精耕中国市场12年 OA巨头史泰博的“中国生意经”

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 日前，上海“白玉兰纪念奖”颁奖仪式上，史泰博大中华区总裁杜婉芬女士(Ms. Jackie Voon Fung Toh)凭借对上海经济建设、社会发展和对外交流等方面做出的突出贡献，被授予2016年上海市“白玉兰纪念奖”。随着杜婉芬女士的获奖，全球OA供应巨头史泰博再次进入公众视野。在中国市场耕耘12年后，史泰博的商业布局和社会公益都已经在中国扎下了深根。

深耕中国办公用品市场12年

史泰博于1986年在美国创立，是全球最大的办公用品供应商之一，为全球超过25个国家和地区各种规模的企业和消费者提供办公用品采购服务，同时为消费者提供优质的自有品牌办公和办公解决方案。史泰博2015年的全球销售额达到224亿美元，名列《财富》全球500强行列。

今年是史泰博进入中国的第12个年头。2004年，看好中国经济快速增长的市场前景，史泰博来到中国。十多年来，史泰博中国经历了蜕变和成长，成功创建了优秀的办公用品供应、销售和服务体系，通过电话订购和电子商务平台等多个渠道，为广大政府客户、世界500强和中国500强企业、中小企业及个人客户提供了一站式的办公用品解决方案。

在追求经济效益的同时，史泰博还十分重视对社会公益的投入。在华多年来，史泰博每年都积极举办或参与多种多样的社会慈善活动，将丰富的资源投入到教育、环境保护以及社区，开展更加多样的公益活动，促进社会和谐进步，同时也帮助史泰博的员工们成长。

“中国是史泰博的重要战略市场，在过去的12年里，史泰博大力投资在华业务。中国人口世界第一，经济高速发展，为史泰博带来了很多机会。”回顾史泰博在中国的发展历程，杜婉芬认为，中国市场节奏飞快、竞争激烈、纷繁复杂，要在这样的环境中取得成功，企业必须具备灵活性与创新性，集中力量为客户提供优质的商品和服务。

搭建“互联网+”政企采购平台

相对于其他新兴行业，办公用品虽然属于比较成熟的行业，但市场前景却一直表现强劲。今年2月，英国调研机构Technavio的调查数据显示，全球办公用品市场发展势头强劲，预计到2019年，市值将有望突破2170亿美元，中国、巴西、韩国和印度的办公用品市场会出现显著增长。

Technavio的报告指出，未来办公用品最大的趋势是多渠道市场营销。网购时代，很多商家通过各种渠道线上与线下并进，进行产品推广，全球办公用品的线上销售如火如荼。针对最新的市场预判，在商业模式上，史泰博也在不断探索创新。在电子商务方面，史泰博始终保持全球领先，早在2013年便以当时“全美第二大电商”的身份入驻天猫，并与之达成战略合作，在电商本地化策略方面迈出了坚实的一步。2015年，史泰博又与苏宁云商达成全面战略合作关系。如今，史泰博中国借助美国总公司的经验和技术，成功打造了一个强大的综合性B2B电商平台，并成功实现了各用户企业内部采购系统的互通互联，在B2B电商领域树立了新标杆。



史泰博大中华区总裁杜婉芬女士(Ms. Jackie Voon Fung Toh)

“中国办公用品的市场高达300亿美元，市场潜力巨大。未来我们将继续发挥优势，充分利用战略合作伙伴关系，实现在华业务的持续高速增长。”杜婉芬表示，未来，史泰博将一如既往地与商业伙伴加强合作，不断丰富B2B客户服务经验，帮助客户降低成本、提高效率，为客户提供创新性、低成本解决方案。