PMI(中国)2016项目管理大会在京隆重举行

2016年10月22日-23日，为期两天的亚太区规模最大的项目管理年度盛会——PMI(中国)2016项目管理大会在北京国家会议中心隆重举行。这是PMI(中国)项目管理大会阔别三年后重返北京举办。

本次盛会由PMI主办，以“项目管理中国机遇”为主题。数十位政商学界精英齐聚一堂，共同探讨项目管理为中国未来发展带来的新机遇。PMI全球组织业务副总裁柯雷格，PMI (中国) 董事总经理陈永涛，柯马中国董事总经理Sami Ilkka，国核工程有限公司副总经理薛爱，清华大学水利水电工程系、建设管理系教授强茂山教授，首信公司名誉董事长陈信祥博士，美国管理科技大学校长陈燕平女士，百锐（中国）副院长兰国胜博士，MSOL管理顾问股份有限公司董事会顾问周柏强，北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师王长峰等重磅嘉宾与会并做主题演讲。企业代表、媒体记者等上千人与会。

整个盛会分设一场主论坛和五场分论坛。在22日的主论坛上，PMI全球组织业务副总裁柯雷格发布了《职业脉搏调查》报告，分享了全球项目管理最优秀企业的最佳实践与数据，以及项目管理领域的最新应用和趋势。柯马中国董事总经理Sami Ilkka、百锐（中国）副院长兰国胜博士分别做了题为《拥抱中国机遇》、《项目管理，中国机遇》的主题演讲。美国管理科技大学校长陈燕平在会上详细介绍了PMI全球项目管理鉴定中心 (GAC)的情况，并指出GAC的基础目的是：一是保证项目管理的学位课程质量，二是帮助教授和大学改进学位课程。MSOL管理顾问股份有限公司董事会顾问周柏强做了《PMI人才三角：导航项目管理人才职业生涯》主题演讲，向与会者介绍了PMI提供的项目管理人才三角所提供的职业导航服务。清华大学水利水电工程系、建设管理系教授强茂山教授分享了他多年受国家及企事业单位委托所做的多个大型项目科研的心得及对中国项目管理发展的独特理解。

会上还隆重举行了PMI(中国)项目管理大奖颁奖典礼。奖项由PMI(中国)设立，由资深专家组成评奖委员会对报奖项目以及项目管理办公室（PMO）进行专业评审与梳理，并对优秀项目及PMO进行了表彰。年度项目大奖和PMO大奖分别为中国机械进出口（集团）有限公司马来西亚1x1000MW燃煤电站项目和上海微创医疗器械（集团）有限公司所斩获，中海石油（中国）有限公司深圳分公司恩平油田群联合开发工程项目、大连中远船务工程有限公司FPSO压缩机模块（N701PM项目）、中国石油天然气管道局中国石油天然气管道局津华线项目获得了项目杰出奖，英格索兰亚太工程技术中心获PMO杰出奖；广东大鹏液化天然气有限公司广东大鹏LNG接收站四号罐工程项目、深圳市雄帝科技股份有限公司尼日利亚国家选举项目、中海油气泰州石化有限公司中海油气（泰州）石化一体化项目、深圳市蓝云软件有限公司乐视集团项目管理系统项目、柯马（上海）工程有限公司长城汽车发动机缸盖加工生产线项目获项目优秀奖，中海石油福建新能源有限公司、神州数码融信软件有限公司获PMO优秀奖。另有华为Indosat Jaguar Project、源讯广发银行信用卡主机平台核心应用系统项目等8个项目入围。获奖企业代表在高峰对话上分享了各自最佳实践。

23日，机遇与挑战、组织与项目、方法论与智慧化、职业发展、最佳实践五场分论坛同步举行。42位商学界高管大咖，围绕各自论坛主题发表了旨演讲，为与会者带来了一场顶级的智慧分享盛宴。

在“机遇与挑战”分论坛上，原中国机械进出口（集团）公司副总裁秦瑞娟以“一带一路”为切入点，通过波兰A2高速公路项目案例分析，指出中国企业在一带一路建设中面临的最大风险，并向与会者分享了应对之策。

乐视生态项目管理部高级总监王超在“组织与项目”分论坛上为与会者逐个解读和分享了乐视PMO成立三年来在组织建设、体系建设、文化建设等方面的创新和突破，以及面对巨大挑战时如何破解之道。

中国节能环保集团公司办公厅副主任梁磊基于管理视图分析法(MBLA)提出的“全需求，做减法”的信息化项目建设思路和方法成为“方法论与智慧化”分论坛的亮点之一。他表示，目前企业信息系统建设存在不少问题，其根本原因在于，传统的信息系统建设模式在项目定位、需求分析和建设思路等方面存在先天缺陷，而“全需求，做减法”恰好能弥补这一缺陷。

围绕“职业发展”主题，银联支付学院主管于兆鹏对PMI全认证体系与PM技能发展全景进行了深度解析，结合PMCDF（项目经理胜任力模型），勾画出项目经理从基层、中层到高层的技能发展路径，以及在各个阶段所需掌握的认证类型、知识结构和技能结构，并通过多个行业的案例进行分析，从而使项目经理明确技能发展路径和各阶段应知应会的内容，做到充分准备，有心有力地应对自身职业发展。

在“最佳实践”分论坛上，7位嘉宾各自分享了他们在项目实践中所获得的经验心得。现代卓越项目管理金牌讲师张智喨通过分享企业最佳实践案例与操作方法，为大家解读了小微企业如何将项目管理、项目集管理、组织级项目管理的相关标准与指南进行合理裁剪、化繁为简、以小博大，让与会者深受启迪。

据悉，PMI(中国)秉承“推动全球项目管理理论与实践发展，搭建亚太最有价值的项目管理交流平台，促进项目管理实践为组织创造效益”的宗旨，在各界项目管理从业者和组织的帮助支持下，PMI(中国)项目管理大会已成功举办六届，每年都会吸引上千人参会。它已成为亚太区规模最大的项目管理盛会之一

PMI创立于 1969年，是项目、项目集、项目组合管理领域中全球领先的非营利会员制协会。它推出的《项目管理知识体系指南》（简称PMBOK指南）以及项目管理专业人士（PMP认证）得到了全球广泛认可。 PMI一直在推进“项目管理”的科学化、职业化和全球化，为组织创造绩效。PMI(中国) 创立于2008年。PMI的项目管理事业在中国正被越来越多的人们所认知和接受。