重庆海洋探索中心开工典礼今日举行

十二名“海洋超级小卫士”现场获颁荣誉勋章

重庆2016年10月30日电 /美通社/ -- 30日上午，重庆海洋探索中心（SEA LIFE Chongqing）在位于南滨路的长嘉汇购物公园隆重举行开工典礼，重庆市南岸区旅游局副局长卢佃明先生莅临现场，与小朋友和嘉宾们一起完成了项目的奠基仪式，标志着全国首家SEA LIFE海洋探索中心正式进入建造阶段。重庆海洋探索中心计划将于明年春季正式开业，届时将为游客们带来一段精彩的海洋探索旅程。

与此同时，经过为期半个月的激烈角逐，重庆海洋探索中心“海洋超级小卫士”招募活动也圆满落下帷幕，十二名热爱环保的小朋友脱颖而出，获颁“海洋超级小卫士”荣誉勋章并表达了自己对保卫海洋生物及其生存环境的坚定决心，以孩童的视角描绘了一幅“人与海洋和谐共存”的美好图景。“海洋超级小卫士”计划是重庆海洋探索中心对其“繁育、救助及保护”（“Breed，Rescue，Protect” 简称“BRP”）全新环保理念的延续，旨在让山城小朋友在了解海洋生物的同时从小树立海洋保护意识。

“重庆海洋探索中心秉承了SEA LIFE在全球近40年的专业经验和品牌内涵，游客们将通过精心打造的各类主题展区和种类繁多的海洋生物拥有一段无与伦比的‘奇妙旅程’，还可以在‘寓教于乐’式的游乐中获得独一无二的互动体验。”默林娱乐集团重庆地区总经理潘骞先生表示，“作为世界第一大水族馆品牌，SEA LIFE海洋探索中心还在海洋环保方面长期扮演着重要角色。在今天开工典礼进行的同时，我们也希望以此次‘海洋超级小卫士’计划为契机，唤起重庆市民的环保热情，为山城增添一抹湛蓝。”

活动现场，小卫士们身着整齐的队服和安全帽，用小小的铁锹和嘉宾们一起为重庆海洋探索中心举行了隆重的奠基仪式，每个小卫士们心中的环保心愿也随之根植在了土壤中。之后，小卫士们还在父母的协助下，与重庆海洋探索中心馆长和三个可爱的“BRP”海洋宝宝一起进行了互动游戏，加深了其对海洋生物的了解和对环境保护的认知。

自重庆海洋探索中心“海洋超级小卫士”计划启动以来备受大众瞩目，虽然地处山城，但并不阻碍小朋友们对海洋的向往。被选拔出的十二名小卫士不仅荣获了重庆海洋探索中心“海洋超级小卫士”勋章，赢得抢先进馆和参与各项品牌主题活动的机会，还获得“家庭全年无限次畅游卡”，待场馆开业后，他们可以和父母一同探访重庆海洋探索中心，与馆内超过130种神秘的海洋生物亲密接触，在蔚蓝的海洋知识世界里遨游。

在此次开工典礼上，重庆海洋探索中心还正式公布了“年卡早鸟票”的购买信息，购买年卡的游客可尊享单人全年无限次畅游场馆的机会。即日起，重庆海洋探索中心官方微信平台将对外开售“年卡早鸟票”，凡在正式开业前购买了“年卡早鸟票”的游客，均可享受45元优惠折扣（年卡原价450元/张，年卡早鸟票405元/张），并免费获赠重庆杜莎夫人蜡像馆单人票一张。

作为首家入驻中国的SEA LIFE品牌，重庆海洋探索中心和已于9月10日正式开业的重庆杜莎夫人蜡像馆同属英国默林娱乐集团。待重庆海洋探索中心于明年春季正式开业后，不仅能够成为“寓教于乐”式的全新家庭短途游目的地，两大项目也将一起携手为重庆市民带来全新的娱乐生活方式，开启重庆绿色服务产业的新篇章。