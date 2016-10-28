护舒宝联袂沃尔玛共筑奢华宠爱呵护之旅

定制呈献沃尔玛20周年感恩优惠装

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月25日晚，全球领先的女性护理品牌护舒宝（http://www.happywhisper.com.cn），以全球独创FlexFoam™源自液体的吸收材质及崭新研发技术，于水立方震撼发布护舒宝“未来感·极护”卫生巾系列，为中国女性带来“舒服自在 想象之外”的超凡经期体验，全方位满足柔软、干爽、透气、保护四大指标，给予中国女性前所未有的奢华宠爱呵护。今年是宝洁全球战略合作伙伴沃尔玛进入中国市场20周年，一直以来，沃尔玛致力于成为最受顾客信赖的零售商。值此时机，护舒宝特意联袂沃尔玛，惊艳推出护舒宝卫生巾沃尔玛20周年感恩优惠装，携手打造专属于中国女性的宠爱世界。



护舒宝卫生巾沃尔玛20周年感恩优惠装



护舒宝2016新品发布会在水立方举行

“护舒宝‘未来感·极护’卫生巾系列是一款革命性的产品，其凝结了护舒宝研发人员20多年的不懈探索，并以‘恍若无物’的舒适感重新定义女性对经期护理产品的认识。” 宝洁大中华区女性护理品类总裁Hesham Tohamy表示：“我们希望能有更多的中国女性消费者亲身体验这款新品带来的前所未有的舒适感，因此我们选择与全球战略合作伙伴沃尔玛合作，推出沃尔玛20周年感恩优惠装，以惊喜价格回馈中国消费者。相信本次合作，定能助力广大护舒宝品牌爱用者与所有中国女性，在任何时刻都能活出自由自在的超凡自我，保持自信，勇往直前，书写出属于自己的完美人生。”

全球首款源自液体材料的卫生巾正式上市护舒宝掀起女性舒服革命

风靡全球的护舒宝未来感·极护系列卫生巾，巾身由源自液体的高密度FlexFoam™吸收材料构成，结构致密，吸水性极强，能够吸收10倍于自重的液体。其独特的双密度吸收层设计，可以迅速并有效地向下传导液体，同时在底层迅速分散，使液体还来不及在表层停留就被紧紧锁在底部，真正做到表面清爽，超凡洁净。FlexFoam™吸收材料不会受到经血的重量或温度等影响而改变自身结构，因此吸水再多，也依旧贴合身体，触感仿若无物。

护舒宝未来感·极护卫生巾的另一大夺人眼球的创新科技是它的3D-Fit尾翼凹槽，配合FlexFoam™塑型弹力，仿若3D记忆棉一般使巾身与人体完美贴合，无论如何挤压都能迅速回复原形，无缝贴合身体，远离渗漏的困扰。在发布会上，护舒宝以高中低转速运转的洗衣机模拟女性在使用卫生巾过程中卫生巾可能受到的外力作用。试验证明，即使在超高速在洗衣机中反复旋转，经过180秒的不间断挤压冲击，这款新一代的卫生巾产品依旧能保持原形，甚至不见折痕，让全场观众都为之赞叹。

在场的护舒宝研发专家表示，护舒宝未来感·极护卫生巾做到了无添加荧光剂；它同时是达到美国食品及药物管理局（FDA）标准的专业产品，值得每一位消费者信赖。

护舒宝未来感•极护卫生巾此前的唯一生产地在加拿大安大略湖畔。2014年起，其开始登陆中国电商平台，两年试水期销量不断攀升，甚至供不应求。为此，护舒宝在世界另一洁净水源地 -- 阿尔卑斯山脚下多瑙河畔的匈牙利布达佩斯建造新厂房。该地区的水源与依云小镇同源。而新生产线大大提升了产品产能，以满足中国乃至全球粉丝的需求。

作为护舒宝战略合作伙伴，沃尔玛与护舒宝在“坚持运动，成就自信美好的自己”这一点上有着共同的愿景。沃尔玛中国区采购副总裁李岩岩（Fiona Li）女士表示，“今年是沃尔玛进入中国市场20周年。长期以来，沃尔玛重视与供应商的战略合作伙伴关系，并在产品研发、销售渠道、消费者研究等领域产开全面深入的合作，致力于给顾客带来优质优价的好商品。此次与宝洁合作推出的护舒宝卫生巾20周年感恩优惠装，现已在沃尔玛独家上市。我们不仅希望能提前给消费者带来全新的商品体验，同时还以更优惠的价格回馈大家的长期支持。”

“水之女神”迪丽热巴惊艳亮相见证护舒宝液体奇迹

水立方发布会现场，护舒宝全新代言人迪丽热巴一身华服，美如仙子，引起现场粉丝一阵欢呼。作为新生代女星的代表，迪丽热巴以美丽自信、活泼真诚的形象深入人心，这恰恰是护舒宝倡导自信女性形象的体现。迪丽热巴为女生喊出“舒服自在，想象之外”的口号，还大方分享了她的心得感受和对液体卫生巾的喜爱。



宝洁大中华区女性护理品类总裁Hesham Tohamy先生与女神迪丽热巴率先体验舒服空间区

迪丽热巴表示：“作为女演员，演戏、参加综艺节目的时候都特别怕遇到姨妈期，现在有了护舒宝液体卫生巾，我就完全不担心了。它真的很舒服，吸收量大而且不会变形，再大的动作戏都不用怕。第一次用有一种 ‘噢耶！终于等到你’的感觉。”

“今天能作为护舒宝代言人第一次进入水立方出席这场盛大的新品发布会，亲身体验舒服空间，真的非常开心。还能有机会和研发专家一起进行洗衣机极限实验，感觉太让我惊讶了，没想到小小一片卫生巾的讲究那么多。在三大体验区感受到想象之外的舒服自在，设备都是由液体材料和云感棉材料制作的，实在太神奇。”

“舒服自在 想象之外” 护舒宝以创新造就行业变革新高度

中国女性消费者对生活要求日益增长，让经期舒适度成为衡量其生活品质的一个主要标准；这让卫生巾的功能和品质变得尤其重要。据护舒宝调研发现，很多女生都会将经期中的不适归咎于自己或经期本身。事实上，使用合适的卫生巾产品时，身体上的不适感是可以被大大减轻的，也从而减缓了心理上的不适暗示。护舒宝正是通过一系列的新材料、新技术、新产品为女性带来更好体验，这就是护舒宝品牌所表述的“舒服自在 想象之外”的精神。

护舒宝坚信，全球首款液体卫生巾将彻底颠覆中国女性经期护理行业，打破传统卫生巾的限制，掀起一场舒服与科技的全新革命，为中国女生带来“噢耶！舒服自在想象之外”的舒服革命，开启一个专属于女生的“无感经期”新时代。