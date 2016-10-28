第十八届中国国际工业博览会即将开幕

创新驱动 绿色发展 智能制造的风向标

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 2016年中国工博会将于2016年11月1日至5日在上海国家会展中心隆重举行，5天展会、8大专业展、27万平方米、2308家参展商的展会规模再创历史之最。本届中国工博会由上海东浩兰生国际服务贸易集团承办。中国工博会致力中国加快实施《中国制造2025》，推进制造业转型升级，实现制造强国之梦。

当今世界，以信息化带动工业化的创新技术日新月异，以数字化、网络化、智能化为特征的新工业革命浪潮蓬勃兴起。对比德国工业4.0和美国“工业互联网”，《中国制造2025》战略的提出为把中国打造成现代化工业强国描绘出清晰的路线图。

18年前，中国工博会前身 -- 上海国际工业博览会承载着中国工业振兴之梦闪亮登场。18年来，中国工博会经过“市场化、专业化、国际化、品牌化”打造，已发展成为引领制造业发展、中国最具影响力的国际工业品牌展。

创新是引领发展的第一动力，智能制造是《中国制造2025》主攻方向，绿色制造是推动工业转型升级的关键措施。即将开幕的第十八届中国工博会体现“创新、智能、绿色”主题，立足服务行业，打造信息化与工业化深度融合平台，推动智能装备和关键技术的发展。来自28个国家和地区的2308家中外参展商将展示从基础材料、关键零部件到先进制造装备、整体解决方案的智能绿色制造全产业链，诠释高档数控机床与机器人、工业自动化、节能环保技术、新一代信息技术、新能源与电力电工、节能与新能源汽车、空间产业、新材料、海洋工程装备等重点领域的最新产品与关键技术，支撑产业升级，引领未来发展。

8大主题展区诠释《中国制造2025》重点领域

第十八届中国工博会旗下8大主题展区全力聚焦《中国制造2025》战略中的重点发展领域，体现高端、绿色、智能制造。

-- 位于2H、3H和NH馆的“数控机床与金属加工展”突出展示高档数控机床装备以及关键零部件，高档数控机床科技重大专项、金属切削、金属成形、机床零部件和功能部件、检验和测量等5大分展区将呈现精密、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。

-- 位于5.1H和6.1H的“工业自动化展”齐集众多该领域的顶尖企业，集中体现智能制造的核心技术。这里将展示集成制造单元系统解决方案与模拟生产线，以实际案例体现智能制造技术在不同领域中的应用，勾勒出未来智慧工厂的蓝图。

-- 位于4.1H馆的“节能环保技术与设备展”重点聚焦工业节能减排、净化技术、工业清洁等领域，为工厂提供整体清洁、绿色生产的应用解决方案。

-- 同在4.1H馆展示的“新能源与电力电工展”将展示从新能源发电、智能输配电、中低压电器、电力电子、电源等方面的重大突破与最新技术和产品。

-- 位于5.2H馆的“信息与通信技术应用展”聚焦“工业互联网”和“智慧城市2.0”两大板块，通过展览展示、高峰论坛、创新沙龙等活动形式，演绎和探讨在创新与融合的大背景下，新一代信息技术如何帮助应用行业与企业进行创新、转型和升级，进一步助力中国智慧发展之路。

-- 位于1H馆的“节能与新能源汽车展”全新亮相，设国际整车、国内整车、新能源客车等展区，新设充电设施展区，配套整车加快汽车充电基础设施建设，宝马、特斯拉、沃尔沃、上汽、长安、北汽、比亚迪等品牌车企将竞相登场。

-- 位于7.1H、8.1H馆的“机器人展”将打造工业机器人、系统集成应用、核心零部件、服务机器人体验区、高校科研创新区等五大板块，展现最前沿、最齐全、最具爆发力的机器人先进技术和行业应用。现场大规模集中展示机器人在3C、焊接、汽车装备、包装等领域的最新行业应用解决方案，还首设服务机器人体验区和高校科研展示区。

-- “科技创新展”将分4个展区分别在6.2H、5.2H、4.2H和1H馆，其中6.2馆为创新科技馆展区、高校展区、中科院展区、工业设计展以及船舶与海洋工程装备专业成果展。创新科技馆展区以“高端智造、绿色发展”为主题，重点展出以应用为导向的自主创新技术和产品。高校展区将有清华、北大、上海交大、复旦等全国69所高校以及日本大阪市立大学、台湾科技大学等6所境外高校与市场对接最新科研项目。中科院展区将设立前沿技术区（空间科学核心区）、创新产品区以及、科技服务平台区等展现中科院在航空航天、智能制造等领域创新成果。

智能制造解决方案引领产业融合创新发展

第十八届中国工博会面对制造业整体升级转型的需求，致力于推动制造业迈向中高端，实现由大变强的历史跨越。今年展会现场众多国内外领先企业不仅展示和推广单项的技术突破，更多的参展商拿出智能制造的整体解决方案，为观众带来“未来工厂”的真实体验。

在智能制造试点示范项目展上，工信部评定的2016年63家智能制造示范项目全面亮剑。 今年展会现场，源自德国的博世和SAP公司不约而同地将展示基于工业4.0技术的智能制造解决方案。同样来自国内的制造业领域“专家”也将在中国工博会现场上演中国版智能生产。

万商云集展现全球影响力，信息化服务提升参展体验

作为中国最具影响力的国际工业品牌展，第十八届中国工博会展会规模和水平比肩国际知名工业综合类展会，27万平米展示规模和2308家参展商，境外展商超过30%。本届中国工博会首次推进主宾国机制，成功邀请俄罗斯担任工博会主宾国，是工博会1999年举办以来的首创。俄罗斯展团将在NH馆以超过1000平米的展示数十家俄工业原材料、工业制造领先企业和科研机构的产品和技术，并同期举办题为“工业合作伙伴关系：新机遇和新项目”的俄中商业论坛，俄工贸部长等众多政要和来自基本元素工业集团、联合火箭和空间公司等企业高层参会。

为促进中国工博会参展商和观众行业交流，本届中国工博会设置与专业主题配套的一系列论坛活动。第五届机器人高峰论坛、第四届智慧城市论坛、科技论坛院士圆桌会议及系列专题学术交流活动以及第二届未来制造高峰论坛、中国制造2025与工业电源技术论坛、新材料产业创新发展高峰论坛等数十场论坛将同期举办。今年新增的部市合作论坛包括“创新与新兴产业发展国际会议”和“国际机器人检测认证高峰论坛”。

中国工博会积极通过市场化运作，与相关专业行业协会、合作伙伴、境外国家驻华领馆、商会等合作推介展会，在超百家国内外专业媒体和社交媒体推送中国工博会最新信息。截至目前，已有包括中船重工、上海贝尔、宝钢集团、中国电科、丰田汽车等在内的近300家用户企业集团和省市开发区协会、工业协会等买家观众组团参观，超过5万名专业观众预约参观。

制造业是中国国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。让我们共同期待2016年第十八届中国国际工业博览会的精彩亮相，共同迎接这场科技创新的盛宴，期待中国经济升级转型加快推进，早日实现制造强国之梦。