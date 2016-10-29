双创时代好投资人标准：不能没钱，不止有钱

北京2016年10月29日电 /美通社/ -- 随着双创时代拉开大幕，除了涌现出大批优秀创业者之外，一批优秀投资人也浮出水面。创业者和投资人历来都是鱼水关系，创业者的成功除了有好的商业模式、产品、服务之外，背后是否有好的股权投资人支持也至关重要，二者相辅相成才能成就双创时代的成功。

那么，怎样的股权投资人才称得上“优秀”？宜信公司创始人、CEO唐宁认为，没有钱的不是好投资人，只有钱的也不是好投资人。

没有钱的不是好投资人

2015年底，国务院提出发展直接融资多项举措，发展创投、丰富直接融资工具，完善股债等多层次资本市场等重点措施被提上日程。相比传统经济中，企业依靠银行贷款等间接融资方式获取资金，新型创业企业被鼓励更多地通过私募股权投资（包含天使、VC、PE）等直接融资方式拿到发展所需的长期稳定、低成本的资金，私募股权投资的黄金时代也因此正式拉开序幕。

“专业投资机构在推动双创的过程中有着相当重要的位置，一方面有效汇聚社会资产，另一方面将这些资金投资到优秀的投资者中去。”唐宁指出，投资人在其中充当的是一个高效的资金匹配的角色，懂行业、有经验的投资人，既能找到好的创业项目，也能帮助出资方即LP创造好的投资收益。只有帮助双方同时满足需求，才能可持续发展。

作为专业投资机构与基金管理人，投向创业企业的私募股权基金，出资来源往往是机构投资者以及个人合格投资者。其中，私募股权投资母基金无疑是个人合格投资者在这一领域进行资产配置的不二之选。

宜信财富私募股权母基金合伙人廖俊霞表示，“母基金以机构投资者的身份对接优秀的基金管理人，这是行业领先的基金管理人最喜欢的长期、稳定的资金来源之一，可以帮助这些优秀的基金管理人更心无旁骛的去做他们最专业的事情，从而抓住更好的投资机会。同时母基金也为个人合格投资者有效分散投资风险，精准筛选优秀的标的基金，是彼此双赢的选择。”

9月1日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定促进创业投资发展的政策措施，“支持有需求、有条件的国有企业依法依规、按照市场化方式设立或参股创投企业和母基金。”这是国务院常务会议首次提到母基金，说明国务院对母基金的高度认可。

只有钱的也不是好投资人

除了钱，一个好的投资人还能为创业者提供什么？经验、资源等都是不可或缺的重要财富。

近年来，创业者开始呈现越来越年轻化的趋势。纵观已功成名就的商业巨头们，往往都是在拥有丰富的人生阅历之后选择创业，柳传志创办香港联想时是44岁，王石组建万科的前身深圳现代科教仪器展销中心时是33岁。

现在的成功创业者呢？程维在推出滴滴打车时年仅29岁，陈欧在27岁时就创办了聚美优品，张旭豪创建饿了么年仅24岁……80后创业者已有不少人走上成功的舞台，更有大批90后，甚至95后创业者陆续出现。

被很多年轻创业者奉为“创业导师”的徐小平曾说，除了资金，投资人能够提供给创业者的还有很多，比如对年轻人的创业启蒙、价值引导等等。

作为宜信公司的创始人，同时也是资深天使投资人的唐宁有着相似的论调，“投资人不仅要把创业者扶上马，还要送一程。”

送一程，送的是什么？唐宁认为，好的投资人往往在一个行业浸淫多年，懂行业、有人脉、资源和经验都十分丰富。这样的投资人能给创业者提供很多深层次的帮助，二者不仅仅是投资与被投资的关系，而是合作甚至合伙人的关系。早期有个词叫“孵化”，投资人正是像孵化一个个生命一样，在倾尽全力帮助和培育一个个创新的企业和创业者。

2016年10月29日，宜信财富2016全球资产配置之私募股权高峰论坛在北京顺利举行，峰会围绕“探索未来二十年高增长高回报之路”主题。教父级天使投资人徐小平与唐宁一起，携手众多资深投资人，与现场超过1000名嘉宾共同探讨投资人通过专业投资推动双创时代发展。