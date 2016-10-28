颠覆传统健身模式 — VR技术引领健身行业转型

成都2016年10月28日电 /美通社/ -- 作为一种全新的介质，VR的出现不仅改变了人们认识世界的方式，也在游戏、影视、教育、家装等领域广泛应用。VR健身对于VR是一个全新的开发应用领域。11月3日-6日，在成都世纪城新国际会展中心举办的西博会上就将重点展示VR健身。让大家在家门口就能体验到新奇的VR健身，不用去健身房就能够拥有迷倒众生的完美身材。

VR健身告别枯燥 让虚拟照进现实

当代人生活节奏紧张，压力大，如何调节精神状态，释放压力成为人们关注重点。全民体育健身，为长期处于紧张情绪中的人们提供了缓解压力的方式，但是在高楼林立的“城市森林”中也想拥有一个良好的健身环境却成为一种奢望。

尽管现在大部分人们觉得戴着VR头盔去做诸如跑步、骑行等健身项目听上去有些荒谬，但就像VR体验本身的不可传递性一样，只有亲自上阵去体验才会获得最直接的印象。你可以自由地选择健身空间 -- 海边别墅、热带雨林、大草原、甚至是美国西部荒野。同时配合根据VR定制的健身器材，可以给予健身爱好者更沉浸的效果，以达到身临其境的感受。

一套成熟的VR健身解决方案，不仅可以根据不同的运动项目任意选择场景，还可以帮助用户随时了解身体运动状况。并且这种形式也使健身变得更加有趣，从此告别枯燥的室内运动。

VR健身不再遥远 身边的私人健身房

本届西博会上就将重点展示VR健身。其中逸道VR健身是北京北软融智数码技术股份公司开发，国内首个VR新科技跨界健身品牌，集VR体验店、VR线上平台、VR健身直播秀、VR健身主题乐园为一体，围绕“快乐”“科技”“时尚”“健身”为主题，在这里大家可以畅享VR新科技所带来的前所未有的快乐健身体验，还能收到超新鲜有趣的新科技黑话题，找到气味相投的“VR星人”，在这里重启尘封已久的好奇心与想象力，通过探索与发现，找回久已迷失的自我。

同期还将举办“中国西部国际VR&AR产业高峰论坛”和“VR+娱乐”“VR+建设”两大主题沙龙活动，邀请您共同参与分享您的生活中有哪些领域可以运用VR。

11月3日-6日，成都世纪城新国际会展中心6号战略新兴馆，相约VR健身，不见不散！

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