您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

第二届上海对外经贸大学仲利企业参访活动圆满成功

2016年10月28日 13:00 编辑： 经理人网编辑
0

走进仲利，深入融资租赁

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 2016年10月14日，上海对外经贸大学第二次组织学生来到仲利国际进行企业参访，活动取得圆满成功。

上海对外经贸大学，是著名高等财经学府，是华东地区经管相关专业特色型重点大学，被誉为“国际商务精英的摇篮

本次企业参访活动是仲利国际与上海对外经贸大学的第二次合作，2015年企业参访活动取得圆满成功，在此基础上，2016年上海对外经贸大学进一步加大了对企业参访活动的投入和宣传力度，吸引了大批同学报名，并最终甄选了31名金融、经济类专业的同学前来仲利国际参观访问。

上海对外经贸大学来访全体同学合影
上海对外经贸大学来访全体同学合影

近年来，融资租赁行业在中国大陆发展迅猛，在经济下行的情况下，融资租赁行业却可以做到逆势持续扩容：截2016年6月末，全国已经有5708家租赁公司，仅上半年就增加了1200多家。在这样的背景下，融资租赁这个行业受到越来越多人的关注。

鉴于此，今年的参访活动中，除了介绍仲利国际这家融资租赁的龙头企业及其实力雄厚的母公司中租控股外，还加入了融资租赁行业介绍，引起了学生们的极大兴趣。他们纷纷提出了关于融资租赁行业主要产品、租赁公司盈利模式的问题，与在场仲利国际讲师以及工作人员进行密切互动。

活动尾声，仲利国际企划部吴昭甫资深总监进行致辞，他重点向同学们介绍了仲利国际对于校企合作回馈社会的重视：公司成立十年来，已经和包括上海交通大学、浙江大学、南京大学、厦门大学，当然也包括今日来访的上海对外经贸大学等十余所高校建立了包括奖学金、暑期实习、企业参访、校园活动赞助等多种形式的深入合作，取得了良好的反响。同时，仲利国际不吝惜人力和资金，以健全的人才培养体系、依托台湾租赁业的丰富经验，吸引和培养了大量融资租赁专业人才，对公司的永续经营及行业的蓬勃发展做出了贡献。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/29896.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号