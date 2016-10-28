您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

GTOKEN宣布与Vivid Games达成策略合作关系

2016年10月28日 19:41 编辑： 经理人网编辑
0

新加坡2016年10月28日电 /美通社/ -- GTOKEN 欣然宣布与 Vivid Games 达成新的策略合作关系。

在巴黎举行的Games Connection 2016上达成合作关系。从左至右：GTOKEN 董事 Kenneth Mark Yong、Vivid Games 业务开发经理 Chris Kusak
在巴黎举行的Games Connection 2016上达成合作关系。从左至右：GTOKEN 董事 Kenneth Mark Yong、Vivid Games 业务开发经理 Chris Kusak
帕奎奥在《Real Boxing®》重返拳台
帕奎奥在《Real Boxing®》重返拳台

 

Vivid Games 在开发流动游戏方面拥有雄厚的实力和背景，旗下世界级游戏包括《Real Boxing®》（真实拳击）和《Godfire®: Rise of Prometheus》（神之火：普罗米修斯的崛起）等，其中后者的全球下载量超过4200万次。

GTOKEN 董事兼合伙人 Kenneth Mark Yong 表示：“强强联手的合作关系会将GTOKEN 和 Vivid Games 的发展推向一个新高度。”

GTOKEN 相信，帕奎奥 (Manny Pacquiao) 对大热游戏《Real BoxingTM》的加持，会在虚拟拳击世界掀起一股前所未有的浪潮。帕奎奥 (Manny Pacquiao) 是世界上首位，也是唯一一位在拳击8个级别获得过世界冠军称号的世界级拳王。  Real Boxing Manny Pacquiao》将包括拳击手帕奎奥以及得到许可的拳击装备和一系列独家游戏物品。玩家可以玩单人或多玩家模式，同时体验专为帕奎奥粉丝开发的专门游戏模式。

职业拳击赛世界冠军帕奎奥说：“拳击是我的最爱。我希望能通过《Real BoxingTM分享我对这项运动的奉献与热爱。”

《Real Boxing®》是一款免费游戏，现在苹果应用商店 (Apple App Store)、Google Play、Steam、PlayStation Store (PS Vita) 和 Android TV 软件商店推出。《Real Boxing Manny Pacquiao》将于2017年第二季度在苹果应用商店和 Google Play 发布，由 GTOKEN、Vivid Games 和帕奎奥联合开展的推广活动提供支持。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/29988.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号