年度国际创意盛宴–立即注册ONE SHOW中华创意节!

年度国际创意盛宴

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 2016 One Show中华创意节将于11月4日至10日在上海1933老场坊举行,届时,将有为期两天的主题演讲、论坛、颁奖典礼、青年赛事、派对等活动举行,来自国内外的顶尖创意人和全球广告、媒体行业领袖,以及来自大中华区各大优秀高校的近400位青年创意人将共度为期一周的创意盛事。



2016 One Show中华创意节主视觉

2016 One Show中华创意节精彩内容抢先看



融合国际水准与本土智慧的高质量峰会内容,为创意人带来顶级的创意启发



One Show中华创意峰会往期图片

2014年起,The One Club带着全球创意标准和极具启发性的内容,以及中国本土智慧、中国文化思考与市场洞察,在北京举办首届One Show中华创意节,邀请全球的顶尖创意人与大中华区的创新领袖一起探讨行业的未来。2015年One Show中华创意节引领创意跨界,整合全球最顶尖的行业内容与意见领袖,用跨界的创意内容指引创新的方向。两年来,One Show中华创意节因其前沿的内容和强大的嘉宾阵容受到了行业及各界媒体瞩目。

今年,在Digital与传统广告的比较和斗争中胜出后,“MarTech”成为了将前辈们拍死在沙滩上的又一浪。这个来自美东营销圈的热词,顾名思义,就是Marketing和Technology的结合。2016 One Show中华创新峰会将以“MarTech”为讨论主题,邀请国内外资深专家一起探讨有关新的技术用于实现品牌传播和市场营销目的的方式与洞察。比如新的人机交互系统,人工智能,虚拟现实或增强现实,大数据分析等,都属于此次峰会“MarTech”主题的讨论范畴。不管你对“MarTech”这个词是否足够熟悉,只要与Digital营销打交道的人必然无法避免与“MarTech”打个照面,甚至抱个满怀。多元化、高质量、融合时下最新热点和洞察的国际创意峰会,定将让你的头脑接受创意的洗礼和启发。

嘉宾介绍及峰会议程

11月4日 One Show中华创新峰会

10:00-10:40

Anna Qvennerstedt

Forsman & Bodenfors/创意主席/斯德哥尔摩

Anna Qvennerstedt来自瑞典传奇的独立创作公司 -- Forsman & Bodenfors。作为F&B的创意主席,她曾带领团队以Volvo Trucks的史诗大劈叉项目横扫全球创意奖项。今年Anna将首度来到中国,在One Show创新峰会上与大家一起分享创意与创新之道。

10:50-11:30 How Creativity Makes Tech Alive

Alex Phung彭骏成

蓝色光标数字营销机构/副总裁&首席创意官/北京

Alex Phung 来自马来西亚,拥有多年经验的他有着Communication Design的背景,却投身Digital Multimedia。具备12年数字营销经验的他也对市场营销中技术的应用方式发展有着深刻的理解。他将与我们分享How Creativity Makes Tech Alive。中国从不缺技术,缺少的是让技术注入生命,关联人们生活的创意思维。如何能让人们看见技术,获益于技术的服务,并最终能服务于品牌营销?对于创意人而言,面临的挑战又是什么?与时并进,符合该时代的创意,才能使创意驱动技术让人们过得更好。

11:40-12:20 How TechnologyIs Rewiring Our Brains

Paul Collins

DigitasLBi/执行创意总监/北欧

Paul 来自DigitasLBi,并负责北欧各个办公室的创意产出。来自英国的他游历欧美市场,获奖屡屡,并帮助其加入DigitasLBi之前所在公司Akestam Holst获得全球最佳Digital营销公司第三名(Gunn Report 2010)。在他的演讲中,他将会和大家分享技术是如何改变人类的思考方式,并分散人们的注意力。而我们通常认为广告是一种干扰,我们怎么利用技术去在消费者的心中植入带有目的性信息呢?

12:30-13:10

Tim Doherty

安索帕中国/首席创意官/上海

Tim Doherty杜天捷于2008年夏天加入安索帕中国,担任创意总监一职,带领上海创意团队在数字营销业界不断挑战创意极限。他在安索帕服务过的品牌包括有可口可乐、雪碧、百威啤酒、华为等。

在加入安索帕之前,杜天捷任职于博达大桥上海和纽约。他在纽时约负责摩托罗拉全球客户。在上海,他主要负责上海通用汽车的创意业务。杜天捷在纽约期间,也曾经在纽约奥美工作了超过6年的时间,为IBM 、毕雷矿泉水、Ameritrade公司创作了许多获得国际创意奖项认可的作品。

13:20-14:00

Steven Marolho

MPC上海/总经理/上海

14:10-14:50

Alexis Bonhomme

奇智睿思/联合创始人/北京

15:00-15:40

Nils Anderson

TBWA/总裁兼首席创意官/上海

Nils Anderson曾获得国内外各类知名奖项,他之前在WPP集团任职10年,最近期服务于Y&R。2014年,他被Campaign授予中国区“年度最佳创意”殊荣,不仅如此,他一举斩获10座戛纳广告节奖杯,成为去年全球排名第四位获奖最多的创意人。

15:50-16:30

William Bao Bean

中国加速器/董事总经理/上海

William是风险投资公司SOSV - TheAccelerator VC的合伙人,该公司为规模2.35亿美元的创业加速器。他同时也担任中国第一个创业加速器“中国加速”Chinaccelerator 的董事总经理。在加入SOSV之前,他身为新加坡电信旗下新电投资公司(SingTel Innov8)的董事总经理,协助处理有关中国方面的投资活动。此前,他曾担任软银中印集团有限公司(Softbank China & India Holdings)的合伙人。宾威廉的职业生涯始於德意志银行(Deutsche Bank)股票分析师,负责研究亚洲互联网和电信设备领域,以及中国的科技丶媒体和电信领域。

16:40-17:20

Andy Azula

Martin Agency/高级副总裁兼执行创意总监/里士满

AndyAzula在乔治亚州和北卡罗来纳州以艺术总监的身份开始了他的广告职业生涯。他为North Carolina Travel and Tourism and Verbatim 的广告设计赢得了许多奖项,同时也成功吸引了Fallon in Minneapolis 的关注。Andy 曾加入 McCann Erickson 广告公司,并以团队创意总监的身份参与了Microsoft account 的广告活动。他的作品获奖无数,其中包括Cannes、Communication Arts、The One Show、the CLIOs。

19:00 One Show创意饕餮之夜:全球创意作品展映

11月5日 One Show中华创新峰会



10:30-11:30 拥抱创意,让年轻人搞定年轻人!

Dan Li李丹

腾讯公司社交网络事业群市场部/总经理/深圳

李丹于2015年加入腾讯,曾先后执掌宝洁汰渍、舒肤佳、海飞丝等品牌,成功打造众多脍炙人口的营销案例。

尽管很多品牌都喊着要搞定年轻人,但是真正在产品及营销层面,却依然停留在“迎合消费者”的视角及做法,而QQ率先改变自己,让自己和年轻人站在一起,不仅紧密捆绑年轻娱乐文化做跨界营销,甚至开放脑洞让年轻人畅想QQ并付诸实践。在此他将与大家分享QQ的品牌年轻之道。

Aurora Liu刘丹

腾讯SNG/产品中心总监/深圳

Aurora Liu,2010年加入腾讯,见证了QQ从PC转向移动互联网走向年轻化,不断成长与突破的全历程。

在当下90、95后“横行”的市场环境中,“二次元”、“社交化”、“黑科技”深受年轻人追捧,作为国内最大的即时通讯软件,QQ有超过半数用户为90后,Aurora将和大家分享QQ是怎么洞察年轻人?通过怎样产品创新让聊天变得更有趣?如何通过技术融入年轻人的生活?

11:40-12:20 跨越文化鸿沟,赢取全球奖项

Yash Egami

One Club /内容与营销副总裁/纽约

Yash Egami是The One Club的内容与营销副总裁,他也是one. a magazine以及One Show Annuals的内容编辑,拥有丰富的奖项运营经验。他将从作奖项主办方和创意行业观察者的角度来为大家讲解,如何打破国际界限,去赢得国际奖项。

12:30-13:10 Voice of Young Ones



13:20-14:00 创意身份转换:做In House创意是一种什么样的体验

互联网公司既是甲方又同时成立in house创意团队的事例在近年成为一个潮流。这跟过去很多创意人或Account进入甲方不一样。他们除了当甲方制定方向策略,还要换上创意人的身份管理着inhouse 的创意以及执行。这些双重身份的创意人在in house创意团队有什么样的感受和体验?他们是否对两种身份有着更深刻的理解。他们将带来干货满满,爆料重重的接地气的讨论。



马超

The One Club大中华区/首席代表/北京

Panel主持人:马超自2011年被全球非营利机构The One Club委任One Show国际创意节大中华区总经理,从事广告创意奖项“One Show中华创意奖”及青年文化创意教育项目“One Show中华青年创意奖”至今已达五年。

黄燕东

口碑/市场部总监/上海

黄燕东离开广告行业,转战阿里旗下的口碑,担任市场部总监。

程峰

滴滴出行/高级设计总监/上海

程峰离开广告行业,加入滴滴出行,担任高级设计总监

14:10-14:50 数字时代的字体美学

Peter Wang王培东

北京华康/销售总经理/北京

Peter Wang出生于台湾北部的小乡镇,现任北京华康信息技术有限公司销售总经理。大学毕业后即投入IT产业的销售工作,由于业绩斐然,在美商迪吉多电脑公司9年中,从基层的销售人员,被拔擢为业务总监。随后,即与友人合伙创立圣立科技,成为中华电信与台湾电信运营商的主要IT供应商。从业30余年,历任台湾多家公司的总经理,并曾经在上海及昆山设立SI和软件公司。2014年授命前往北京担任华康销售总经理,负责大陆的字体业务开拓,近3年来华康业绩突飞猛进,已成为国内主要的字体供应商之一。

Sheena Jeng郑以萍

阳狮中国区/主席兼首席创意官/台湾

Sheena作为一个具有20年经验的广告业资深人士,郑最初于1989-1999年间在台湾的奥美集团,并在那里从广告文案是到创意总监。随后她加入了达美高广告公司,即今天的阳狮集团,并成功地重新搞活了台湾阳狮公司的业务;她还曾分别于2000年和2006年两次帮助该机构获得了年度广告代理的最高荣誉。

Eric Chang张志浩

奥美互动营销亚太区/事业发展副总裁/台北

张志浩1996年加入奥美集团,现任奥美数字营销亚太区事业发展副总裁,协助亚太区数字业务推展,同时也是台湾奥美互动营销暨奥美数字媒体营销董事总经理,提供客户数字营销策略发展与数字媒体规划、顾客关系管理策略咨询及一对一专业营销传播规划等服务。

15:00-15:40

Jason McCann

RED PEAK/执行创意主席/纽约

Jason McCann历任纽约AKQA的创意群总监、AKQA伦敦的执行创意总监,是在全球教育领域非常活跃的资深创意人。2016年Jason回到纽约,加入REDPEAK担任执行创意主席。

RED PEAK是一家以产品创新驱动业务转型的设计与咨询公司,在全球领域享有较高的行业影响力。

15:50-16:30 The power of thinking small.

Ben Tollett

Adam & Eve DDB/执行创意总监/伦敦

BenTollett是Adam & Eve的初创合伙人之一,参与了2012年与DDB 的合并,在帮助adam&eveDDB成长为英国获奖最多的创意公司中扮演了重要的角色。他为John Lewis创作的‘Always a Woman’ 和‘The Long Wait’在业界获得了强烈的反响。

18:00 自助晚宴

19:30 One Show中华创意节颁奖典礼

22:30 AfterParty

艺术格调场地规划,高规格的参会体验



2016 One Show中华创意节场地实景

2016 One Show中华创意节将于上海潮流圣地 -- 1933老场坊举办,场地独有的艺术气息与One Show的国际创新概念完美融合,为所有到场嘉宾带来一场别具创意的行业盛宴。

大中华区最受行业关注的颁奖典礼,绝佳的行业互动机会

One Show中华创意奖是大中华区唯一具有20%国际级评审参与的奖项,其获奖作品不仅具备深刻的本土内涵,同时也代表着优秀的国际水准。由于评审结果的公正性以及组委会对评审团构成的严格甄选,One Show中华创意奖现已被正式列入全球权威的广告公司排名体系 -- GunnReport的排名计算维度之中。从今年起,获得One Show中华创意奖的广告公司将直接提高该公司在Gunn Report排名系统中的积分。11月5日,大中华区年度最具创意和创新价值的作品,将在One Show的舞台上颁出。你不仅能见证这荣誉的一刻,更可以在颁奖典礼上一览全部作品,获得一场视觉和创意的盛宴。

One Show创意饕餮之夜 -- 全球创意作品展映,像看电影一样看创意作品

One Show创意团队每年精选近百部国际优秀创意案例,并制作剪辑成为不同类型的创意视频,用类似电影放映的形式进行展映。这些广告片荟萃了世界各地不同文化背景上出现的创意内容及洞察,实实在在地成为了一道“广告大餐”为广大的创意爱好者献上全球最具观赏性的广告创意作品。而这个活动,也将创意精神、幽默感和美的享受传递给每一个普通公众。

大中华区最具影响力的青年创意赛事,获得来自年轻人的创意启发

One Show中华青年奖汇聚了从大中华区海选出来的近400位优秀年轻创意人,他们将在创意节期间与国际创意导师们一同进行为期一周的终极命题创作。11月10日,One Show中华青年奖终极提案大赛将有超过24支年轻创意团队在国际评审、全场观众的瞩目之下展现自己在这一周中创作的精彩作品,并在当晚举行颁奖典礼,公布青年竞赛的金、银、铜奖和全场大奖。作为观众参与大中华区最高水准的年轻人才提案大赛现场,宛如中国好声音一样的激烈选秀,让你获得来自年轻人的创意启发。

此外,11月5日One Show中华创意奖颁奖典礼和11月10日One Show中华青年奖颁奖典礼会首次通过北京北广传媒城市电视世贸天阶大屏进行同步直播放映,届时北京观众可以通过大屏与上海的到场嘉宾一起感受到这场创意的视听盛宴。

购买创意节通票,即可参加如下全部活动:

OneShow中华创新峰会

2016年11月4-5日

来自全球顶尖创意人极具启发性的演讲,接受为期两天的头脑洗礼与启发

OneShow创意饕餮之夜:全球创意作品展映

2016年11月4日傍晚

全球最新获奖创意与创新作品展映,像看电影一样看创意作品

OneShow中华创意节颁奖典礼招待自助晚宴

2016年11月5日傍晚

五星水准自助晚宴,美酒与音乐,并获得与大中华区顶尖创意脑袋的交流机会

OneShow中华创意奖颁奖典礼

2016年11月5日晚

大中华区年度最具创意和创新价值的作品,将在这个晚上颁出,你不仅能见证这荣誉的一刻,更可以一览全部作品,获得一场视觉与创意的盛宴。

OneShow中华创意节潮流电音After Party

2016年11月5日晚-凌晨

由著名音乐厂牌和潮流DJ为行业中创意精英们带来的电音派对,在颁奖之后尽情狂欢

OneShow中华青年创新营终极提案大赛及青年奖颁奖典礼

2016年11月10日全日至晚间

作为观众参加大中华区最高水准的年轻人才提案大赛现场,宛如中国好声音一样的激烈选秀,让你获得来自年轻人的创意启发

