教育装备巡展南京行：向深度融合与智慧云端迈进

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 如果说在南京举办的国际马拉松大赛体现了南京人永不放弃的精神，那么，10月17日，2016教育装备行业城市系列巡展南京站的成功召开则让人们看到了南京乃至江苏全省在教育方面的永不放弃和坚持到底的精神。

2016教育装备行业城市系列巡展由慧聪教育装备网主办，带领教育装备行业具有创新力与先进生产力的企业在全国进行的一场教育信息化的宣传与展示活动。会议现场，汇聚了全国各地的一线教师、教育研究者、政府教育研究人员以及从事教育装备领域作业的当地生产商、集成商、用户，共同探索目前江苏地区教育信息化发展和未来教育信息化发展趋势。



会议现场

慧聪教育装备网副总经理向云女士在致辞中表示，慧聪教育装备网一直致力于搭建企业与集成商和用户沟通的桥梁，愿意为教育行业的发展贡献绵薄之力，希望通过慧聪网的巡展活动，可以将先进的产品与解决方案带到南京，带到全国，也希望可以很好的促进双方以及更多的企业、用户、集成商之间的交流与合作。



慧聪教育装备网副总经理向云致辞

技术和教学深度融合，构建新的教育生态

在大会上，南京市栖霞区教育局电教中心主任蒋立春表示，目前很多学校的教育装备设备属于“活化石”，还没有用到年限就已经处于“报废”状态了，没有应用只供欣赏。教育装备助力智慧校园，第一个要重视的问题就是装备的应用问题。只有将设备真正应用到学习中，落实到每一个学生的学习中，才能助力教育信息化和智慧化发展。当下智慧教育建设受制于硬件设备，质量参差不齐、硬件与应用脱离、软件及配套服务落后等难题，急需优质的智慧教育整体解决方案。企业只有把握时代契机，助力我国教育信息化在“十三五”时期实现跨越式发展才能立于行业的前列。

新奥特（北京）视频技术有限公司市场推广与对外合作部经理杨永艳表示，教育云时代解决方式是云做基础，端做应用，服务做支持，云 + 端 + 服务才能解决设备端，然后把云平台集成功能强大的平台。新奥特有专业的服务来支撑用户去应用，打造真正完整的让教学能够应用到实际的解决方案。

江苏三步网络科技有限公司技术经理钟中表示，三步打造的是一个开放、融合和易用整体解决方案，三步未来云教室综合管理平台抓住教育装备和科学技术融合过程中的痛点，从学生、老师的应用出发，从而为教育用户提供一套集合教、学、管、研一体化的云平台。

北京星光文化旅游发展有限公司设计总监鞠晓童在案例分享中表示，星光发现不一样的实地场景中的体验会为孩子们带来更多的学习经历。在体验式教育中融入VR体验，让教学更加生动形象、丰富多彩，让孩子们更容易接受。

爱士杰·高盛集团普教事业部总经理吴凤华表示，未来教育装备行业的集成商发展必须要重视设备的可视化和标准化。教室设备、公共区域等必须全部进行可视化管理和控制，从门禁到校园车辆管理，从研发到集成，全面实现无线网络覆盖，把整个校园可视化的东西通过大数据、大平台方式进行管理，构建真正意义上的智慧校园。

聚焦新产品落地应用，增强协同均衡推进

教育信息化工作除了要做好顶层设计，更多的是落地。慧聪教育巡展活动在带来先进的理念的同时，更带来了具体的产品与应用，关注聚焦产品与技术的落地应用效果，并全力推进教育信息化在全国各地的建设，从而推动教育实现现代化发展。

参加本次展示的企业有华科飞扬、松齐明、南京高盛、蓝海团诚、卡西欧、视博数字、深圳锐取、深圳冠标、万维云视、创维光电、方成教学、奥图码、江苏三步、上海洋铭、新奥特、中龙旗、杰伟世、深圳保凌、深圳海亚、中科云视等，展示产品与解决方案覆盖了录播、投影机、教学一体机、无线扩音、屏屏通、祼眼3D、数字校园中的网络视讯和无线覆盖等教育行业的主要产品线。在展示区现场，用户和企业进行了深度的沟通和交流，展示的最新产品与技术得到了与会人士的大力赞扬。



2016教育装备行业城市系列巡展合作伙伴

2016年是“十三五”开局之年，也是教育信息化发展的关键一年。教育信息化需要不断地探索和开发市场，慧聪教育装备行业的城市巡展始终以此为目标，带着行业内的领先企业走近全国各地用户，倾听用户声音，解决用户需求，促进当地教育信息化、现代化发展。