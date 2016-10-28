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芬兰出版商Dramaforum与24Reader签署协议

2016年10月28日 16:00 编辑： 经理人网编辑
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芬兰出版商Dramaforum与24Reader签署协议，在中国分销儿童电子杂志《Petra's Planet》

香港2016年10月28日电 /美通社/ -- 芬兰出版公司Dramaforum Oy今天与杂志订阅公司光波24书网(24Reader)签署了一项协议，为中国客户带来数字儿童杂志《Petra's Planet》（佩特拉的星球）。

Dramaforum创始人Eevamaria Halttunen女士表示，24Reader广泛的受众覆盖对于推出《Petra's Planet》杂志而言将是一笔重要财富。

Halttunen女士说：“24Reader拥有100多万杂志订户，我们很高兴能够与其合作为香港的孩子们带来《Petra's Planet》杂志。”

24Reader Ltd资深编辑兼项目经理Kaya Lam说：“得益于数字形式，《Petra's Planet》杂志的互动性和移动性非常高。我们期待将它带到中国市场。” 

《Petra's Planet》杂志是创新型数字杂志，每月直接向设备提供。阅读每期杂志时，孩子们犹如去到一个激动人心的新国家，了解国家、文化、野生动物、环境与友情。该杂志包含互动拼图、问答游戏和可下载的活动。

Dramaforum Oy Ltd是一家专门开发儿童产品的独立芬兰跨媒体公司。Dramaforum由Halttunen女士在2003年创建，如今在芬兰、英国和加拿大设有办事处，并聘请了一群富有经验的学习和数字媒体专家。

Halttunen女士说：“我们的目标是激发孩子们的灵感，让他们保持好奇心，并能发现世界奇迹。通过‘Petra's Planet‘，孩子们可以了解到我们星球的丰富多彩和多样性，并获得成为‘全球公民’的潜质。”

详情请访问：http://www.24Reader.comhttp://www.petrasplanetmagazine.com

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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