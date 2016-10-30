北大医疗淄博医院正式揭牌

专家派驻、学科建设、改善就诊环境，推动企业医院改制升级

淄博2016年10月30日电 /美通社/ -- 北大医疗淄博医院（以下简称“淄博医院”）揭牌暨综合楼奠基仪式今天在山东省淄博市举行，同时该院的脑血管病诊疗中心与肿瘤中心建设也正式启动。这标志着北大医疗产业集团（以下简称“北大医疗”）与淄博医院的前身 -- 山东铝业公司医院（以下简称“山铝医院”）的产权合作及投后管理工作跨过新的里程碑。

自今年5月与山铝医院签署合作协议以来，北大医疗通过派驻专家、强化学科建设及改善就诊环境等举措推进投后管理工作，帮助医院高效率地实现了全面提升。

淄博医院始建于1949年，是淄博市张店区南部最大的三级综合医院、“国家级爱婴医院”，主要服务于山东铝业公司约10万名职工及家属，并辐射张店区南部和淄川区北部的六个人口密集乡镇。北大医疗先后派出脑血管、肿瘤等领域的知名专家进驻医院，帮助该院构建多个学科诊疗中心，同时投资兴建综合楼，借鉴国际先进经验，优化就医流程，缩短就医动线，改善患者的就医体验。

例如，在淄博医院原市重点学科 -- 神经内科的基础上，北大医疗为医院引入神经领域权威专家，成立了脑血管病诊疗中心。同时，针对淄博当地肿瘤发病率高、临床诊疗能力不强的现状，北大医疗帮助该院成立了肿瘤中心，由国内知名专家、北京大学国际医院副院长梁军教授担任中心首席专家，打造从肿瘤早期筛查到后期康复全流程的诊疗体系。此外，北大医疗还为该院普外科派驻了北医三院凌晓峰教授领衔的医生团队。

北大医疗产业集团首席执行官吕和东表示：“我们的专业团队有条不紊地推进了该院的投后管理工作，正式揭牌前的各项准备工作仅用了两个多月就悉数完成。6月23日，北大医疗淄博医院在市工商局正式领到营业执照，7月21日顺利拿到了医疗机构执业许可证。在此过程中，当地政府也给与了我们极大的支持和帮助。”

淄博医院是北大医疗在淄博投资的第二家医院。2015年，齐鲁石化中心医院更名为北大医疗鲁中医院（以下简称“鲁中医院”），通过打造心脏专科疑难病会诊中心、全国联网创伤救治淄博中心、疝诊疗中心等七大诊疗中心，以及与北京大学国际医院远程会诊、专家出诊等方面实现了全方位的互联互通。医院上半年接待门急诊人次同比增长15%，出院人次增长30%，三四级手术量增长41%，心内科三四级手术量增长了四倍。目前，鲁中医院已进入三甲医院评审阶段。

吕和东补充说：“未来，北大医疗将通过投后融合，实现淄博医院和鲁中医院互动协同，依托各有特色的两家医院打造鲁中区域医疗中心，构建完善的分级诊疗体系，搭建覆盖基层医疗机构的远程医疗平台。我们已启动人才培养计划，通过技术资源下沉、组建医联体等方式，提升基层医疗服务水平，践行普惠医疗的使命。同时，我们也希望借助北大医疗的独特能力与实践经验，帮助更多国有企业的下属医院顺利实现改制转型。”

作为国有企业身份的医改参与者，北大医疗目前已经具备公司制二次改制、民办非企业单位二次改制、非独立法人一次改制等医院改制经验。在新一轮“企业办社会职能剥离”的国企改革过程中，北大医疗期望进一步以市场化的经营，助力医疗机构自身及区域内医疗健康事业的发展，同时为国有资产保值增值做出贡献。