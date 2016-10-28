亚马逊中国乐器频道全新升级

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 2016年10月25日，亚马逊中国 (Z.cn) 于北京隆重宣布乐器频道 (Z.cn/yueqi) 全新升级，来自美国、英国、日本、芬兰、奥地利、意大利等多个国家的700个国际品牌齐聚一堂，其中不乏众多独家全新亮相的行业翘楚品牌，包括意大利知名移动音乐产品品牌 IK Multimedia 、美国便携式智能吉他品牌 Zivix Jamstik+ 以及专业录音摄像设备品牌 Neewer 纽尔等。亚马逊中国乐器频道全面集结了乐器、录音设备、乐器配件、扩声及灯光设备等品类的4万余件优质尖货，实现了从入门级到专业级等不同层次选品的全面覆盖。此次的全面升级，使亚马逊中国乐器频道无论在选品、品牌数量、品牌国际化程度以及品类覆盖等方面均实现了突破性的增长，从而为中国乐器爱好者打造了一个更专业和国际化的一站式网购平台。

乐器成为生活必备：关于乐器购买的男女有“别”、年龄“有差”、地域有“异”

为了深入了解中国消费者的乐器购买及使用习惯，近期亚马逊中国在全国范围内发起了一项乐器消费的调研问卷，从近7000份有效样本中发现：中国消费者在选购乐器的过程中最看重的三大因素依次是价格、品牌和音色；而“教育”则成为消费者购买乐器的主要动因，超过80%的消费者购买乐器是为了个人技能提升或培养孩子特长；最受欢迎的乐器品类前三名是键盘钢琴、吉他、音箱及效果类乐器；品牌方面，结合亚马逊乐器频道2016年的销售数据，Yamaha 雅马哈、Roland 罗兰、Casio 卡西欧、Kawai 卡瓦依、KORG 科音、PreSonus 、Genelec 真力、JBL 、AKG Pro 爱科技、星海钢琴是十大最畅销品牌，可以看出国际品牌持续受到中国消费者的青睐。



亚马逊中国权威盘点2016乐器消费趋势-乐器消费 知多少



亚马逊中国权威盘点2016乐器消费趋势-选购乐器 为哪般

随着人们对乐器了解程度和个人喜好的不同，在不同性别、年龄和地域所考量的购买因素也更加多样化：

在选购品类和渠道上男女有“别”：在乐器的品类选择上，最受男性受访者欢迎的乐器为吉他，女性受访者最喜爱购买的则是键盘、钢琴类。吉他帅气，钢琴优雅，男女各有所爱。不仅如此，在乐器购买的渠道方面，相比女性而言，近半数男性受访者表示更倾向于选择网购的形式，而琴行才是女性购买乐器的首选渠道。

在价格考量上年龄有“差”：对乐器价格的看重程度，“打拼一族”80后和“升学一族”00后的看法有所差异。超过半数80后受访者表示价格是选购乐器时的首要考量因素，其次是品牌和音色，而多数00后受访者则认为音色才是最重要。

在购买方式上地域有“异”：2016亚马逊乐器频道数据表明，北京、广东、上海、江苏、山东、四川、浙江、辽宁、湖北和天津是乐器网购销售额排名前十的城市，持续引领乐器网购实力。此外，根据此次调查问卷，华中（湖北、湖南、江西、河南）、华南（广东、广西、海南）和西南（四川、云南、贵州、西藏、重庆）三个地区的受访者表示网购是最主要的乐器购买渠道，而其它地区受访者则最主要通过琴行选购。值得一提的是，近8成受访者表示会考虑海外购的形式，最主要的原因是价格优势，其次是品质优势。

洞悉乐器消费趋势集结国际化专业选品

为了更好地满足当下乐器市场年轻化、普及化和个性化的消费趋势，亚马逊中国充分发挥国际化优势，着力深耕乐器市场，一举囊括了专业音频产品制造商 PreSonus 、著名有源监听音箱制造商 Genelec 真力、知名扬声器制造厂商 Tannoy 天朗、百年老牌乐器制造商 YAMAHA 雅马哈、领先电子乐器厂商之一 Roland 罗兰、世界顶级钢琴制造企业之一 Kawai 卡瓦依、全球专业扬声器生产商JBL等众多知名国际大牌，为广大消费者提供了更丰富、更高端和更专业的乐器及音乐制作选品，引领国际化乐器选购新风尚。除了品牌优势外，此次上新的选品中还有众多独家新品，例如 YAMAHA 雅马哈 CVP 系列高端电钢琴，在三角钢琴特有的触感的基础上，加入了真实乐器的音色和丰富的伴奏风格，实现风格多变的音乐演奏，同时产品涵盖了多种功能，帮助练习新手快速感受到演奏的美妙乐趣。

线下乐展与线上大促联动推出乐器大赏连环惊喜

作为官方授权的线上报名平台和电商合作伙伴，亚马逊中国将亮相2016年中国（上海）国际乐器展览会。此外，从即日起，亚马逊中国乐器频道也推出同庆大促活动以回馈消费者的支持与厚爱。即日起至12月2日在亚马逊“海外购物节”期间，乐器频道强势推出“乐器惊喜大满减”活动，满2999减500元，满6999减800元，满8999减1000元，所购选品在享受免运费的同时还支持货到付款。另外在11月4日至6日，乐器频道还将推出涵盖 YAMAHA 雅马哈、CASIO 卡西欧和 Roland 罗兰等国际大牌的“乐器72小时惊爆价”以及“电钢琴下单售价立减500元”的双重惊喜大促。更值得一提的是，在11月11日和11月25日当天，乐器频道会推出乐器“明星单品镇店之宝”活动，PreSonus、AKG 爱科技、IK Multimedia 等品牌将倾情加盟。多重优惠，不容错过。