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Telepizza在沙特阿拉伯开设最初的三家新店

2016年10月28日 12:48 编辑： 经理人网编辑
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马德里2016年10月28日电 /美通社/ --

此次开店是与沙特阿拉伯最大的一家企业集团Al Bayan控股集团签署主特许经营协议的结果

  • 此次开店构成了Telepizza（特乐披萨）沙特阿拉伯发展战略的一部分，未来十年Telepizza预计将在沙特阿拉伯开设100家新店
  • Telepizza希望能够成为沙特阿拉伯披萨外送业务方面的市场领导者，Euromonitor（欧睿国际）预测，该国披萨外送业务市场规模在2016年将达到13亿欧元，而且未来五年的增长率可能达到6%。

Telepizza宣布在沙特阿拉伯开设最初的三家店，而这三家店均位于该国首都利雅得。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20150317/735407-a

Telepizza预计未来十年将在沙特阿拉伯开设100家店，而这三家店正是其中的“先头部队”，在未来几个月里Telepizza将有五家服务利雅得公众的新店，新开的三家店也是这其中的一部分。Telepizza品牌随后将在沙特阿拉伯的西部地区（吉达）和东部地区开设新店。

Telepizza拓展进入沙特阿拉伯市场是与中东地区战略合作伙伴Emtyaz Catering Company签署主特许经营协议的结果，而后者是沙特阿拉伯最大的企业集团之一Al Bayan控股集团的下属子公司。Al Bayan控股集团投资了一系列公司，这些公司所在的领域覆盖食品和饮料及房地产开发和建筑市场等部门。

Telepizza的国际战略主要关注发展如今已经涉足的市场，探索新的商业机会，并以收购当地公司与签署主特许经营协议的有机增长方式，进入新的市场。

该公司如今在15个国家开展业务，西班牙以外的销售额在总销售额中的比重超过了30%。

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