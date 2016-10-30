中国生物制药企业着力为产业注入新活力，联名发表《北京宣言》

北京2016年10月30日电 /美通社/ -- 大分子药物是全球制药业未来的创新发动机，代表了药物创新未来的趋势；生物制药是中国着力发展的战略新兴产业，从技术层面来看，是中国与世界差距最小的领域之一。当前是生物制药发展最重要的历史节点。

2016年10月30日，中国民族生物制药引领者和创新者们齐集北京亦庄经济开发区，共举中国生物制药产业发展高峰论坛，围绕“机遇与责任”的主题，针对提升中国生物制药企业创新能力、改善中国生物制药产业创新的政策环境，深入对话民族生物制药企业在提升中国患者健康福祉上的贡献与责任。

对话中，以CFDA为代表的政府声、以中国医药企业管理协会为代表的产业声、以三生制药集团为代表的企业声，交织共鸣，发出了“打造属于中国的全球先进生物制药产业”的时代最强音。

论坛发起了中国生物制药产业发展北京宣言 -- 我们承诺，积极研制和生产更多患者用得起、用得放心的生物技术药物，致力于解决中国患者看病贵问题，助力健康中国建设。尽管生物技术药物已经成为发达国家重要的疾病治疗手段，但在中国很多生物技术药物长期依赖进口，价格昂贵，患者难以负担。我们将努力通过仿制创结合、技术改造等方式，为患者提供高质量的生物技术药品，制订经济合理的价格并探索更多的方式，提高中国患者针对生物技术药物的可及性和可负担性。

打通生物创新全链条吹响生物产业集结号

中国当前已经具备了打造全球先进生物制药产业的能力和条件，在中国鼓励生物技术药物创新，大力发展民族生物制药产业，不仅能满足中国大量临床未被满足的医疗需求，为患者带来福祉，更是为中国医药健康产业下一步的创新和发展注入巨大的推动力。对于民族制药企业而言，这既是千载难逢的发展机遇，也是背负在肩头的重大责任。我们期待，中国生物制药行业能够受到更多关注，更多志同道合的同仁能够加入到推动这个行业的创新和发展的队伍之中。当前我国生物技术药物的自主研发和生产与国际先进水平仍存在较大差距。因此，明确生物制药产业发展方向，设定符合兼顾全球与我国实际的标准，鼓励企业创新，将成为提升我国生物制药产业整体发展水平和竞争力的关键，这有赖于政、产、学、研、资等多个部门形成合力，有赖于我们每一个矢志于以患者健康为己任的中国医药人。

关于三生制药

三生制药（全称：沈阳三生制药有限责任公司，股票代码：01530.hk）是一家集研发、生产和销售为一体的生物制药领军企业。目前旗下拥有多家境内外子公司，包括：三生国健药业（上海）股份有限公司（原上海中信国健药业股份有限公司）、浙江万晟药业有限公司、深圳赛保尔生物药业有限公司、斯通药品有限公司（意大利）等。集团核心产品特比澳、益赛普、益比奥，业务遍及国内32个省市、海外覆盖20多个国家。集团拥有国家唯一的抗体药物国家工程研究中心以及生物药与化药双平台的4个研发中心，300余名科学家组成的研发团队。集团5大生产基地分布于沈阳、上海、深圳、杭州与意大利。