勃林格殷格翰携手浦东卫计委打造“黄金3小时卒中急救圈”

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 今天，由上海市浦东新区卫生和计划生育委员会（以下简称浦东新区卫生计生委）与勃林格殷格翰携手开展的“黄金3小时应急总动员”脑卒中关爱项目在东方医院（南院）举行了项目合作签约仪式。

会上，双方表示将以推动浦东新区卒中救治中心建设及加强居民对卒中的了解及防治为出发点和落脚点，以全面减少卒中发病率、致残率和致死率为总目标，在浦东新区内开展卒中的教育、预防、控制和治疗，探索由浦东新区卫生计生委组织监督、其下属单位实施、勃林格殷格翰提供一定的技术和资金支持的合作新模式。来自浦东政府相关部门及浦东各大医院的50余名代表共同出席了本次活动。

脑卒中，俗称中风，是我国首位致死致残原因，给患者、家庭及社会带来沉重的疾病负担。脑中风的高危因素有高血压、糖尿病、血脂异常、心房颤动等心脏疾病和吸烟、酗酒等不良生活方式。脑中风分为缺血性中风和出血性中风，也就是俗称的“脑血栓”和“脑出血”，其中缺血性中风占60%-80%。目前针对缺血性中风，国内外指南一致推荐的治疗方案是溶栓。而溶栓的有效时间窗是3小时，即在发病后的3小时内到达医院进行溶栓治疗才能确保获益，所以中风救治中强调“黄金3小时”。

国内外经验证明：只有对脑中风防治的各个环节进行干预、全面提高卒中的疾病管理水平才能有效降低脑卒中的发病率、致残率和致死率，这包括提高公众对中风的认知（特别是危险因素和早期症状的识别）、缩短120急救转运时间、规范卒中急性发作期的救治及规范后续的康复治疗。

浦东新区卫生计生委及下属的医院、疾病预防控制中心、医疗急救中心计划在未来不断加强对医护人员卒中救治方面的培训并对辖区居民进行卒中疾病防治方面的教育。在为期三年的项目合作中，勃林格殷格翰将配合浦东新区卫生计生委，由东方医院牵头对浦东7家卒中中心（东方医院、公利医院、浦东新区人民医院、浦东医院、周浦医院、浦南医院、上海市第七人民医院）的医护人员进行培训，最终使7家医院具备国际一流卒中中心的标准和流程。

项目还计划为医疗急救中心救护人员提供卒中急救培训，并促进医疗急救中心急救分站与其所匹配的卒中中心的交流与合作。项目第一阶段的目标是计划在半年后，在浦东全区基本建成3小时卒中急救圈，即卒中患者发病后能在黄金3小时内得到及时的救治。到时，双方还计划启动大型的卒中急救公众教育活动，包括在社区、中小学开展卒中急救常识的普及活动。

另外，双方还计划2017至2019年每年的世界卒中日发表浦东卒中急救白皮书，把浦东卒中急救的模式作为中国卒中急救的标杆模式在全国范围内进行推广。作为项目的中长期目标，双方还将探索在浦东实现能在救护车上进行脑卒中救治的移动卒中单元以及建立世界一流水平的卒中康复中心的可行性。

浦东卫计委顾建钧副主任表示：“脑卒中的防治工作一直是我们工作的重中之重。勃林格殷格翰的加入对进一步提高浦东的脑卒中救治水平和疾病管理能起到积极的促进作用。我们非常期待与勃林格殷格翰一起探索脑卒中疾病防治的‘政企合作新模式’”。

作为全球领先的医疗保健公司，勃林格殷格翰在脑卒中等脑血管疾病的预防及治疗方面拥有国际先进的专业知识和经验。公司在根植中国发展的同时，也一直积极履行企业的社会责任。

勃林格殷格翰大中华区总裁兼 CEO 潘大为先生表示：“我们在全球多个国家与当地政府合作开展脑卒中防治的项目。我们非常高兴能与浦东新区卫生计生委进行此次合作。我们希望通过该项目为促进浦东民众的健康福祉出一份力，同时也希望将来把成功模式向全上海、全中国推广，为促进中国的脑卒中防治工作做出贡献。”

另外，明天是世界卒中日，作为该合作项目的一部分，浦东新区卫生计生委下属疾病预防控制中心与勃林格殷格翰将在张江长泰广场共同举办丰富多彩的疾病教育活动，以提高公众对脑卒中的认识。