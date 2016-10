2016年开放式创新论坛在俄顺利闭幕

本届论坛吸引了多位顶尖演讲嘉宾、激发奇妙创意,力求造福全社会

莫斯科2016年10月28日电 /美通社/ -- 斯科尔科沃科技园 (Skolkovo Technopark) 于2016年10月26日至28日顺利举办第五届年度开放式创新论坛 (Open Innovations Forum) 。本次活动对俄罗斯创新生态系统具有重要的推动作用。在本届论坛上,来自100多个国家的13,500多位嘉宾和600多名演讲者参加了100多场分会。出席人员还包括300多家投资商和风险投资基金、约1,200位创新组织的代表、超过2,000名企业代表和3,000家初创公司。

欲查看多媒体新闻稿,请点击:

http://www.multivu.com/players/uk/7964951-open-innovations-forum-2016/

本届论坛在斯科尔科沃科技园举行,为期三天,为各方展开公开讨论、同行会面交流以及寻找合作伙伴与投资人提供了理想场所。本届论坛的成功之处在于顺利举办了多场会议并达成一系列合作:会场内共进行了700多次磋商,签署了50多项合作协议。

俄罗斯总理德米特里-梅德韦杰夫 (Dmitry Medvedev) 表示:“今年论坛的举办地斯科尔科沃科技园是欧洲最大的科技园。这有力地证明了,一家成功的初创企业能够帮助执行有意义的项目并激发各种创意。我相信,参加本届开放式创新论坛的人都感受到了现场独有的热烈气氛,所有人都希望能借此获得新的知识和信息。”

俄罗斯副总理阿尔卡季-德沃尔科维奇 (Arkady Dvorkovich) 、以色列科学技术及太空部部长奥菲尔-阿库尼斯 (Ofir Akunis) 、新加坡贸工部部长许宝琨博士 (Koh Poh Koon) 、斯科尔科沃基金会 (Skolkovo Fund) 主席维克多-维克塞尔伯格 (Viktor Vekselberg) ,以及莫斯科科技、工业政策和创业部部长奥列格-博恰罗夫 (Oleg Bocharov) 均出席了本届论坛。

以色列是本届论坛的合作国。科技是该国最发达的产业,而以色列在科研方面高居世界第四。名为“创业的国度:用以色列人的方式来经商-传递最佳实践” (Startup Nation: "doing business Israel's way - transfer of best practices") 分会以此为主题展开了热烈讨论。Google 以色列研发中心董事总经理兼 Trends 和 Insights for Search 开发人员约西-马蒂亚斯 (Yossi Matias) 发表了有关人工智能和智能机器的演讲。被誉为“以色列高科技教父”的约西-瓦尔迪 (Yossi Vardi) 主持了全球初创企业领导者会议。

另外多场分会由其他推动全球创新进程的杰出领袖主持。亚马逊 (Amazon) 副总裁保罗-米泽纳 (Paul Misener) (美国)分享了该公司成功的秘诀。JumpStarter Inc.兼Hyperloop Transportation首席执行官德克-阿尔博恩 (Dirk Alborn) (美国)阐述了自己对大型项目的看法。此外,“火星一号”计划 (Mars One) 的创始人之一巴斯-朗斯多普 (Bas Lansdorp) 还探讨了移民火星的前景。

自2012年起,开放式创新论坛每年都会如期在莫斯科举办。该论坛由斯科尔科沃基金会主办,协办单位包括俄罗斯经济发展部、俄罗斯市政府、RUSNANO(俄罗斯纳米技术集团)基础设施和教育计划基金会、俄罗斯风险投资公司 (Russian Venture Company) ,俄罗斯对外经济银行 (Vnesheconombank) 和俄罗斯小型创新企业援助基金会 (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) 。

论坛官方网站:https://forinnovations.ru/en/。

官方合作媒体:http://forinnovations2016.tassphoto.com/。

#CreatingFuture(开创未来)

(图片:http://photos.prnewswire.com/prnh/20161028/433684)