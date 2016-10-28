中国国航公布2016年第三季度业绩

北京2016年10月28日电 /美通社/ --

业绩摘要

项目 （人民币亿元） 本期 （7-9月） 上年同期 （7-9月） 增幅 % 年初至报告期末 （1-9月） 上年年初至报告期末 （1-9月） 增幅 % 营业收入 319.23 312.30 2.22 854.48 823.81 3.72 营业利润 51.45 29.80 72.68 96.34 79.52 21.15 净利润 37.69 23.31 61.68 72.27 62.80 15.07 每股收益 （人民币元） 0.31 0.19 61.68 0.59 0.51 15.07

中国国际航空股份有限公司（“国航”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）（股票编号：香港：753；伦敦：AIRC；上海：601111；美国 ADR OTC：AIRYY），今日公布2016年第三季度（以下“期内”）之财务业绩 [1]。

经营及业务摘要

2016年第三季度，中国经济运行稳健，国际油价虽略有上行，但仍持续较低位徘徊，受惠于暑期相对旺盛的市场环境，国内客运需求稳步增长，出境旅游热度不减，但货运市场增长仍显乏力。本集团积极加大运力投入，良好匹配各区域市场供需结构，优化生产组织，提升收益管理，强化渠道建设，缩减营销费用，精细成本管控，合理调整债务结构，有效缓解汇兑风险，整体经营状况趋好。

报告期内，本集团实现营业收入319.23亿元（人民币，下同），同比上升2.22%。营业成本为231.09亿元，同比上升5.81%。营业利润51.45亿元，同比上升72.68%。净利润为37.69亿元，较15年同期的净利润23.31亿元增长了61.68%。

期内，集团客运运力(ASK) 同比增长7.63%，达到609.55亿可用座公里。旅客周转量(RPK)为505.42亿收费客公里，较15年同比上升9.19%。其中，国际航线为186.71亿收费客公里，同比上升18.30%；国内航线为301.47亿收费客公里，同比上升4.96%；地区航线为17.24亿收费客公里，同比下降3.25%。客座率为82.92%，同比上升1.18个百分点。

货运方面，期内货运运力(AFTK) 为31.65亿可用货运吨公里，同比上升3.65%。货运周转量(RFTK) 为17.69亿收入货运吨公里，同比上升5.42%。货邮载运率为55.88%，同比上升0.94个百分点。

展望

航空业虽仍面临汇率、油价、地缘政治形势等诸多考验，但整体市场供需趋势向好，本集团针对复杂多变的经营环境，将深化改革创新，扎实推进战略举措和商业模式转型，加强成本管控，巩固和扩大竞争优势，努力实现更佳业绩及可持续发展。

[1] 所有数据按中国《企业会计制度》计算及未经审计。

关于国航

中国国际航空股份有限公司是中国的载旗航空公司和中国居领先地位的航空客运、货运及航空相关服务供货商。国航的主要基地位于中国首都北京 -- 中国的国内航空及国际航空的重要枢纽。公司还在北京、成都及其它地点提供航空相关服务，包括飞机维修、地面服务等。截至2016年6月30日，本集团共有飞机603架，平均机龄6.26年。公司共有飞机366架，平均机龄6.41年。公司经营的客运航线达到377条，其中国内航线263条，国际航线98条，地区航线16条，通航国家39个，通航城市173个，其中国内108个，国际61个，地区4个。透过星空联盟，本公司航线网络可覆盖193个国家的1,330个目的地。国航于2004年12月15日在香港和伦敦上市，股票代码分别为00753和AIRC。2006年8月18日，国航在上海证券交易所上市，股票代码为601111。欲知更多详情，请登陆国航网站www.airchina.com.cn。

前瞻性声明

本新闻稿所包含的信息可能有一些对未来的预测和展望，以反映本公司目前对未来事件及财务表现的看法。这些看法是根据特定假设而提出的，而这些假设将取决于各种不同的风险，并可能发生变化。我们不保证未来将会发生这些事件，也不保证这些预测将会实现，或者本公司的假设正确无误。实际结果可能会与这些预测值存在重大差异。