威科集团任命徐重威（David Hsu）为威科中国首席执行官

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 威科集团 （Wolters Kluwer）近日宣布任命徐重威 (David Hsu) 为威科中国首席执行官。他将常驻北京，直接汇报给威科集团新兴与发展中市场 (Emerging & Developing Markets) 首席执行官科琳-桑德斯 (Corinne Saunders)。

“过去三十年，威科集团通过内容、技术和服务方面的投入以及建立数字化平台为专业人士提供专业洞见与高效工具，并以此在中国市场奠定了坚实基础，”科琳-桑德斯说，“我非常高兴徐重威能够延续我们的优良传统，并专注推动在中国下一阶段的发展。”

徐重威先生将为威科带来他20多年在亚太地区（中国大陆、香港、台湾、韩国和东南亚国家）领导信息服务和高科技行业的专业经验。加入威科之前，他在一家全球性信息服务公司 IHS 担任了五年大中华区总经理职务。在 IHS 之前，徐重威在高科技行业工作近20年，在大型企业和创业型企业积累了丰富的领导经验。

“我对能够加入这样杰出的公司感到无比荣幸”，徐重威先生说。“威科集团在全球范围内的多个领域都处于市场领先地位，她在为客户提供信息和解决工具方面拥有悠久的历史。基于公司对客户卓越的承诺，在市场中的持续投入与创新，我对于能成为团队中的一员感到无比激动。对于威科集团和她在中国客户们而言，公司前景将充满希望。”

威科集团在中国运营已经超过30年，如今常设机构已拓展至5个城市，拥有600多名员工，在全国范围内拥有上万客户。

关于威科集团

荷兰威科集团（AEX: WKL）是一家全球领先的专业信息服务提供商。来自世界各地法律、商业、税务、会计、金融、审计、风险管理、合规和医疗卫生等领域的专业人士依靠威科集团提供的信息工具及软件解决方案，来高效管理其业务，为其客户提供卓有成效的服务，并助其在纷繁复杂的市场环境中取得成功。

威科集团2015年营业收入达42亿欧元。集团总部位于荷兰阿尔芬，全球拥有约19,000名员工，在欧洲、北美、亚太和拉美地区超过40个国家运营，服务于全球客户。

威科集团是泛欧交易所上市公司，同时也是荷兰 AEX 指数和欧洲100指数的成分股。