），份额增至2.03%，高于上个月的1.86%。2016年9月，全球人民币支付金额比2016年8月增加10.02%，且高于所有货币0.93%的平均增幅。



往来中国内地和香港的直接支付中人民币使用情况



人民币在国际支付货币中的份额

[1] 基于2015年的国内生产总值。世界银行数据。