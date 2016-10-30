聚合创新优势 加速HPC产业发展

英特尔展示最新HPC整体解决方案，助力高性能计算产业创新及人才培育

西安2016 年10月30日电 /美通社/ -- 2016年10月29日，2016全国高性能计算学术年会（HPC China 2016）在历史悠久的古都西安落幕，会议围绕高性能计算的研究进展、发展趋势和重要应用，吸引了来自全国40余家科研院所和行业厂商参展。作为高性能计算领域的技术领导者之一，英特尔在会议上展示了最新高性能计算产品与解决方案。领先的技术优势以及覆盖计算、存储、网络和软件等不同层面的英特尔® 可扩展系统框架（英特尔® SSF）为高性能计算产业发展和创新应用提供了兼具性能、可扩展性和成本优势的创新解决方案，助推高性能计算广泛应用于深度学习、人工智能等新应用领域。此外，为期数月的英特尔杯2016全国并行应用挑战赛（Intel Cup Parallel Application Challenge）也在会议上宣布最终优胜队伍，来自中山大学的sysu-vision团队，中国科技大学的鸿雁应用队和信息工程大学的信大0队凭借卓越的技术创新和应用价值分获大赛两项金奖。

据IDC报告显示，高性能计算市场当前正在实现持续的增长。2015年，高性能计算市场营收增长11%，市场总额高达114亿美金1。高性能计算所提供的强大计算力同数据分析、深度学习相结合，让企业得以借助深度学习、人工智能等新型工具和手段建立发掘数据价值，加速数据洞察的新途径。涵盖英特尔® 至强® 处理器产品家族、英特尔® 至强融核™ 产品家族、英特尔® 固态盘数据中心系列、FPGA、英特尔® Omni-Path高速互联架构以及适用Lustre*软件的英特尔® 企业版等可满足不同工作负载需求的英特尔® 可拓展系统框架，将为高性能计算系统提供业界领先的CPU性能、快速的数据访问、低延迟结构和标准化的软件，从而简化HPC系统的部署、运行和管理，降低企业的基础设施建设投入，并为企业利用原有的英特尔架构代码提供标准统一的编程模型。

当前高性能计算的持续发展不仅依赖于技术的不断突破，更依托于高性能计算人才培养体系的建立和完善。旨在培养选拨学生“理论实践相结合”能力的英特尔杯2016并行应用挑战赛自2013年以来已连续举办四届，已经累计有300多家高等院校、机构中的2500名师生参与比赛，为国内高性能计算人才提供了基于业界前沿产品架构与领先技术的竞赛和实践平台。本届并行应用挑战赛也在学会现场决出了最终获胜团队。来自中山大学的sysu-vision队，中国科技大学的鸿雁应用队和信息工程大学的信大0队在经过百余天的激烈竞争后，凭借极具创新性和应用价值的高性能计算解决方案获得了评委的广泛好评，分别荣获大赛的最佳应用金奖和最佳优化金奖。

“这一届的并行应用挑战赛汇聚了来自全国85所科研机构、高校和企业的256支参赛队伍，报名单位较去年增长54%，报名队伍实现了11.8%的增长。”英特尔公司中国区企业事务部总经理朱文利在赛后的采访中表示，“并行应用挑战赛是英特尔推动教育发展，培养创新人才的重要举措之一。进入中国30余年来，英特尔已经与国内一百余所高校建立了合作关系，每年约有15万名中国高校学生从英特尔教育计划中受益。英特尔致力于践行自身的社会责任，与包括政府、高校在内的合作伙伴建立广泛的生态合作，共同助力教育事业在中国的创新发展。”

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1根据国际数据公司 IDC 报告，2016年。