慧点科技副总裁韩国权：大型政企移动信息化选型演进之路

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月27日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院主办，移动智能终端技术创新与产业联盟承办的“2016移动智能终端峰会”在京隆重召开。在10月28日的移动信息化与政企采购分论坛上，慧点科技副总裁，移动应用事业部总经理韩国权发表了题为“大型政企移动信息化选型演进之路”的演讲。以下是演讲全文：



慧点科技副总裁 韩国权

各位领导、嘉宾、行业内同仁大家好，今天我们一起在这里探讨关于大型政企移动信息化选型现在的状态以及面临的挑战和未来的机会。

大型政企移动信息化有特殊的地方，也有很多演进。政企这两个词放在一起的时候给人的感受总是一些大型的企业包括国家的政府机关，好像他们的移动信息化距离比较远，也确实是这种情况。他们的状况经过这几年的发展也有一些变化，变化在哪儿呢？首先我们去看使用的范围，原来说大型政企这都是领导们在用，一说政企的代表都是移动办公，移动邮件，现在去看的话大量的业务已经能够被所有人员去看到。

刚才讲到的业务范围，已经从管理业务项生产业务延伸，虽然他离我们常见的企业在业务上面的深度还有巨大的差距。但是也毕竟在不断的进步，不断的尝试，非常多的。从管理需求上来说，大型企业期望他们的架构能够被统一管理的，他的试错的机会很少。所以这种情况下他们天然会对管理的要求会提升上来，对于终端的管理，对于设备的管理，应用的管理，数据的管理，都会有他附加的很多要求，单纯从开发角度来看的话，对于政企来说，不光是应用本身，对于管理的要求也是天然的就是非常的强。

就技术应用来说，不是说某一个什么业务适合我们现在2C的行业，2C的领域能看到的东西，都能拿来用，并不是这样的。他会受到比如在技术上面的选择限制，往往大型政府在整体技术路线上面，是有一个相对来说比较长期的规划，并不是说所有的新技术他们都容忍和接受，这也和企业本身的性质有关系，他不是不愿意追求新的变化，而是担心对他原有的技术架构产生深远的影响。所以自然而然会有各种各样的担忧。我们看在这种情况之下，讲大型政企和普通的中小型的企业甚至2C的应用，在开发的角度，我们有很多的，刚才是从应用的角度去看，我们从开发的角度去看有很大的区别，我们在这里做了一个非常简单的提炼，对于最基本的能源，我们知道互联网有很多的开发平台，开发环境和开发语言非常的多，持续的变化，更新和演进非常多的东西，但是在2C或者小B市场里面我们希望看到这个平台能够尽可能的多的开放，我们有足够好的社区能够把技术引进来，还有互联网上常见的无论是BAT，还是我们现在常见的一些基于2C互联网提供服务的厂商大家做整合。

对于大型政企来说，在这些之外还有他的额外的要求，第一面对的后台应用系统非常的复杂。我们说大型企业，我有ERP，ICPERP等等ERP的系统，那些系统在集成的时候非常的复杂。他们移动化切入的时候，你要去慎重考虑在技术和业务上边来带来的变化，另外还天然的安全性，所有的业务都会有安全性的风险，尤其是大型政企。还有前端来说因为应用会越来越多他会优先的考虑能不能把应用整合起来，换一种方式，在技术上会受到技术演进的限制，也在被动的做改变，但是这样的诉求越来越强，逐渐门户化，更多的东西应用门户化，技术门户化，管理门户化，都在往前端的整合平台上面来看，这是非常常见的，他不像中小型的企业，单一的业务能够运行好已经足够了，大型企业不是这样的。

我们看到这么多的不同点，我们总结下来有四个维度，第一个维度移动化的设计能力，第二整体平台的架构性。第三是系统在运行过程中遇到各种各样的问题和技术的演进，我在运营上面是不是可以提供长久的生命力的保障。第四天然的这类企业叫一票否决权的安全性。

关于应用的设计，大型的政企最终的用户也是人，都是自然人，我们作为移动互联的使用者来说我们手机上都会放很多的移动APP，各种各样的应用都会给我们带来不同角度的创新的思维和感受。对于企业来说其实他也很愿意能够有这样的创新的思维和感受，这来源于人本身对于新技术的追求，但是从企业的角度来说，除了认为感受之外，更多的里边，要希望这些感受是能够串接起来，比如说我是一个一线的操作工人，我知道点对点的业务，我能够把安全的隐患报上去。

但是大型企业就会延伸做考虑，在设计角度上如果我做了这件事情，后端的其他业务是不是可以快速响应，因为对于大型企业尤其政府来说，他考虑的是整体的协作运转效率，而不是单点的效率提升。而且也很难从一个单点的效率提升，来引发整体企业的效率转变。从这个角度去看的话，更多的是希望能够把整个业务线条联系起来，来看里面有多少点能做撬动的，让整个的业务链条变得更有序，更持续，从这个角度来说不是单一应用来去驱动我们的大型政府的信息化建设。所以设计这件事儿，在于大型政企来说，会占的位置越来越重，也有很多的咨询厂商开始提供移动化的全业务优化的设计的能力。

另外从设计，有应用之后就要考虑我的应用如何来管理。当然技术上会非常的多。但是对于企业来说，要考虑的是这么多的应用之间会是什么样的关系，有没有可以被整合的地方。应用体验甚至有很多的核心技术是不是大家可以通用，这也是大型政企这么多年信息化一直以来的追求，当然这个追求是不是达到了很难说，我希望里面某些能力是通用的，开放的。比如我们在云的模式里边能够以服务的方式提供出去，不光是服务的应用，甚至我的开发能力，也以服务的方式提供出来，这是他们在考虑的。

所以很希望这些大型政企，都希望自己的移动开发里边，尽可能我们的平台里边很多的能力可以开放出来，为其他的应用提供服务。而不是说，我仅仅基于某一个技术平台做某一个系统应用就可以了，就像我们现在看到的ICT已经把他的很多能力服务化，这是从应用角度考虑。从开发角度，其实希望开发平台也能够做服务化，这是我们行业人的追求，我们在开发平台上能够实现开发云的协作。这个平台仅仅是开发和管理上。对于所有的企业内的员工来说，那样希望他们的一些人拿到的终端不要太多太零散的应用，就算有那么多的应用，这些应用也要有一个统一的入口，所以才有了超级APP，甚至协作能力要放进来，我们说协作门户。希望前端是统一的，这样的话他的应用是可管理的，因为大型政企业务能力，组织人才都在不断的变更。不靠传统的靠用户权限来划分，允许我登哪个，不允许我登哪个。希望有一个更好的入口的框架，让所有的应用构建起来。希望在终端上也是一个平台化。

对于后台来说，更不用说了，大型政企刚才提到了有大量的后台的系统，从业务角度来说都需要非常好的非常方便的连接，连接也是一种服务，所以的开放出来的时候可能很多的业务都可以使用。开发架构的云，跟大家期望目标一样，在这样的架构之下，对于我们积累了多少，这些是不是可以统一被管理的，这非常的重要。因为我们通常在传统的信息化系统坚决的时候我们都会遇到这样的问题，我们的系统可以开放很多的服务给另外的系统做支撑。如果我面对第三家第四家的时候我还要重新开发出来。

在移动化上边，尤其移动的应用，前端经常通过简单的移动端，就希望能够改变他的业务过程，甚至优化他的业务过程，这些时候，这些服务能够自由的调度就变得非常的重要。平台很重要的能力，就是对于后台自由调度。这点大型政企表现的非常突出。

还有我们知道这些企业为什么在选开发商的时候，都会慎重，因为这些企业都活的够久，所以他希望他的合作伙伴能够跟他一起持续发展，不要今天是一个技术，明天一个技术。移动互联他的技术在不断的变化，我曾经有一段时间跟进我讲的top10的移动的开发技术，每周的top10都在变化，如果这样的变化，其实让我们的开发者难以适应，无所适从，什么样的技术能够有更久的持久的生命力，靠这个市场来沉淀可能也是一种办法，但是大型政企并不是追求技术本身的延展性，而是这家服务商的延展性，如果是一个有责任的开发商我们会自己去保障自己技术本身的延续性，这种情况之下我们的延续性还有前瞻性和前进性能够做充分的协调的话，对于这些企业来说，大型政企客户来说他的心能够放下来。

从这个角度来说，移动的应用系统，不光是开发问题，运营和保障，持续的跟进新技术非常非常的重要。还有，最核心的一点我们说，永远都是在水面下的部分，都会是安全的，在安全的角度，有很多的事情在大型政企里面是一票否决的，很多事情因为安全因素干脆不做，原因很简单，因为他的核心业务数据通过公开的互联网做传递的时候他本身就有很多的担心，就有非常多的担忧，还有入侵对原有的影响，这种情况之下需要做很多的考虑。还有移动端面临零散时间的应用，对原有系统架构也是一种挑战。银行系统在设计的时候在夜间做数据的清理和处理。开放互联网对银行业有很大的挑战。所以银行有一个不接受服务的时间。这个时间已经被压缩的很低了。所以安全角度，不光是安全威胁的攻击，还有因为移动互联带来无时无刻不在的访问，我们的后台技术安全上边，除了要有自主可控的技术之外，我们还应该充分的适应和调整他原有的技术安全保障架构。

讲了这么多，回来其实讲一个很小的例子，这个例子从去年开始，中央政府有一个叫做乌镇模式，定义为在国家的重要战略，意图支撑的大型会议上面，需要在移动化体现能力，是因为他体现国家意志，你的服务能力其实是国家意志，支撑的能力之一，就像我们说过一个可能不太恰当的例子，你在南极洲开一个再牛的话，恐怕也没有人注意企鹅在讲什么。你的主题很重要，传统的手段也非常的重要。还有乌镇的模式，政府要在移动互联的角度上面做更多的事情，把它变成我们政府意图，国家意志传递的重要的支撑。

在乌镇大会上，非常简单的应用，充分体现了从设计架构平台架构，到运营保障，以及安全性这四个维度的事情，在乌镇模式之后，包括现在我还在做第三届互联网大会的支撑，刚刚和王安，昨天下午还在开安全的保障的会议。里边就提到了很多的问题，在这之后其实包括1万5千人的敦煌的大数据博览会，以及我们刚刚完成的差不多3千人的文博会，还有马上会开的两千人的第三届互联网大会，以及高教会，都会在互联网上从各个角度要去考虑。

从这个角度去看，我们仅仅看成果来看的话，设计上边，体验，大家都用移动终端，都知道移动终端我们可以做哪些基本的能力，所以从设计上面不能够脱节，让大家拿起来看到是一个移动化的应用。另外在平台上我们在开发的技术里面其实有大量的第三方技术，这些第三方技术有时候不是你自己能够选择的，有很多的集成技术必须放到这个平台上面，以服务化的方式组建进来，变成开发的组建部分。所以开发过程充分体现了平台本身集成和扩展的能力。形成了应用，对于运行的过程，包括服务的过程其实在里边充分体现了这种类型的政企运用，对于运营服务保障高关注度。仅仅几天的会议，在第一天上午，习总书记讲完话之后不到一个小时的时间，整体就是一个几十万次的大量IP的攻击马上压上来，下午做完新闻之后这个系统的压力已经非常的大，甚至当时，从系统的响应角度来捉已经受到了非常非常大的维护，你的系统架构，像银行那种是你不可以预估的风险，在系统里面应该能够响应。

简单的应用，因为是大型政企，可能会面临意想不到的威胁。我们会发现国内，我们说安全威胁的发起源IP最多的地方，肯定有江浙一代，长三角，珠三角没有问题，还有一个很有意思的地方，河北省是非常大的攻击IP的发起地，这都是在安全运行。对于运行过程里边有大凛的海外应用的推送，海外信息的服务，这些都是要集成大量的外部的第三方应用才能够做好支撑。

我们之所以能够站在这里跟大家分享关于大型政企移动化现在的选型他们所关注的点到底在哪里？为什么我们能够做这件事儿？其实也是来源于我们这几年所做的积累，现在这些年在移动信息化方面，我们能够服务的企业，在中国的百强企业里边已经有将近一半，已经为他做移动信息化的服务。最新的五百强里边现在有一百家左右，我为他做服务的过程里面才发现这些问题，这些问题我们也经历了从一开始的单纯的应用开发，到后来大家在BLD上全面强调移动应用建设本身到现在平台化的整个的历程我们也经历了，也看到了很多好的，和一些失败的惨痛的教训。

在这里跟大家分享其实是我们经历的和我们看到的，以及未来的一些主要的趋势，也希望能够和在座的各位，一起把移动政企的市场做的更大，变成我们真正的在国家自主可控战略上面，有更好地自主化应用的这样的一个强市场，谢谢大家！