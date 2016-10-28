中国高性能计算机 TOP100 排名出炉，曙光第八次夺冠

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月28日，新一期中国高性能计算机 TOP100 排行榜单如期在“2016年全国高性能计算学术年会”（HPC China 2016）上发布。中科曙光以34%的市场份额再次占得榜首；同时，在 TOP10 榜单中曙光占有4套系统，在 TOP30 榜单中曙光占有15套，均以近半数的绝对优势力压群雄。连续第八年蝉联中国高性能计算机 TOP100 市场份额第一，又一次用实力印证了中科曙光“中国 HPC 第一品牌”的地位无可撼动。

根据榜单显示，曙光、联想以34套系统并列第一；国产高性能计算三强企业合计占系统份额87%；总国产系统份额占比98%，仅一家国外厂商入围。应用层面，大数据挖掘和深度学习成为应用热点，曙光相关领域系统 TC6000 和 HC2000 均榜上有名，值得一提的是，来自曙光的国内首个“科学大数据引擎”为科学大数据系统的进一步开发和提高水平提供了有力的保障。此外，现场专家预计第一套 E 级系统会在2019年入榜。

稳坐中国 HPC "头把交椅"，曙光 HPC 依靠的是在技术、产品和应用方面全方位的实力。多年来，曙光坚持将技术创新视作立身根本，今年的技术创新大会上，中科曙光首先宣布了由其牵头的 E 级高性能计算机原型系统研制项目，在抢占高性能计算下一个制高点的竞争中拔得头筹。

除在研发实力上“大练内功”之余，曙光 HPC 产品在“走出去”的过程中还注意听取市场的声音，注重“内外兼修”。曙光公司高性能产品事业部总经理曹振南介绍说，近年来，曙光通过上下游合作伙伴将创新链与产业链结合，深入应用场景进行产品的优化和开发应用，有力地促进了 HPC 前沿技术成果向各个应用领域的转移转化。

让高性能计算走出实验室，曙光 HPC 的自主创新之路不仅成就了自己，也推动着中国高性能计算产业的快速发展。

在应用方面，从“地球数值模拟装置”原型系统到支撑 FAST 天文数据解析，再到 E 级高性能计算机预研项目，中科曙光积极结合应用匹配研发，将高性能计算的应用场景从科学大数据拓展到更多大数据领域；在技术升级方面，中科曙光在“HPC性能提高的同时如何降低能耗”这一行业挑战面前已经交出了漂亮答卷：今年5月，曙光液冷高性能计算系统成功中标国家电网电力科学研究院，超过700节点的 TC4600E-LP 液冷刀片将在国家电网仿真中心超级计算系统上部署，迈出了液冷技术在国内商用化的第一步。

“曙光公司成立的初衷，就是要实现科技成果的产业化发展，将科学技术转化为生产力，推动国家各个产业的发展。”曙光公司总裁历军表示，“通过曙光的努力，让高性能计算变得和我们的生活更加息息相关，让 HPC 应用更加大众化、普及化，是我们肩上的责任和使命。荣誉和成就属于过去，中科曙光将继续砥砺前行，推动中国高性能计算形成健康持续的生态链条。”

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