中南商业发力，帽子戏法横扫华东

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 10月1日，南通首个主题公园式情景商业 -- young park惊艳亮相，引领城市生活方式及文化风向标；10月27日，中南回馈家乡之作，海门首座一站式购物中心 -- 中南城购物中心开业，著名主持人孟非亲临现场助阵；10月27日，盐城中南城商圈再添新贵，为盐城的商业繁华书写浓墨重彩的一笔。

这一漂亮成绩的背后，是一个正在崛起的中南商业。自2011年成立以来，秉承“用心感动生活”的理念，布局全国，放眼未来。历时5年，版图扩展到20多个省市地区，已发展成为集酒店、购物中心、儿童游乐、社区商业等业态于一体，并涉足旅游、文化、体育等产业，覆盖城市生活的方方面面。2016年8月又将中总部搬迁上海，主动向国际接轨，表明其要做强做大事业的雄心。

为家而建，海门中南城购物中心开业

10月27日，中南集团回馈家乡之作 -- 海门中南城购物中心开业。“海门中南城的落址和购物中心的开业，是中南集团和陈锦石先生洞悉海门城市发展轨迹，秉承‘用心感动生活’理念，凭借多年城市运营经验，回馈家乡，为家而建的作品。希望通过中南的努力，让家乡更加美丽，父老乡亲生活更加美好。”中南控股集团董事、中南置地董事长陈昱含女士表示。



海门中南城购物中心

位于海门南部新城区核心区域的海门中南城总建筑面积13万平方米，历时2年多的细心培育和不懈努力建成开业。全新的现代化的中南城共8层、100多个国内外知名品牌，如星巴克、UME国际影城、悠游堂、屈臣氏、新石器烤肉、棒约翰、大渔铁板烧、DQ、面包新语、ME&CITY、太平鸟、拉夏贝尔、木九十等，其中，UME国际影城、棒约翰、深海八百米、天空之城等十余个知名品牌均是首次入驻海门。这一举动大大填补了海门商业的空白，提升海门市民的生活体验，推动海门商业迈向国际化、品牌化发展的新格局，为海门城市发展注入了全新的活力。

开幕典礼由著名主持人孟非和上海电视台主持人陈玲主持。拥有超高人气的孟非老师的出场使现场粉丝激动不已，两位主持人也对海门中南城购物中心未来发展送上诚挚祝福。孟非老师表示：“很高兴来到江海门户海门，并邀请大家一道来海门中南城感受美好生活体验。”

匠心之作，盐城中南城再添新贵

盐城中南城购物中心作为中南商业“用心感动生活”的匠心之作，传承着“吃喝玩乐购，时尚中南城”的品牌理念。



盐城中南城购物中心

27日盐城中南城再添新贵 -- 中南城B座盛大开业，为了给消费者带来更完美的视觉感受以及消费体验，中南团队先后考察了澳洲、日本、新加坡、上海、北京等地的大型购物中心以及主题街区，投入了巨大的人力、物力以及精巧的用心，才呈现出更为舒适、更具特色的消费环境。其在生活配套类商业、餐饮业态以及时尚主题街区方面范围更加多样化，让众多市民大获惊喜，纷纷表示，来中南城选择更多了，可逛性更强了。

盐城中南城购物中心，将对提升盐城市民的生活消费品质，活跃商业流通，促进城南新区的发展与繁荣起到不可或缺的作用，为盐城的商业繁华书写浓墨重彩的一笔。

young park，引领城市生活方式及文化风向标

10月1日揭开神秘面纱的young park是中南商业旗下暨南通首个主题公园式情景商业，是南通中央商务区布局的又一枚战略棋子，是中南置地董事长陈昱含女士一直秉承的“用心感动生活”这一理念的又一实践。也将成为南通追逐梦想的年轻人生活的新起点。



young park集装箱外立面

young park地下部分为文创主题社区，地面在建部分为运动主题公园，将设有极限运动中心、街球运动基地、水世界等酷玩酷乐项目。

随着young park的面世，中南商业“五创一心”（创新理念、创新定位、创新互动、创新空间、创新模式、匠心精神）的战略也浮出水面。创新“理念”，将人文理念和文化内涵融入商圈，将young park打造成为一个梦想青年膜拜的文化圣地。创新“定位”，中南商业更愿意把young park比喻成一个专属于年轻人的“社区”，支持那些热爱音乐、喜欢极限运动、追求艺术甚至偏执幻想的年轻人，中南商业将设立专项基金，为他们提供一个可以大胆去想、放肆去做的舞台。创新“互动”，可以体验到移步换景的美妙，和互动带来的愉悦心情。创新“空间”，为有创业梦想的年轻人和发展中的品牌营造更好的创业环境，给创客一个梦想家。创新“模式”，中南创新性的“商铺+理财”产品模式，开盘当天投资客即挤爆现场。传承文化，匠“心”独到，秉承“用心感动生活”打造和经营产品。

走访50多个国内外著名商业，历时563天规划设计，联手100多家原创品牌，汇聚1000多位年轻人的big idea，耗资5000余万重磅打造。young park的开幕，也将成为南通追逐梦想的年轻人生活的新起点。