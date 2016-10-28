第二届上海对外经贸大学仲利企业参访活动圆满成功

走进仲利，深入融资租赁

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 2016年10月14日，上海对外经贸大学第二次组织学生来到仲利国际进行企业参访，活动取得圆满成功。

上海对外经贸大学，是著名高等财经学府，是华东地区经管相关专业特色型重点大学，被誉为“国际商务精英的摇篮”。

本次企业参访活动是仲利国际与上海对外经贸大学的第二次合作，2015年企业参访活动取得圆满成功，在此基础上，2016年上海对外经贸大学进一步加大了对企业参访活动的投入和宣传力度，吸引了大批同学报名，并最终甄选了31名金融、经济类专业的同学前来仲利国际参观访问。



上海对外经贸大学来访全体同学合影

近年来，融资租赁行业在中国大陆发展迅猛，在经济下行的情况下，融资租赁行业却可以做到逆势持续扩容：截至2016年6月末，全国已经有5708家租赁公司，仅上半年就增加了1200多家。在这样的背景下，融资租赁这个行业受到越来越多人的关注。

鉴于此，今年的参访活动中，除了介绍仲利国际这家融资租赁的龙头企业及其实力雄厚的母公司中租控股外，还加入了融资租赁行业介绍，引起了学生们的极大兴趣。他们纷纷提出了关于融资租赁行业主要产品、租赁公司盈利模式的问题，与在场仲利国际讲师以及工作人员进行密切互动。

活动尾声，仲利国际企划部吴昭甫资深总监进行致辞，他重点向同学们介绍了仲利国际对于校企合作、回馈社会的重视：公司成立十年来，已经和包括上海交通大学、浙江大学、南京大学、厦门大学，当然也包括今日来访的上海对外经贸大学等十余所高校建立了包括奖学金、暑期实习、企业参访、校园活动赞助等多种形式的深入合作，取得了良好的反响。同时，仲利国际不吝惜人力和资金，以健全的人才培养体系、依托台湾租赁业的丰富经验，吸引和培养了大量融资租赁专业人才，对公司的永续经营及行业的蓬勃发展做出了贡献。