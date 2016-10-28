美国将参加2017年世博会

哈萨克斯坦阿斯塔纳2016年10月28日电 /美通社/ -- 由美国负责政治事务的副国务卿托马斯-阿尔弗雷德-香农(Thomas Alfred Shannon)率领的美国代表团已经确认，美国计划参加将在阿斯塔纳举行、以“未来能源”(Future Energy)为主题的国际专业性博览会“EXPO 2017”（2017年世博会）。

托马斯-阿尔弗雷德-香农在会见哈萨克斯坦国营公司“Astana EXPO 2017”董事会主席阿赫梅特江-叶西莫夫(Akhmetzhan Yessimov)时表示：“我在昨晚抵达阿斯塔纳。这是我的首次官方访问，我认为我们发出了明确的讯息——我们将参加2017年世博会。我刚刚有机会见到打算供美国参展用的展馆——那真是一座非凡的建筑和不错的展馆。”

这位美国副国务卿指出，2017年世博会是构建与哈萨克斯坦的关系的一个重要元素。他表示，举办世博会能让哈萨克斯坦共和国获得绝佳机会，展现其作为全球事务参与者的姿态，包括在能源领域。

阿赫梅特江-叶西莫夫则强调了美国参加2017年世博会的重要性。他说：“我今年已经对美国进行了两次访问。我知道现在已经开展了很多可再生能源资源方面的工作。而美国现在是孕育新技术和最新科学发展成果方面的领导者。”

在会见结束时，美国副国务卿表示，他们将迅速解决与美国参加2017年世博会有关的所有程序性问题。