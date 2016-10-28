3M受邀亮相“上海-企业创新与可持续发展”主题展览

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 昨日，由解放日报、上海日报、东方网、上海城市规划展示馆联合主办的“上海·企业创新与可持续发展”主题展览在上海城市规划展示馆正式拉开帷幕，并将持续进行至11月13日。作为全球领先的多元化科技创新企业，3M也特别受邀参与了此次展出，向公众呈现了在上海着力发展金融、科技和环保产业的大背景下，3M卓越的实践能力以及持续引领未来科技创新和绿色发展的理念与愿景。

“非常荣幸3M能够成为此次主题展示中的一部分，创新与可持续发展是城市和企业共同的发展目标。”3M大中华区战略、电商及市场公关部总监薛勇先生表示：“未来，我们将继续扎根中国，着眼于本土投资、本地化发展的‘中国创造’策略，充分发挥自身的创新优势，持续关注环保及可持续发展，为推进城市经济绿色发展、改善城市生态环境贡献一份绵薄之力。”

本次展览主要是对2015年“创新与发展：跨国企业在上海”最佳创新实践案例评选活动和2016年“绿色发展 共享未来”企业社会责任优秀案例评选活动的总结和提升，并且聚焦两次评选活动中的企业优秀实践案例，将相关成果分享和传播给更多公众，进一步扩大活动的影响力，从而引发社会舆论对上海创新的思考和探讨。

作为科技创新及企业社会责任的积极践行者，3M在两次激烈的评选中均脱颖而出、斩获殊荣。2015年9月，3M凭借对本地客户需求的深入洞察及协同客户创新，顺利入围“创新与发展：跨国企业在上海”最佳创新实践案例40强，并最终获得“本土合作与创新”领域奖项。而在今年8月揭晓的“绿色发展 共享未来”企业社会责任优秀案例评选中，3M再次凭借其著名的绿色环保计划 -- 3P污染防治投资项目，成功夺得“年度绿色供应链”大奖。此次主题展上，这两大获奖案例将会与3M的百年创新成果一起展现在公众面前。

未来，3M也将持续致力于本土化的发展战略，推出更多能够满足本地市场和客户需求的创新产品和解决方案，为客户、社会及公众创造更大的价值。