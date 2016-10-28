GTOKEN宣布与Vivid Games达成策略合作关系

新加坡2016年10月28日电 /美通社/ -- GTOKEN 欣然宣布与 Vivid Games 达成新的策略合作关系。



在巴黎举行的Games Connection 2016上达成合作关系。从左至右：GTOKEN 董事 Kenneth Mark Yong、Vivid Games 业务开发经理 Chris Kusak

Vivid Games 在开发流动游戏方面拥有雄厚的实力和背景，旗下世界级游戏包括《Real Boxing®》（真实拳击）和《Godfire®: Rise of Prometheus》（神之火：普罗米修斯的崛起）等，其中后者的全球下载量超过4200万次。

GTOKEN 董事兼合伙人 Kenneth Mark Yong 表示：“强强联手的合作关系会将GTOKEN 和 Vivid Games 的发展推向一个新高度。”

GTOKEN 相信，帕奎奥 (Manny Pacquiao) 对大热游戏《Real BoxingTM》的加持，会在虚拟拳击世界掀起一股前所未有的浪潮。帕奎奥 (Manny Pacquiao) 是世界上首位，也是唯一一位在拳击8个级别获得过世界冠军称号的世界级拳王。 《Real Boxing Manny Pacquiao》将包括拳击手帕奎奥以及得到许可的拳击装备和一系列独家游戏物品。玩家可以玩单人或多玩家模式，同时体验专为帕奎奥粉丝开发的专门游戏模式。

职业拳击赛世界冠军帕奎奥说：“拳击是我的最爱。我希望能通过《Real BoxingTM》分享我对这项运动的奉献与热爱。”

《Real Boxing®》是一款免费游戏，现在苹果应用商店 (Apple App Store)、Google Play、Steam、PlayStation Store (PS Vita) 和 Android TV 软件商店推出。《Real Boxing Manny Pacquiao》将于2017年第二季度在苹果应用商店和 Google Play 发布，由 GTOKEN、Vivid Games 和帕奎奥联合开展的推广活动提供支持。