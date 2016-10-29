未来十年，FOF说了算！

北京2016年10月29日电 /美通社/ -- 当前我国经济发展处于新常态时期的关键阶段，随着经济增速放缓、“资产荒”持续，股权投资以“跨越经济周期”的特点日益获得投资者们的青睐。以“股权”为杠杆，撬动资本进入实体经济，进而推动国民经济升级换代的“股权投资”正在成为投资热点。作为可以显著降低投资风险，优化资产配置组合的投资工具 -- 私募股权母基金（FOF），已逐渐成为“先知”投资者们的目光聚焦点。

私募股权投资母基金进入爆发期

私募股权投资母基金是私募股权投资行业发展到一定阶段的必然产物，全球私募股权投资行业母基金占比接近三分之一。如今随着私募股权行业的快速发展，已经为私募股权母基金的发展壮大提供了市场基础，母基金作为长期稳定的机构投资人的优势得以凸显。据清科研究中心统计，截至2016年上半年，中国股权投资市场活跃的VC/PE机构超过10,000家，管理资本量超过6万亿人民币。2016年3月底，中国母基金联盟在北京成立，这对于引导、协调和规范私募股权投资基金投融资活动，促进行业自律与规范发展，提高我国母基金及基金行业的科学化管理水平必将产生积极的影响。今年9月初开始，国务院更是从最高层面肯定、支持私募股权行业及母基金发展壮大，鼓励国有资本及政府引导基金、保险等机构参与创投及创投母基金。无论从行业发展层面、还是政策支持层面，私募股权母基金全面进入爆发期。即便如此，中国私募股权母基金市场还处于“吾家有女初长成”的阶段，国内市场化、专业化、规模化的母基金平台及团队非常稀缺。

宜信财富私募股权母基金作为中国母基金联盟的发起人之一，是中国市场化母基金的先行者和引领者。自2013年成立以来，在私募股权母基金领域深耕细作，基于宜信财富始终倡导的科学资产配置理念，在不到４年的时间里，凭借严谨的尽调筛选与风控体系，以及专业的投资管理能力获得市场广泛认可。目前，宜信财富私募股权投资母基金管理规模逾百亿，与超过50家国内外领先的基金管理人保持紧密的沟通，间接投资了大量优质项目公司，覆盖了具有高成长性的TMT、医疗健康、消费升级、节能环保、高端制造等多个高成长领域，现已成为国内市场化运营的规模最大的私募股权投资母基金之一。

母基金优势：降低门槛 平滑风险

从全球资产配置的成功经验来看，另类投资能显著提升资产配置组合的整体收益水平。作为另类投资中的璀璨明星，私募股权投资具有“高风险、高回报”的特点，作为个人合格投资者，如何参与这类投资才能既享受私募股权投资带来的丰硕成果，又最大程度降低面临的投资风险呢？结合对世界先进资产配置实践研究，宜信财富提出“资产配置黄金三原则”，即跨地域国别配置、跨资产类别配置，以FOF形式超配另类资产。

对于个人投资者而言，私募股权基金动辄数千万以上的高门槛，以及单只私募股权基金面临的高风险，令不少个人投资者望而却步。而母基金则成为个人进入私募股权投资领域的优选方式。除了降低投资门槛之外，宜信财富私募股权母基金将资金投给经由母基金筛选尽调的一批行业排名前25%且“德才兼备”的基金管理人，进而投资到一大批能代表未来发展方向的优质企业中。这个过程中，资金得到科学分散与合理配置，覆盖不同行业、地域的企业和投资团队，投资风险被有效降低，最终投资者通过优秀企业的高速增长获得中长期的复利回报。选择母基金，与高成长行业、优秀企业同行，是掌握未来的必由之路。

探索高收益的秘诀：配置白马 抓紧黑马 发现斑马

宜信财富私募股权母基金的投资哲学是“通过优秀企业的高速增长获得中长期的复利回报”，精挑细选、优中选优、长期持有。具体来说，宜信财富私募股权母基金通过“四分散”的方法论去进行资产配置 -- 行业分散、阶段分散、地域分散和多管理人。在行业方面，选择投资代表未来的新兴行业，如TMT、医疗健康、消费升级、节能环保、高端制造等等；在投资阶段上，将早期、成长期、中后期等投资阶段予以合理搭配，以平衡投资者现金回流时间；在地域上，不仅深入挖掘国内投资机会，更以全球化视野甄选美国、欧洲、以色列等多国别跨地域的投资机会；在管理人选择方面，除了选择业绩稳健、历史悠久的“白马”型管理人外，也要有冲劲十足的“黑马”型新秀基金，还要选择仍在成长过程中，但已表现出强劲实力的“斑马”型基金。此外，母基金还将私募股权新基金、二手份额交易和跟投等多种投资类型予以合理搭配。通过这样系统的科学组合，才能最大限度地分散投资风险，提高风险调整之后的收益水平。帮助投资者获得更丰厚的回报。

2016年10月29日，宜信财富2016全球资产配置之私募股权高峰论坛在北京顺利举行，峰会围绕“探索未来二十年高增长高回报之路”主题。会上大佬云集，唐宁、徐小平、刘二海、周炜、吴海燕等众多资深投资人与会，与现场超过1000名嘉宾共同探讨以FOF的方式超配另类资产，成为“先知”，赢得未来十年的财富。