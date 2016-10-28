益达新瓶全面上新，携林依晨笑谈自信改变

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月27日，益达宣布将面向全渠道推广“益达新瓶”，全面升级产品形象。今年重塑“笑出强大”品牌定位的益达，除了实现自身形象的强势突破，更感染其品牌广告形象代言人林依晨小姐完成令人赞叹的“华丽变身”。在北京这场畅谈“自信改变”的精彩见面会中，以崭新形象闪耀登场的林依晨与“益达新瓶”一起展露真正的“自信改变”绝不仅是“刷新颜值”，而更是突破经典自我、从容面对一切压力的“笑出强大”。为此，活动现场除了迎来全新短发造型的林依晨，还上演了一场前所未有的“甜辣碰撞”-- 一向亲和甜美的“金钟影后”林依晨，勇敢接招“麻辣名嘴”马薇薇的连串挑战性问题，剖析改掉经典长发形象的心路历程，在高潮迭起的精彩对答中闪耀自内而外的自信魅力。



林依晨出席益达新瓶发布会与新瓶一起展露迷人腰线

自带强大气场，依晨变身“自信女王”

有着成功的过去，就是拒绝改变的借口？林依晨在“笑谈”这次形象突破时，坦言这确实是所有人面对改变时都会有的犹豫。作为备受喜爱的“零差评”女神，林依晨出道以来一直以清新温柔的长发形象塑造不少经典荧幕角色，“袁湘琴”、“程又青”……一个又一个经典形象让她攀上演艺事业的巅峰，更成为无数影迷心中的熟悉记忆。于是，当早前益达新瓶广告片进行全国放映时，林依晨在广告片里透露将改变一直为人熟知的形象，早已引起广泛热议。当她以成熟知性的短发造型登上活动舞台时，那个“熟悉而又新鲜”的林依晨马上收获一片赞叹之声。林依晨笑言：“谢谢大家喜欢我的新造型，剪掉多年的长发不仅是这次益达品牌广告的拍摄创意，更是我经历的一次重要挑战。感谢益达品牌所鼓励的‘自信改变’精神，让我知道自信就是我最好的一面。”

“坚持了越久越难改变怎么办？”“如果有粉丝说不能接受怎么办？”……面对“麻辣名嘴”马薇薇的咄咄逼问，记忆里一向软萌温柔的林依晨也展露了全新的强大气场，以一个又一个金句接招化解，与现场观众深入分享“无须惧怕改变”的自信精神。“只要有自信，愿意做出改变，已经是一种强大。有了这份强大，以后遇到什么都不怕。”林依晨这句真诚可爱、高智商满满的回答收获全场一片掌声，她自信的笑容和强大的气场感染了马薇薇和现场每一位观众，不愧为新一代“自信女王”。

勇于突破经典，益达传递自信精神

林依晨在活动中一直谈到的“自信改变”精神，源自于益达一系列突破自我的重大举措。作为玛氏箭牌旗下的规模品牌，益达进入中国20年来一直以经典的产品形象及脍炙人口的品牌传播深受消费者喜爱。进入2016年，益达重塑品牌定位并推出“笑出强大”系列广告，先后与“百米飞人”苏炳添、“金钟影后”林依晨等多位人气偶像擦出火花，展现自信引领行业转变的突破精神。益达品牌总监 Julie O’Neil 早前在发布全新品牌定位时表示：“益达相信，洁净的口腔感觉能让人展露自信的笑容，更有信心面对人生的每一个关键时刻。益达也期望‘笑出强大’的品牌精神，能鼓励消费者勇敢面对生活中的每一次挑战。”



林依晨马薇薇与益达品牌经理一起见证益达新瓶上新

来到年末，益达再次掀起一轮惊喜“高潮” -- 把以“蓝旋风”为设计理念、更具线条感的“益达新瓶”全面推向市场，并配合升级配方提供“瞬感洁净”口感的产品新体验，同时还准备了一系列线上线下的新瓶创意活动，让消费者认识感觉更新鲜、形象更耀眼的益达。完成从品牌形象到产品形象的全面重塑，益达这份敢于自信改变的精神，感染了从林依晨、到马薇薇、苏炳添等多位名人。早前，他们先后通过社交平台分享其自信改变的故事：突破经典形象的“人气影后”、改变事业轨迹的“辩论女王”、更换起跑脚的“百米飞人”……一个一个鲜活的真实故事，引发无数消费者的讨论和共鸣。“只有自信改变，才能拥抱未来的无限可能。”林依晨在见面会上说的这句正能量“鸡汤”，是益达“笑出强大”品牌精神的一次完美诠释。