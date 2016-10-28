2016中国清洁华南秀（广州）最新消息

广州2016年10月28日电 /美通社/ -- 由上海博华国际展览有限公司主办，由中国室内环境净化行业联盟、广东省南山医学发展基金会、广东省室内环境卫生行业协会联合协办的2016中国清洁华南秀（广州）暨中国“受消费者欢迎、性价比好的”空气器“八方公投”评价活动定于2016年12月12日在广州市保利展览馆二层三号馆举办。此次为期一天的行业盛会得到了全国九个省、市行业协会会长；企业、媒体、以及消费者代表的大力支持，备受关注的公投结果即将公布！
在此之前，主办方还要向大家公布本次大会最新的活动动态。本次大会除了12月12日上午的2016中国清洁华南秀（广州）暨中国“受消费者欢迎、性价比好的”空气器“八方公投”评价活动之外，同期还将举办：广东省室内环境卫生业协会第二届第四次会员代表大会。大会上广东省室内环境卫生业协会执行会长顾士明将作《年度工作报告》，以及广东省室内环境卫生业协会办公室主任刘益民将作《财务预决算报告》。
下午，活动还将隆重举办《过滤式空气净化器颗粒物净化性能分级》、《婴幼儿室内环境空气品质控制》标准发布及“婴幼儿室内环境空气品质控制”高峰论坛。特邀嘉宾侯立安、吴清平、戴自祝、田德祥、吴吉祥等业内权威专家，将以全场互动的形式与来宾共同探讨适合婴幼儿健康成长的室内空品控制方法。我们期望通过行业的力量，引发更多关注，为整个社会创造更好的未来。全国九个省的幼儿园机构代表也将共同参与这次互动论坛。
会议活动日程
活动一、 2016 中国“受消费者欢迎、性价比好的”空气器“八方公投”评价活动
时间：12月12日，上午9：00—12：00
地点：广州保利世贸博览馆二层3号馆
活动嘉宾：中国工程院侯立安、吴清平院士；35位专家学者；广东、山西、重庆等9省、市行业协会会长；企业、媒体、消费者等代表300人。
会议议程：
活动二、广东省室内环境卫生业协会第二届第四次会员代表大会
时间：12月12日，中午 12：30—14：30
地点：广州保利世贸博览馆二层3号馆
活动嘉宾：会员单位代表
会议议程：
活动三、《过滤式空气净化器颗粒物净化性能分级》、《婴幼儿室内环境空气品质控制》标准发布及“婴幼儿室内环境空气品质控制”高峰论坛
时间：12月12日，下午15：30-17：30
地点：广州保利世贸博览馆二层3号馆
活动嘉宾：中国工程院侯立安、吴清平院士；35位专家学者；广东、山西、重庆等9省、市行业协会会长；幼儿园、媒体、消费者等代表300人。
活动流程：
活动四、新风系统新品发布及颁奖晚会
时间：12月12日，晚上18：30 - 21：30
地点：广州威斯汀酒店国际宴会厅
活动嘉宾：中国工程院钟南山、侯立安、吴清平院士；专家学者；9省、市行业协会会长；嘉宾和会员单位代表共500人。
晚会流程：
*最终信息以现场发布公告为准，主办方保留最终解释权。
附注：部分评委嘉宾阵容
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钟南山
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中国工程院院士
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侯利安
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中国工程院院士
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吴清平
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中国工程院院士
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吴湘庆
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原中国人民解放军广州军区副参谋长、将军
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李 康
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原中国人民解放军第一军医大学校长、将军
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顾士明
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中国室内环境净化行业联盟主席、广东省室内环境卫生行业协会创会会长
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邓瑞德
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中国质检测协会理事长，中国质量检验协会净水设备专业委员会理事长、国家标准委综合业务管理部副巡视员
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戴自祝
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著名环境问题专家，中国疾病预防控制中心“环境与健康相关产品安全研究所”研究员、博士生导师、国务院特殊津贴专家
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田德祥
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北京大学环境科学中心环境教育研究室主任、中国环境科学学会室内环境与健康分会，理事长,名誉理事长、“中国宏观环境战略研究项目”核心专家
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吴吉祥
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上海交通大学资深教授， 国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心空气净化首席研究员、广东省室内环境卫生行业协会空气净化首席研究员
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刘锦超
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四川大学教授、国家新能源工程技术研究中心副主任
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朱 焰
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中国家用电器研究院副总工（空气净化器国标起草组组长）
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张寅平
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北京清华大学教授，清华大学建筑环境检测中心主任、北京市室内空气质量评价和控制重点实验室主任
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刘子玉
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中国教育装备协会学校后勤装备管理分会副理事长、学校节能减排工作委员会主任
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张 洪
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山东烟台大学教授
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朱永法
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清华大学化学系教授、博士生导师，分析化学研究所副所长，国家能谱中心副主任、中国感光学会光催化专业委员会主任
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杜天龙
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北京奥维云网总经理
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陆 钢
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南大学环境工程博士后、东莞市工程项目评审专家、西安交通大学学报审稿专家
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黄庆晖
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广州呼吸疾病研究所副所长、党委书记
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陈锦汉
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广东产品质量监督检验研究院院长
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韩 琳
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中国《净界》杂志社总经理
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魏江东
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中国《空气净化》杂志社主编
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程铁柱
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中国室内环境净化行业联盟常任副主席、山西省室内环境污染防治协会会长
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肖 华
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中国室内环境净化行业联盟常任副主席、重庆市环保企业商会室内净化专业委员会主任
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李 浪
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中国室内环境净化行业联盟常任副主席、湖南省室内环境净化行业协会会长
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李振委
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中国室内环境净化行业联盟常任副主席、河南省健康产业发展研究会居室健康工作委员会主任
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高殿顺
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中国室内环境净化行业联盟常任副主席、江苏省室内环境净化行业协会会长
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谢兰娜
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中国室内环境净化行业联盟常任副主席、云南省室内环境净化行业协会会长
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朱永法
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中国室内环境净化行业联盟常任副主席、北京市室内车内环境净化行业协会会长
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魏勇军
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中国室内环境净化行业联盟常任副主席、浙江省环境净化科学协会会长
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朱社荣
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湖北省空气净化协会会长
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李 阳
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中关村在线家电事业部资讯资深编辑
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黄海保
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中山大学“百人计划”引进副教授、博士生导师 华南理工大学博士，清华大学、香港大学博士后/高级研究员谢小保、广东省微生物分析检测中心副主任、中国感光学会光催化专业委会标准组组长
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杨冠东
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中国科学院广州化学研究所分析测试中心大健康事业部主任 ，中国质检协会空气净化专业委员会专家委员
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周 荣
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广州呼研所医药有限公司董事长、广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室研究员、博士生导师
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杜少平
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广州工业微生物检测中心常务副主任、广州市重大行政决策论证专家，广州市科技项目评审专家，广东省科技项目评审专家
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周治明
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海聚高分子材料科技董事长、英国高分子材料博士，美国麻省理工学院博士后
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丁力行
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仲恺农业工程学院人工环境与控制研究所所长，全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会工业清洁设备分技术委员会（SAC/TC143/SC1）主任委员
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兰 青
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博士、广东环境保护职业技术学院环境监测系副主任（主持工作）