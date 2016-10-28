Arc’teryx Veilance位于纽约市的首个概念店开业

应对纽约天气的高科技服饰产品

纽约2016年10月28日电 /美通社/ -- Arc'teryx Veilance携手知名设计工作室Snarkitecture在纽约市带来独一无二的概念店体验。这个定制空间于今天（2016年10月28日）向公众开放，一直将持续到2017年1月8日。

对于高品位男士而言，Arc'teryx Veilance是应对纽约严寒天气的理想之选。该品牌服饰以标志性的人体工学设计、极简主义和精心裁剪，成就时装全新自由的境界；低调但防寒保暖性能极佳。

本季，Veilance在极简主义设计中突出防风、防雨、防寒功能。基于这个平台，Snarkitecture打造了一个突出Veilance源自高性能材质和专有结构技术的多功能服饰的空间。Veilance和Snarkitecture的合作强调了与众不同的概念、结构和独特之处，在格林街88号创造极佳的购物体验。

这个空间是该公司首个Veilance概念店。三个截然不同的领域占地2000平方英尺，反映了Veilance防风、防雨、防寒的特点。以几何学为灵感来源的空间布局和分层让顾客在欣赏Arc'teryx Veilance服饰时，更有一种意想不到的惊喜感和抽象感。

这个空间将展示2016秋季全部服饰。它还将提供限量版特制全新Monitor羽绒服。

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