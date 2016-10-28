您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

Amp’ed RF提供动态频率选择，增加三倍Wi-Fi宽带

2016年10月28日 23:00 编辑： 经理人网编辑
0

加州圣何塞2016年10月28日电 /美通社/ -- 先进的Wi-Fi与蓝牙SoC国际供应商Amp'ed RF Wireless Technology宣布供应动态频率选择(DFS)支持的Amp'ed RF Wi-Fi IC (ACC1340)。全新芯片集为数据密集型应用开放了新的频段，包括高清视频、没有经过压缩的音频、增强现实、语音识别和需要更快传输的设备。

Amp'ed RF Wireless Technology总裁兼首席技术官凯利-西蒙(Kelly Simone)表示：“视频流大量消耗带宽，因此在2.4GHz频段狭窄拥挤的带宽资源情况下，运行不畅。转到5GHz会有所帮助，但帮助并不够，因为高带宽应用仍然每年以超过20%的速度增长。”

解决Wi-Fi带宽拥挤的方案就是提供动态频率选择等先进功能。以前，芯片制造商并不打造集成电路/固件来利用这些未使用的带宽。

Amp'ed RF全球销售副总裁纳兹-奥斯马尼(Naz Usmani)说：“我们开放了未使用的资源。客户能够得到24个5GHz高带宽频段；而许多非动态频率选择芯片只有8个频段。”

Amp'ed RF Wi-Fi IC (ACC1340)通过硬件和嵌入式软件提供了802.11h动态频率选择。ACC1340支持动态频率选择频段，允许用户获得24个5GHz高带宽频段，这是许多非动态频率选择芯片获得频段的三倍。

纳兹表示：“ACC1340 Wi-Fi双频段2.4/5GHz无线方案是我们具有成本效益的强大解决方案。”

ACC1340的重大好处：

  • 提供24个动态频率选择频段
  • 双频段2.4GHz和5GHz支持
  • RF性能同类最佳
  • 支持Linux、Android（安卓）和嵌入式RTOS平台
  • 并发模式STA/AP
  • 外部部件少

ACC1340规格：

全面集成的Wi-Fi无线单芯片解决方案

802.11 a/b/g/n，具有WAP/WAP2/WAPI/WEP安全协议

ACC 1340支持STA、Soft AP、HotSpot 2.0和Wifi Direct

并发模式STA和Soft AP支持，支持复杂的连接环境

2.4GHz和5GHz双频段，集成2.4GHz PA，减少外部BOM部件和成本

Amp'ed RF简介
Amp'ed RF于2009年成立于加州圣何塞，已经迅速发展成为无线芯片、模块、系统集成与协议栈的国际供应商，在中国天津和加州圣何塞设有工厂。该公司提供各种低成本、高品质集成电路与模块。

欲知详情，请联系：
电话：408-406-8717 PST
纳兹-奥斯马尼，电邮：naz@ampedrftech.com

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/29998.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号