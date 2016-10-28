SPEC峰会首次落地中国，全球首个云计算测试基准在京发布

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月27日，SPEC 2016亚洲峰会（SPEC 2016 Asia Summit）在北京隆重召开。SPEC 2016亚洲峰会由SPEC（Standard Performance Evaluation Corporation，标准性能评估组织）主办，由至顶网承办。

SPEC峰会首次落地亚洲，大会以“发现真实的计算效率”为主题，有来自全球200多位企业级IT专家和学者参加了此次峰会，与会代表共同探讨了云计算、大数据趋势下的计算性能、效率的评估模型与规范、测试方法的制定及实际应用，来自中国标准化研究院、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院的专家还分享了他们各自在测试领域的实践经验。

会上，SPEC组织发布了一系列最新的测试标准，包括首次对外发布的SPEC CPU 2017正式公共测试版以及首个基于IaaS平台的SPEC Cloud测试标准。同时，SPEC还联手中国标准化测试研究院，发布了首个中国市场服务器效率研究报告。



SPEC峰会首次落地中国

“SPEC 2016亚洲峰会”是SPEC组织首次在亚洲举办的峰会，SPEC组织的核心成员以及各委员会技术专家亲临大会现场与中国用户交流。SPEC成立于1988年，是由斯坦福大学、清华大学等全球几十所知名大学、研究机构、IT企业组成的第三方测试组织。经过多年的发展，拥有SPEC CPU、SPEC Power、SPEC Cloud等10大类53项公开的标准化测试规范和模型。SPEC每年有数万项测试结果发布，其发布的结果一直是金融、电信、能源等关键行业用户在采购数据中心基础设施、搭建信息系统时的重要参考指标，在全球企业级客户中拥有广泛认同度。如今，在美国提供SPEC评测得分已经成为不少客户服务器采购时的基本要求，在中国越来越多的集中采购项目也把SPEC评测得分作为评比的指标。

SPEC峰会落地中国还与中国企业级IT市场的崛起密切相关，高速成长中的中国服务器市场让SPEC组织对中国市场为之侧目。根据Gartner最近公布的2016年第二季度的数据，全球服务器市场增长2%，除亚太与东欧之外的其余所有地区均出现下滑，而亚洲的增长则主要来自中国。

“亚洲，特别是中国，已经成为全球企业级IT市场增速最快、规模第二大的市场，增长速度远高于全球平均水平。我们需要到中国来与业界和学术界的计算机专家会面，向他们介绍SPEC组织，听取他们的意见，建立一个长期的合作关系。我们的成员中有不少是中国的企业以及学术研究机构。我们希望更多的中国乃至亚洲的客户了解SPEC组织和我们的基准测试，可以吸引到更多的亚洲成员加入，更好地发挥出SPEC基准测试报告对中国用户的借鉴作用。”SPEC主席Walter Bays表示。



SPEC主席Walter Bays做大会致辞

发布全球首个云计算测试基准

如何对计算系统的性能、效率进行评估一直是一个难题，用户希望有一种简单、有效、统一的标准可以量化和评价计算系统，并以此作为选型的依据。针对此需求，本次峰会SPEC组织带来了服务器及相关应用场景最为权威的测试标准与规范，并展示其在这方面的最新研究成果，包括SPEC Cloud_IaaS 2016、SPEC CPU 2006、SPECvirt_sc2013以及全球首发的SPEC CPU 2017正式公共测试版等，其中SPEC Cloud_IaaS 2016是全球首个用于IaaS平台的SPEC Cloud测试标准。

SEPC Cloud IaaS测试基准面向云计算运营商、硬件供应商和最终用户三个群体，从可扩展性、灵活性、实例配置时间三个方面统一评估各类IaaS平台的性能和弹性，包括共有云和私有云。该测试基准为公有云和私有云提供了统一可信的度量标准，可以帮助用户准确把握云平台的性能，在服务商的选型时提供参考。同时，SPEC Cloud IaaS在设计时还充分考虑了不同用户的技术水平，既可以实现测试环境的自动部署及运行，自主测试及输出测试报告，也可以依据用户特殊需求手动配置运行环境，既适合一般大型客户及研究机构使用，也可以满足中小型企业的测试需求。

SPEC峰会上的中国力量

作为SPEC组织首次在亚洲举办的大会，除了SPEC组织的国外技术专家们带来的对SPEC规范的权威解读和趋势展望外，SPEC还带来了他们对中国用户的特别关注。在大会上，SPEC组织联合中国标准化测试研究院发布了首个中国市场服务器效率研究报告，这也是第一次全面、真实地对外展示中国市场的服务器利用效率和能耗情况，对于了解中国服务器利用现状和进一步推动中国市场服务器效率的提升都具有非常积极的作用。

目前，SPEC测试基准在中国很多中大型企业中拥有不少资深用户，如中国的主流服务器厂商都提供SPEC评测得分，浪潮更是SPEC的正式成员。中国移动、中国电信等用户也都一直利用SPEC CPU和SPEC power等规范进行服务器的测试。

会上来自中国移动、中国电信等公司的专家就分享了他们的实践经验，这些实战经验表现出了很高的应用水平。中国电信BOSS评测中心主任李先绪在演讲中透露，中国电信基于SPEC规范的集采测试每年平均对6-8个厂家、约10个集采模型及每个模型的不同典型配置进行测试，平均测试约60款设备，这些测试结果不仅用于指导采购，还会为中国电信IDC机房规划建设、能耗分析与控制等提供科学依据。这些中国用户的应用实践对于SPEC未来改进和制订新的测试规范具有重要的参考价值。

“IT在飞速的发展，我们的挑战是开发出着眼于用户今天乃至明天的基准测试与指标体系。因此我们必须观察市场如何发展，收集信息，并鼓励全球用户的广泛参与。寻找这些愿意帮助我们了解未来市场需求的参与者，这就是我们来中国的理由之一。” Walter Bays表示。