2016中国清洁华南秀（广州）最新消息

广州2016年10月28日电 /美通社/ -- 由上海博华国际展览有限公司主办，由中国室内环境净化行业联盟、广东省南山医学发展基金会、广东省室内环境卫生行业协会联合协办的2016中国清洁华南秀（广州）暨中国“受消费者欢迎、性价比好的”空气器“八方公投”评价活动定于2016年12月12日在广州市保利展览馆二层三号馆举办。此次为期一天的行业盛会得到了全国九个省、市行业协会会长；企业、媒体、以及消费者代表的大力支持，备受关注的公投结果即将公布！

在此之前，主办方还要向大家公布本次大会最新的活动动态。本次大会除了12月12日上午的2016中国清洁华南秀（广州）暨中国“受消费者欢迎、性价比好的”空气器“八方公投”评价活动之外，同期还将举办：广东省室内环境卫生业协会第二届第四次会员代表大会。大会上广东省室内环境卫生业协会执行会长顾士明将作《年度工作报告》，以及广东省室内环境卫生业协会办公室主任刘益民将作《财务预决算报告》。

下午，活动还将隆重举办《过滤式空气净化器颗粒物净化性能分级》、《婴幼儿室内环境空气品质控制》标准发布及“婴幼儿室内环境空气品质控制”高峰论坛。特邀嘉宾侯立安、吴清平、戴自祝、田德祥、吴吉祥等业内权威专家，将以全场互动的形式与来宾共同探讨适合婴幼儿健康成长的室内空品控制方法。我们期望通过行业的力量，引发更多关注，为整个社会创造更好的未来。全国九个省的幼儿园机构代表也将共同参与这次互动论坛。

会议活动日程

活动一、 2016 中国“受消费者欢迎、性价比好的”空气器“八方公投”评价活动

时间：12月12日，上午9：00—12：00

地点：广州保利世贸博览馆二层3号馆

活动嘉宾：中国工程院侯立安、吴清平院士；35位专家学者；广东、山西、重庆等9省、市行业协会会长；企业、媒体、消费者等代表300人。

会议议程：

中国室内环境净化行业联盟主席、广东省室内环境卫生业协会执行会长顾士明致辞 Top30企业路演 现场投票评选环节 中国工程院院士侯立安宣读TOP30-TOP10投票结果 新浪家居华南区总经理冀静发表讲话

活动二、广东省室内环境卫生业协会第二届第四次会员代表大会

时间：12月12日，中午 12：30—14：30

地点：广州保利世贸博览馆二层3号馆

活动嘉宾：会员单位代表

会议议程：

广东省室内环境卫生业协会执行会长顾士明发布《年度工作报告》 广东省室内环境卫生业协会办公室主任刘益民发布《财务预决算报告》 协会新增副会长、常务理事、理事补选信息发布 宣布年度“4个奖项”的《表彰决定》

活动三、《过滤式空气净化器颗粒物净化性能分级》、《婴幼儿室内环境空气品质控制》标准发布及“婴幼儿室内环境空气品质控制”高峰论坛

时间：12月12日，下午15：30-17：30

地点：广州保利世贸博览馆二层3号馆

活动嘉宾：中国工程院侯立安、吴清平院士；35位专家学者；广东、山西、重庆等9省、市行业协会会长；幼儿园、媒体、消费者等代表300人。

活动流程：

《过滤式空气净化器颗粒物净化性能分级》、《婴幼儿室内环境空气品质控制》标准发布 婴幼环境空气品质控制与婴幼儿健康成长论坛（主讲：中国工程院院士侯立安） 嘉宾对话

对话主题：空气净化、新风与婴幼儿环境空气品质控制

嘉宾阵容：侯立安（中国工程院院士）、吴清平（中国工程院院士）、戴自祝（著名环境问题专家）、田德祥（北京大学环境科学中心环境教育研究室主任）、吴吉祥（国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心空气净化首席研究员）。

活动四、新风系统新品发布及颁奖晚会

时间：12月12日，晚上18：30 - 21：30

地点：广州威斯汀酒店国际宴会厅

活动嘉宾：中国工程院钟南山、侯立安、吴清平院士；专家学者；9省、市行业协会会长；嘉宾和会员单位代表共500人。

晚会流程：

广东省室内环境卫生业协会张晓雷会长致辞 厦门蒙发利健康科技有限公司新风系统新品发布 晚宴及颁奖 评选奖项：

A. 过滤式空气净化器入围“八方评价”的top30、top10牌匾

B. “诚信、品质、服务AAA企业奖”

C. “行业突出贡献奖”（个人）

D. “行业科技创新产品奖”

E. “行业示范工程奖”

*最终信息以现场发布公告为准，主办方保留最终解释权。

附注：部分评委嘉宾阵容