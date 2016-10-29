锦江国际酒店揽获《城市旅游》最佳酒店品牌奖

上海2016年10月29日电 /美通社/ -- 10月28日，“2016-2017年度《城市旅游》最佳酒店奖”在上海揭晓，锦江国际酒店凭借领先的市场占有率和良好的客户满意度荣膺“最佳国内酒店品牌奖”， 锦江旗下上海虹桥宾馆再度获评“最佳会议酒店奖”。



锦江国际酒店管理有限公司高级副总裁夏民先生代表公司领奖

《城市旅游》最佳酒店颁奖典礼始终遵循业界和读者相结合的评选标准，采用专家暗访的形式全面考察酒店软、硬件设施，并辅以读者评价，以客观、权威、公正的视角，通过近一年的筹划和准备，最终评选出12类奖项。

锦江国际酒店管理有限公司高级副总裁夏民先生在颁奖典礼上表示：“锦江品牌代表着一个融国际标准和中国文化于一体的酒店集团，锦江品牌的标识也表达了集团国际化战略发展方向和服务全球市场的理念。非常高兴能够在今年的评选中获奖，同时也很荣幸能与其他优秀的酒店（集团）共同展现中国旅游行业的风采。作为中国民族酒店品牌的代表，我们还将继续整合内外部先进理念，持续创新驱动发展，让广大宾客体验锦江高品质的服务。”

在过去的一年里，锦江国际酒店通过并购整合已成为中国酒店业规模最大和酒店品牌数、会员数最多的酒店集团。随着品牌日益多元化，锦江着力于在丰富品牌体系的同时建立清晰的品牌形象，逐步形成涵盖高、中、经济型品牌齐全、国际性品牌和区域性品牌协同发展的品牌体系，持续提升酒店的市场地位和品牌影响力。目前，锦江国际酒店正积极探索传统酒店向智慧酒店的升级方案，从技术、操作和服务上逐步满足客户日益增长的个性化需求。