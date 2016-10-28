回归 — 第九届中国高成长连锁企业峰会强势来袭

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 11月24日，由中国最具影响力的创业媒体创业邦旗下开店邦主办的，创业邦、中国消费创新中心、上海交通大学海外教育学院协办的，第九届中国高成长连锁行业峰会暨2016年度中国高成长连锁50强颁奖典礼，将在北京国贸千禧酒店开幕。这是整个行业的盛会，也是各路大咖思想碰撞的“盛宴”。



回归 -- 第九届中国高成长连锁企业峰会强势来袭

届时，近500家知名连锁企业品牌、100多家投资机构、商业地产和服务链企业，以及当前最具有影响力、最具有话语权的连锁行业知名人士，将齐聚京城，一起见证此次年度连锁峰会。

500+品牌企业参会 汇聚多行业多品类

开店邦主办的“2016中国高成长连锁50强（Franchise 50）”评选活动，旨在挖掘并推广国内具有持续高成长潜力的连锁企业，为创业圈及有志于加盟创业的人提供高价值参考。

此次评选“重数据”，采用问卷调研形式并结合往届评选，借鉴国际知名连锁企业评选Franchise500的经验，最终评选出彰显中国连锁行业成长风向标的50家连锁企业，绝对公平公正。

据大会组委会透露，截至目前，确定出席第九届中国高成长连锁企业峰会全球知名连锁品牌商已有500余家，汇集了全国多行业的多种品类。

其中，餐饮企业包括赛百味、小南国、海底捞、木屋烧烤、外婆家、麦当劳、周黑鸭、绝味、眉州东坡、西贝等；零售企业包括沃尔玛、家乐福、大润发、7-eleven、苏宁、国美、王府井百货、匹克、鸿星尔克等；其他如华夏良子、华住酒店、锦江之星、多彩饰家、积木宝贝、爱康国宾等，均将出席本次大会。

另外，除品牌商外，包括上海的视频云监控企业悠络客等连锁企业服务商、供应商也将一起参加本次大会，并参与评选。

权威大奖助推峰会 引爆行业巅峰时刻

2016年第九届中国高成长连锁企业峰会已进入倒计时，紧张又兴奋的时刻也将在不久后到来。

除评选出2016年度中国高成长连锁50强外，本次大会还将评选出2016年度中国最具潜力连锁之星、2016年度十大最值得加盟连锁品牌、2016年度十大最受消费者喜爱门店、2016年度连锁商业模式创新奖以及2016年度最佳连锁服务商奖。

权威奖项“中国高成长连锁50强”颁奖环节上，获奖者将带着本届峰会的最高荣誉，踏上红毯，接受万众钦佩目光。

各项大奖花落谁家，让人拭目以待。

Entrepreneur's Franchise 500® 1978年在美国由Entrepreneur首次举办，是全球连锁行业投资参考权威，至今已评选过38届。2008 年，创业邦（Entrepreneur中国独家授权）将其引入中国，已成为投资人和连锁企业沟通的重要桥梁。

本次大会得到包括三星、戴尔、悠络客、阳光印网、易订货、福奈特、酷窝、新发则、多彩饰家、泛高体娱、皇家鸡排、元一品牌连锁、大脑地图、凯兰帝、喜来快递、一起印等品牌赞助支持。

大会主题：回 归

大会名称：第九届中国高成长连锁峰会暨2016年度中国高成长连锁品牌颁奖典礼

时 间：2016年11月24日

地 点：北京国贸千禧酒店二层大宴会厅

规 模：会场1000+ 展位30个

主办单位：开店邦

协办单位：创业邦中国消费创新中心上海交通大学海外教育学院

主办方微信：ydkdb001

活动议程及参会报名请关注主办方微信公众号：ydkdb001，回复“回归”。