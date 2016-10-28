浪潮执行总裁袁谊生：融合四大生态圈走向数据社会化

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月26-27日，浪潮在沪举办以“only Data 数据进化世界”为主题的 Inspur world 2016（浪潮技术与应用峰会）。在“聚力·分享共赢云端”合作伙伴分论坛上，浪潮集团执行总裁袁谊生发表“生态进化，携手共赢”的主题演讲。他认为，在“互联网+”时代背景下，数据已经成为驱动万物创新的核心，以云计算和大数据为基础，浪潮将以开放的胸怀和完善的策略持续创新生态，携手合作伙伴开启数据社会化发展之路。

“浪潮一直坚持‘合作是两翼’的发展原则，从服务器、存储等基础硬件设备，到如今云计算、大数据产业，浪潮始终将生态建设作为重中之重，将合作共赢作为发展之本。浪潮整个产业发展都离不开合作伙伴的配合与支持，在依托合作伙伴大力推动市场开拓的同时，浪潮同样也在根据合作伙伴的发展侧重给予针对性的支持和帮助，有力促进了合作伙伴的快速成长，真正实现了共赢发展。”袁谊生表示，“数据社会化的实现，要经历数据资源化、数据商品化和数据生态化三个阶段，最终是要与合作伙伴构建起基于数据的庞大生态。在这个过程中，浪潮将自己定位为平台产品供应商、运营服务商和生态建设者，每一个阶段都需要与合作伙伴共同成长、互相促进、融合发展。”

浪潮认为，实现“数据社会化”需要计算、云和数据流通3个关键点，以计算作为关键、以云作为承载环境，基于数据化的“大平台模式”推动数据流通。围绕这三个关键点，浪潮将以客户为中心，积极打造计算+、云服务、行业方案融合创新及双创四大生态圈。

激活数据 -- 以强大计算力支撑，打造计算+生态圈

凭借自身强大的计算能力，浪潮联手主机系统合作伙伴、云计算合作伙伴、行业应用合作伙伴与分销合作伙伴等，大力推动关键业务计算持续发展，积极促进云计算引领技术发展，以智慧计算布局未来。计算作为“数据社会化”的关键，未来浪潮将持续提供满足未来“数据社会化”需求的计算产品及能力支持，建立全球合作伙伴体系，与合作伙伴共同成长。其中，“K+”推动200家核心主机系统ISV打造100个以上基于浪潮主机系统解决方案；并将认证1000名专业浪潮云计算认证工程师：IICE/IICP，以进一步推广浪潮云计算产品。

聚合数据 -- 以云为平台，扩展云服务生态圈

云是行业发展趋势，亦将作为实现“数据社会化”的承载环境。凭借丰富的行业经验与深厚的技术积累，浪潮将基于平台搭建、平台运营、平台管理能力，携手云拓展、云迁移、云方案和云分销四大类合作伙伴，以业务模式而非与浪潮之间的合作方式为导向，为不同类型的合作伙伴提供分门别类的支持模式，围绕云服务从接洽到落地运营、应用开发等各个环节紧密衔接，助力用户实现资源集约化，从而聚合数据，催生创新应用。

流通数据 -- 以天元数据为核心，培育双创生态圈

浪潮基于天元数据网和卓数云库，实现了流通过程中数据收集、数据共享、数据交易、数据交付环节。数据实现流通以后，将会吸引社会上大量的企业、投资者和创业者，基于数据资源创新商业模式，建设生态系统。浪潮将坚持以大数据产业为着力点，携手政府和合作伙伴共同成立大数据合资公司，运营大数据创客中心，一方面基于卓数云库为B创客开发创新应用提供数据资源，另一方面基于天元数据网，打造数据交易平台，进一步加大数据利用，积极促进大数据产业的蓬勃发展，针对A、B创客打造双创生态圈。

创新数据 -- 以行业应用为驱动，壮大应用创新生态圈

浪潮基于自身的数据资源和大数据开发平台，面向政府和企业两大核心用户群提供IT服务的ISV群体，构建涵盖智慧政务、智慧医疗、平安城市、企业云和金融监管等在内的定制化行业应用，成为面向政务和企业两大市场的一站式解决方案，并利用浪潮在企业和政务两大领域积淀深厚的咨询、实施、再造、投融资、总集和运营等直面客户的服务，让ISV能更专注于业务开发等核心价值领域，从而实现整个生态圈的效能最大化。

面对不断壮大的生态体系，浪潮坚持从多方面着手推进“数据社会化”进程中的生态进化。首先，积极加大生态体系培育，包括设立相关咨询与培训、资金支持、释放市场、强化支持与开放数据；其次，进一步强化生态体系支撑，设立开放实验室、提供技术支持、联合创新和营销。浪潮将投入6000万在技术支持、联合创新和市场活动方面，以支持多行业合作伙伴。通过激励政策，牵引ISV与浪潮联合打造差异化的、易被集成的、一站式的，基于业务驱动的行业解决方案。再次，加强生态体系的统一管理，包括统一渠道管理、政策、分类与支持。最后，围绕政府和企业两大市场，推动四大生态圈的互相融合。