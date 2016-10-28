PMI（中国）项目管理大奖颁奖典礼在京隆重举行

2016年10月22日，由PMI（项目管理协会）主办的PMI(中国)2016项目管理大会暨PMI（中国）项目管理大奖颁奖典礼在北京国家会议中心隆重举行。

本次盛会以“项目管理中国机遇”为主题，是PMI(中国)项目管理大会阔别三年后重返北京举办。数十位政商学界精英齐聚一堂，共同探讨项目管理为中国未来发展带来的新机遇。政商学界代表、媒体记者等上千人与会。

会上，隆重举行了PMI(中国)项目管理大奖颁奖典礼。本届PMI(中国)项目管理大奖设置了项目管理奖和项目管理办公室(PMO)奖两大奖项。PMI组织市场副总裁柯雷格，PMI(中国)董事总经理陈永涛，上海交通大学机动学院项目管理教研专家组组长、PMI全球学位鉴定中国（地区）学位课程评价委员会主席林少培教授，首信公司名誉董事长陈信祥等为获奖企业颁奖。

其中中国机械进出口（集团）有限公司马来西亚1x1000MW燃煤电站项目、上海微创医疗器械（集团）有限公司分别获年度项目大奖和年度PMO大奖。中海石油（中国）有限公司深圳分公司恩平油田群联合开发工程项目组、大连中远船务工程有限公司FPSO压缩机模块（N701PM项目）和中国石油天然气管道局津华线项目获得了项目杰出奖。英格索兰亚太工程技术中心获得PMO杰出奖。

此外，广东大鹏LNG接收站四号罐工程项目、深圳市雄帝科技股份有限公司尼日利亚国家选举项目、中海油气（泰州）石化一体化项目、深圳市蓝云软件有限公司乐视集团项目管理系统项目和柯马（上海）工程有限公司长城汽车发动机缸盖加工生产线项目获得项目优秀奖。中海石油福建新能源有限公司和神州数码融信软件有限公司获得PMO优秀奖。蚂蚁金融服务集团获得PMO年度创新实践奖。还有8家企业共9个项目获得入围奖，其中华为技术有限公司Indosat Jaguar Project和路由器与电信以太产品线 NE40E V8 全球主力交付项目(NE40E V800R007)两大项目同时入围。

在会上，中国机械进出口（集团）有限公司总裁助理康虎彪、上海微创医疗器械（集团）有限公司项目管理资深经理田霞等做了主题演讲，获奖企业代表分享了他们的最佳实践心得。

据了解，PMI（中国）项目管理大奖创立于2010年，其宗旨是通过协会平台，促进中国企业项目管理最佳实践的发展，推广在项目管理方面获得成功经验的优秀企业与项目。PMI（中国）负责整体评选流程设计、成立评审委员会、邀请企业参选，并组织在PMI（中国）年会上对获奖企业颁奖。在为期4-5个月的评奖过程中，评审委员会对参选企业进行甄选，并实地考察入选企业，进行申报项目及企业项目管理的深入了解与答辩。在此过程中，对入选企业的项目管理水平进行积极深入地指导，提出可行性建议。目前已有超过20家在华企业的26个国内外优秀项目和15个项目管理办公室获此殊荣，包括华为、中兴、中石油、中石化、中海油、神华等大型企业。