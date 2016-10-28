2016中国旅游大消费年度峰会将于12月15日在京举行

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 12月15日，由执惠主办，左驭资本、淳时资本协办的《2016中国旅游大消费年度峰会暨颁奖盛典》将在北京富力万丽酒店隆重举行。届时，百余位最具影响力的行业大咖、学者、投资人、优秀创业者以及上百家主流媒体将齐聚京城，共同把脉产业走势，一起见证此次旅游大消费行业的年度盛会。



2016中国旅游大消费年度峰会暨颁奖盛典主视图

大咖云集，全产业链视角、多维度、多角度精彩碰撞

2016年，大旅游、大休闲、大消费时代大幕开启。新时代下，从业者也面临着全新的行业环境：资本寒冬，创投遇冷；新技术不断涌现，产业效率亟需提升；新一代消费群体崛起、消费者需求升级，产品体验及服务的改善成行业共识；并购整合不断，市场竞争环境日趋复杂。旅游大消费产业链上的企业如何积蓄力量，在蛰伏中求变、创新、回归价值，成为重要课题。

行业转型期，只有看清方向、理清思路，才能远离迷茫和焦虑。12月15日，由执惠主办的《2016中国旅游大消费年度峰会暨颁奖盛典》将围绕“蛰·变 -- 价值回归”主题，与广大旅业同仁共同探讨当下业内最具关注度的热点话题；顶级专家、实战家将为行业把脉问诊、探明方向，分享智慧和经验；新锐旅游创新创业企业将会带来最in的模式或科技，引领行业发展前沿；资深投资机构和投资人将以敏锐的嗅觉和独到的眼光，为行业打开思路，给业者带来启发。（拟邀嘉宾名单及峰会议程详见下方报名链接）

权威报告及大奖重磅发布，引爆行业巅峰时刻

在本次峰会上，除发布执惠研究出品的旅游细分领域权威报告外，即将颁发的7项行业大奖也已在紧张有序的评选当中。这七大奖项分别是：中国旅游大消费年度最具互联网+实践奖、年度最佳创新企业奖、年度最佳技术平台奖、年度最具影响力奖、年度最佳服务机构奖、年度最佳营销事件奖、年度分享经济贡献奖。

本着公开公正公平的原则，本次评选分报名审核、投票、颁奖三个阶段进行，其中投票又分为大众网络投票及专家评审团投票两个阶段。最终，执惠将在本次年度峰会上正式启封开奖，向行业隆重公布本次活动的获奖名单，并现场颁发奖杯，近百家权威媒体将亲临颁奖现场采访并跟踪报道。届时入围企业负责人及权威专家评审团也将集体亮相峰会颁奖盛典。

执惠在此诚邀各位业内同仁拨冗莅临，共襄盛举。

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