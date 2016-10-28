3M跨界文昊天，携手打造纯净童年

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 随着中国中产阶级消费升级，“二胎”政策的放开，中国母婴市场迸发出强劲的发展潜力，更多的消费者对材质、品质以及舒适度也提出了更高的要求。10月27日，北外滩 ISSI 秀场，科技创新行业翘楚 3M 跨界90后设计师文昊天发力童装市场，携手打造“纯净童年”童装大秀，带来一场童装材料的品质体验之旅。活动当天，3M 高层领导、设计师文昊天与全国知名童装品牌设计师、相关时尚精英人士及媒体汇聚一堂，共同见证了这场风尚盛宴。



3M消费品事业集团总监罗智明先生与设计师文昊天先生共同启动跨界合作

静态+动态展示形式，还原童趣生活

本次活动重点展出了 3M 旗下的新雪丽及思高洁品牌产品方案，包括针对儿童市场的菲羽系列、轻柔保暖 EXTRA SOFT 铂金系列高效暖绒以及思高洁的防水防油防污系列产品，为儿童的生活出行提供温暖和保护。

为了让行业客户和消费者更好地了解产品品质及特性，活动采用了“静态展+动态秀”的展现形式，静态展现场模拟儿童从婴童-幼儿-少儿的成长轨迹及坏境，配以 3M 对应的产品陈列，给孩子们提供全方位的呵护。另设2个品牌 demo 体验区，让客户实际体验到新雪丽及思高洁产品的特性，同时也为孩子能够无忧无虑地在冬日游玩、户外玩耍提供保护。

作为本次活动的动态大戏，3M 携手90后时尚设计师文昊天，发布了“纯净童年”为主题的系列成衣秀。“纯净童年”主题灵感源自于小孩的玩具、涂鸦等富有童趣的元素。设计以 Macaron 色系为色彩导向，通过色彩的搭配和线条的细节呈现，寓意儿童的甜美，给寒冷的冬日带来温暖舒适的视觉。在制作上，该系列采用了创新且富有童趣的衍缝手法，即用亮度高的线进行衍缝处理，明暗度冲撞塑造出云朵、积木、糖果等不规则几何图形。彩色立体装饰线表现服饰的几何曲线，凹凸有致、肌理分明，让整体造型元素更加丰富。

文昊天被誉为中国最年轻的旅法高级成衣设计师，曾与舒淇、林志玲、贾静雯、杨幂、李宇春等一众明星都有过合作，其作品也受到《小时代3》、《小时代4》、《何以笙箫默》、《女神的新衣》等电影、综艺节目的青睐。

本次活动还汇聚了童装行业各界人士，加速了行业之间的深入交流，迸发出更多的创意和设计的火花。对于此次活动，他们纷纷表示称赞，并对将技术化、舒适化的婴童材料运用到童装领域表现出了认可与肯定。

特性材料助力品牌开拓童装市场

3M 拥有世界先进的无纺布制成技术，新雪丽作为旗下服饰材料的知名品牌，一直致力于为各大品牌提供轻薄透气的保暖材料，此次为童装市场推出的菲羽700及轻柔 ES 系列均通过 OEKO-Tex Standard 100 I级认证（婴幼儿最高级别）及 bluesign 的认证。

其中，轻柔 EXTRA SOFT 是专为儿童设计的铂金级产品，手感丝滑柔软、透气舒爽，为孩子通过温暖的呵护。菲羽700则是一款革命性的产品，具有羽绒般的保暖性能、蓬松度和触感，并能在潮湿的环境下依然表现和卓越，曾荣获 2016 ISPO Textrends 大奖，给童装的款式设计更多的可变性。

另一个应用于服装领域的思高洁™品牌，旗下拥有即防水、防油、防污以及吸湿排汗等系列产品。此次针对婴童市场重点推介了织物类无氟防水、皮革类防水防污产品。使用后无损衣物和鞋品的手感，同时持久耐用，为释放孩子们的天性，尽情玩乐，提供了有效而安全的保护。

在90后设计师文昊天看来，能在童装领域涉足也是自己兴趣所在，同时他坚信对儿童而言，好的设计一定是舒适安全的，而这些正是3M的材料的特性所在。

3M 母婴品牌未来派妈妈闪耀登场

大秀结束之后，特邀年轻辣妈现身活动现场亲自传授哺育孩子的技巧以及挑选婴童用品的注意事项。伴随着本次活动的进行，未来派妈妈品牌的启动仪式也如约而至。随着二胎政策的开放和父母对孩子成长的重视，母婴产品全面延伸将是母婴市场的一大趋势，基于这样的背景，3M 母婴品牌未来派妈妈应运而生。启动仪式上，3M 消费品事业集团总监罗智明先生向与会人员介绍了 3M-未来派妈妈并发表重要致辞。

未来派妈妈是 3M 全新的母婴品牌，代表了进步的、高科技的、充满希望的爱。纵观当下的母婴市场，主打孕妈产品的品牌并不多见，而未来派妈妈作为 3M 全面延伸的产品线，不仅为孕妈们从产前到产后提供了细致的呵护，也让孕妈们对孩子的成长更加放心，有利于孩子们自由探索、自信成长，给孩子提供了一个纯净的童年。

此次未来派妈妈推出了五大系列的母婴产品：即女王系列、独家护理系列、健康生活系列、安全玩耍系列、慧智教育系列。其中，女王系列属于孕妈关爱类产品，重点关注了孕妈们在孕期和哺乳期的健康，提供细致专业的保护；独家护理系列则致力于悉心照料孩子的日常；搭配其他系列，3M-未来派妈妈不仅给孩子提供了一个健康、安全、舒适的成长环境，还有利于儿童的教育问题，让孩子尽情地释放天性。

通过本次活动，无论是 3M 还是年轻的旅法高级成衣设计师文昊天，都进行了全新的尝试。不同领域的合作碰撞出的独特创新性是当下各个行业的迫切需求，同时，富有创新性的跨界合作也将给整个行业带来新的机会与方向。在未来，3M 的婴童材料不仅可以应用于成人服饰，在童装领域也将拥有巨大的发挥空间。