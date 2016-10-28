Amp’ed RF提供动态频率选择，增加三倍Wi-Fi宽带

加州圣何塞2016年10月28日电 /美通社/ -- 先进的Wi-Fi与蓝牙SoC国际供应商Amp'ed RF Wireless Technology宣布供应动态频率选择(DFS)支持的Amp'ed RF Wi-Fi IC (ACC1340)。全新芯片集为数据密集型应用开放了新的频段，包括高清视频、没有经过压缩的音频、增强现实、语音识别和需要更快传输的设备。

Amp'ed RF Wireless Technology总裁兼首席技术官凯利-西蒙(Kelly Simone)表示：“视频流大量消耗带宽，因此在2.4GHz频段狭窄拥挤的带宽资源情况下，运行不畅。转到5GHz会有所帮助，但帮助并不够，因为高带宽应用仍然每年以超过20%的速度增长。”

解决Wi-Fi带宽拥挤的方案就是提供动态频率选择等先进功能。以前，芯片制造商并不打造集成电路/固件来利用这些未使用的带宽。

Amp'ed RF全球销售副总裁纳兹-奥斯马尼(Naz Usmani)说：“我们开放了未使用的资源。客户能够得到24个5GHz高带宽频段；而许多非动态频率选择芯片只有8个频段。”

Amp'ed RF Wi-Fi IC (ACC1340)通过硬件和嵌入式软件提供了802.11h动态频率选择。ACC1340支持动态频率选择频段，允许用户获得24个5GHz高带宽频段，这是许多非动态频率选择芯片获得频段的三倍。

纳兹表示：“ACC1340 Wi-Fi双频段2.4/5GHz无线方案是我们具有成本效益的强大解决方案。”

ACC1340的重大好处：

提供24个动态频率选择频段

双频段2.4GHz和5GHz支持

RF性能同类最佳

支持Linux、Android（安卓）和嵌入式RTOS平台

并发模式STA/AP

外部部件少

ACC1340规格：

全面集成的Wi-Fi无线单芯片解决方案

802.11 a/b/g/n，具有WAP/WAP2/WAPI/WEP安全协议

ACC 1340支持STA、Soft AP、HotSpot 2.0和Wifi Direct

并发模式STA和Soft AP支持，支持复杂的连接环境

2.4GHz和5GHz双频段，集成2.4GHz PA，减少外部BOM部件和成本

Amp'ed RF简介

Amp'ed RF于2009年成立于加州圣何塞，已经迅速发展成为无线芯片、模块、系统集成与协议栈的国际供应商，在中国天津和加州圣何塞设有工厂。该公司提供各种低成本、高品质集成电路与模块。

欲知详情，请联系：

电话：408-406-8717 PST

纳兹-奥斯马尼，电邮：naz@ampedrftech.com