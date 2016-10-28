巴士在线出席23届中国国际广告节

内容营销战略打通O2O生态链

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 近日，由中国广告协会主办的第23届中国国际广告节在海口举行。巴士在线摘得“2016年度中国移动互联领军品牌”殊荣，CEO王献蜀先生获得“2016年度中国移动互联领军人物”称号。会上，巴士在线分享其以内容为核心的营销战略。



2016年度中国移动互联领军品牌联合推介会颁奖现场

联手现象级IP，跨平台直播内容创新

巴士在线从当下移动直播时代切入，直面传统媒体所面临的危机，提出顺应内容需求是传统媒体转危为机的关键，“社会化”将是媒体内容生产和传播升级的方向。并以《中国新歌声LIVE战队》网综为例，围绕移动直播与传统内容的共创展开探讨。分享其如何通过改变赛制的复活落选学员、围绕主节目打造定制网综以及借力明星及人气学员提升节目关注度三大结合创新，实现对内容模式、播出渠道、互动方式、品牌植入等的变革与升级。

顺应用户需求，全面布局内容营销战略

2017年，巴士在线顺应用户对于内容消费的需求，展开内容营销战略的全面布局：将以对内“打造优质栏目”、对外“合作网综IP”以及“积累明星网红资源”等为基础，通过CCTV移动传媒公交频道、LIVE直播、巴士摇一摇、LBS定位、WIFI分发等平台、产品与技术，通过多种跨平台的联动组合，实现不同的营销目标。同时，整合全渠道资源，用线上线下循环联动的O2O生态链，把媒体覆盖力转化为磁场，吸引用户的同时让媒体影响力随着优质的内容体验，深度渗入至每个用户的生活。