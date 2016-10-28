胡润研究院与汇加移民发布《中国投资移民白皮书》

2016年10月28日，胡润研究院与汇加移民联合发布《2016汇加移民•胡润中国投资移民白皮书》。这份28页的专业报告基于2016年8月至10月胡润研究院与汇加移民对240位平均财富2700万元的已移民、正申请移民和考虑移民的中国高净值人群进行的专项调研，深入探索这部分人群的全球资产配置，移民和海外置业相关问题，同时推出一个原创指数“最适合中国高净值人群投资移民的国家”和一个原创排名“目前中国高净值人群最喜欢的移民和海外置业城市”。这是胡润研究院与汇加移民连续第三年发布《中国投资移民白皮书》。胡润表示：“这份报告的被访者比普通的高净值人群更国际化，我认为他们是中国第一批全球公民，财产的1/3已经用到海外置业和金融投资。”

过去一年，人民币的加速贬值以及中国经济增速放缓，企业家也面临很多的挑战，面对经济的新常态，企业如何转型发展，很多企业在思考怎样走出去。国际方面，英国脱欧给资本市场带来极大的不稳定性、美国总统大选、工业4.0、一带一路的推进等大事件均备受关注。在这一系列大环境背景下，中国高净值人群投资海外、海外移民趋势依旧不减。

白皮书调研显示，一半以上高净值人群担心人民币贬值。平均海外金融投资额占平均财富的15%。未来三年，都有超过6成的高净值人群打算在海外配置投资性住宅。美国西部最吸引中国高净值人群移民和海外置业，特别是洛杉矶、旧金山和西雅图。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“我认为对大部分的中国高净值人群来说，目前的全球资产配置就是买房子和外汇存款，就这么简单。很高兴能和投资移民行业的明星企业汇加移民连续第三年合作发布《中国投资移民白皮书》。三年来，白皮书填补了移民行业内的研究空白，在行业内扮演了里程碑式的角色。”

汇加移民合伙人律师、资深移民专家陈朝晖表示：“汇加移民与胡润百富在合作的初始，就将中国投资移民白皮书的使命定为‘给移民人群和移民行业展现前瞻性的意见和与时俱进的观点及数据’。在与胡润先生商讨，为客户进行了深刻的调研后，我们共同把2016年中国投资移民白皮书的焦点放在了‘国际资产配置’这一议题上。我们很高兴与全球最领先的研究中国高净值人群的权威机构胡润百富一起，发布了2016年的《中国投资移民白皮书》，也希望为我们的客户，我们的读者，提供更为全面和深刻的海外移民、海外置业和海外生活的指南和启发。”

2016汇加移民•胡润中国移民指数

汇加移民•胡润中国移民指数为“中国移民去哪儿”提供一个全面、客观的量化数据。

2016年，汇加移民研究院和胡润研究院考察了全球范围内所能提供可行性移民方案的国家，以教育、投资目的地、移民政策实用性、海外置业、个人所得税最优、医疗系统有效性、护照免签、华人适应性八个单项指标作为评判标准，给各个国家打分，综合所有数据后，制作了 2016汇加移民•胡润中国移民指数（CII2016），并选出了其中排名前十的国家（美国、英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、爱尔兰、德国、西班牙、匈牙利、葡萄牙）。美国、英国和加拿大成为最适合中国高净值人群投资移民的国家，其次是澳大利亚和新加坡，爱尔兰首次进入前十。

美国以 9.2 分的高分卫冕第一。从单项得分上来看，美国在教育、投资目的地、移民政策适用性、海外置业、护照免签以及华人适应性各项指标上均排名第一。就投资移民而言，美国投资门槛最低、政策最便捷，再加上其在全世界范围内遥遥领先的教育环境及稳健的经济发展，使美国成为最受中国高净值群体青睐的移民目的国。

英国过去一年，虽然经历了脱欧这一重大历史事件，但就移民指数而言，英国目前并未受影响，以 8.6 分稳居第二。主要是因为英国完善的社会福利、世界领先的教育制度和优越的生活环境等方面。

今年新上榜的爱尔兰是移民国家中的一匹黑马，以 7.1 的高分力压德国，紧随新加坡排名第6；尤其在单项评分上，爱尔兰在移民政策适用性上，超越英国，获得了8分的高分。爱尔兰移民政策相对比较宽松。

海外置业

在海外置业用途上，满足工作和生活需求的自住置业以43%排名第一，其次，资产配置需求和子女教育居住均有超过10%的占比。在考虑海外置业时，高净值人群会有许多考虑因素，其中，性价比高排名第一，其次是投资价值和移民身份的获取。置业区域上，学区以 52%的高占比排名第一，比去年增加6%；其次是市中心（23%）、华人区（17%）。

未来三年，高净值人群海外置业的需求市场依然很大，打算在海外配置投资性住宅的高净值人群超过 6 成，仅 11%的人群表示不打算海外置业。同时，海外置业的服务需求也较大，投资咨询（53%）是高净值人群最期望通过海外置业服务机构得到的服务，其次是海外房产市场制度等信息的提供（43%）、海外房产经纪人（32%）等。

美国西部最吸引中国高净值人群移民和海外置业，特别是洛杉矶、旧金山和西雅图，其中西雅图连续两年上升，超过纽约进入前三。温哥华和多伦多连续两年下降，今年分别位列第六和第十。新西兰新进前十。英国还没有受到脱欧等政策面的影响，伦敦依然排名14不变。香港下降4位到第16。

全球资产配置

88%的高净值人群表示对全球金融环境非常关心。一半以上高净值人群担心人民币贬值，其次对美元汇率和海外理财也有相当高的关注度。

调查显示，高净值人群平均海外金融投资额为398万元，占平均财富的15%。分散风险超过子女教育重新成为高净值人群海外金融投资的最主要原因，占比25%；子女教育退居其次，占23%；再次是移民，占22%。

海外投资理念较为保守。在海外金融投资的方式上，外汇存款的投资比例最高，为31%，其次是基金15%，保险也有13%。开设海外公司、风投/股权投资等高风险的投资比例不高。

高净值人群在海外金融投资时也有许多考虑因素，注重风险规避的他们认为“安全风险控制方法”是最主要的考虑因素，占比达到64%；“实际收益”和“可靠的投资机构”也有超过3成的占比。

超过8成的高净值人群表示有“爱好型投资”，名画（24%）和名表（16%）是爱好型投资中最主要的两大投资方式，其次是邮票（7%）、名酒（4%）和古董车（2%）。与去年相比，名画的投资比例有较大的提升，上升幅度达到33%，而名酒则由去年的6%下降至4%。