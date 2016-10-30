晶品携手Love Radio 103.7FM 金秋上演户外爵士音乐节

上海2016年10月30日电 /美通社/ -- 9月14日开启的城中潮流盛事-晶品Love & Mode暨晶品购物中心一周年庆典系列活动，已成为今秋上海潮人的必经之地。先有当红明星佟丽娅空降分享时尚秘籍，再邀请新锐涂鸦艺术家林子楠大胆创作跨界艺术，上演“晶品 x 林子楠 x Vespa跨界艺术展”，创意、时髦、纷纷在这里碰撞上演。

10月28日至29日，晶品购物中心携手Love Radio 103.7 FM， 带来晶品x Love Radio 103.7FM Jazz Outdoor Parties，将晶品Love & Mode一周年庆典活动推向高潮，打造十月魔都最高品质的户外爵士音乐节。周末，约上三两朋友、盘腿坐于草地、享受这世界级的好声音，让耳朵来一场与爵士的轻松约会。



沪上知名爵士乐队费嘉三重奏深情演绎金秋旋律



好声音学员刘双双于晶品爵士音乐节倾情献唱

此次晶品x Love Radio户外爵士音乐节，邀请到来自法兰西的灵魂歌手 Anne Evenou，哥伦比亚的爵士精灵Shirley Maria Carranza，墨西哥的吉他手及作曲人Mikhail Kalinin，意大利吉他及贝斯手Davide Bertolone以及来自上海本地知名爵士名伶-彭彭，歌唱组合–Vocal Force力量之声及第三季《好声音》学员刘双双等十多位来自世界各地的音乐艺术家，为爵士爱好者们献上精彩纷呈的音乐演出。

除了浪漫乐动的户外爵士音乐节，周年庆期间商场内也将举办全系列的精彩活动，涵盖了时尚、艺术、人文、美食等等领域，给消费者360度的精彩体验：



万圣节小朋友在晶品QPQ市集方认真制作讨糖用的南瓜灯

万圣节变妆派对邀请全家来“鬼”混

同一周末晶品购物中心内将上演有万圣节变妆派对，组织小朋们及家长参与南瓜包DIY，小丑魔术及向商户讨糖果等一系列万圣节互动活动，更将评选当天最佳万圣着装的小朋友，送出限量好礼。

Artisan Bazaar晶品手作工坊 带来手作创意好物

除了好听的，好玩的晶品手作坊 Artisan Bazaar 也一定不会让你失望。在这里，有着一颗艺术心得消费者可以淘到许多原创的手工创意作品，结识一群艺味相投的小伙伴，一同寻觅这个秋日最原创的手作艺术品。

“Seven Crash X The Letter”独立设计师品牌潮流时装展

之前，晶品 Love & Mode 一周年庆典活动邀请到新锐涂鸦艺术家林子楠合作跨界艺术展，创造艺术装置作品“Organism“及在Vespa车身上进行艺术涂鸦，受到业界的广泛讨论和好评。10月20日至11月6日，晶品购物中心一层将呈现“Seven Crash X The Letter”潮流时装展，作为晶品独立设计师品牌的代表再次与林子楠进行跨界对话，以林子楠作品衍生而出的灵感元素贯穿全场，为独立设计品牌带来启发，以空间陈列艺术作为载体，呈现出潮流服装艺术设计的另一面。

晶品自去年开业以来屡获零售业潮流风尚地、文创先锋等奖项。晶品购物中心，时刻坚持与时尚同行，引进潮流品牌。各具风情的餐饮商户，充满趣味、极具特色的互动空间，不间歇的创意文化活动，是晶品全方位打造互动体验式的购物中心的经营理念。以艺术创意和时尚新鲜感走近年轻一代的生活，不断探索商业模式与生活模式的高度契合，从而与消费者相互促动。在此之下，提高零售业整体服务品质，助力城市文化环境建设及生活品质提升。