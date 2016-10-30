一飞智控将携“网红”无人直升机参加2016珠海航展

北京2016年10月30日电 /美通社/ -- 炫酷的特技飞行表演是历届航展的重头戏，珠海航展自然也不例外。第十一届珠海航展最大的亮点之一便是俄罗斯“勇士”、英国“红箭”、巴基斯坦空军、八一飞行表演队的集体亮相。届时，中俄英巴四国空军将联袂同台献技，展现一场好莱坞科幻大片式的视觉盛宴。







俄罗斯勇士和雨燕飞行表演队的苏27及米29飞机

除了一饱刺激的视觉美食，本次航展还首次增加防务装备地面动态演示环节，装甲坦克、防务型突击车、越野车等军民用装备将现场动态演示。中国航空发动机集团将首次参展，开辟发动机及MRO、无人机、通航等主题专区。

除此之外，无人机作为珠海航展的一个重头大戏也一直颇受追捧。继北京2016 UAS展会后，已成为业内当之无愧热门“网红”大型无人直升机MQ-300（以下简称MQ-300），和另一个是同样让人惊喜的黑马 -- MF-200无人动力伞（以下简称MF-200），将在一飞智控（天津）科技有限公司的带领下（以下简称“一飞”）重磅来袭。

当下，无人机整个行业有两条发展路线：一条是“自上而下”，将传统的有人机经过无人化处理，用飞行控制系统替代飞行员的角色；另一条是“自下而上”，直接用原班人马在车间研制无人机。

目前，这两种研发路线已经“会师”，均有相关产品问世。作为致力于商用无人机飞行控制系统“大脑”研发及数据服务的高新技术企业，一飞已成为国内无人机行业“自上而下”的领军者。

MQ-300大型无人直升机

在国外，亚马逊、沃尔玛对无人机在快递包裹方面从未停止过探索的脚步，国内的顺丰、京东等行业大佬也纷纷布局。甚至，财大气粗的中国邮政也在今年9月的浙江吉安分公司，举办了国内第一条无人机邮路启航仪式，正式宣布进军无人机邮路市场。

但高成本、安全隐患、城市空域环境复杂等难点一直悬而未决。小型无人机对此束手无策，载人的大型直升机又因为人力成本高昂、政策限制等各路拦路虎发不上力。

如何将有人直升机上的驾驶员完美替换，并保持较高的性价比？一飞整体、细致的无人化控制系统解决方案在这时派上了用场。

MQ-300随之应运而生，其采用国外成熟直升机平台，不仅极大地缩短了产品研制周期，同时也让产品的可靠性显著增强。未来它还可以支撑雷达、云台等多种任务载荷，更可应用于农业植保、石油电力巡线、国防等多个军民领域。

业界人士评价：“MQ-300以遵循航空级的设计制造典范，在国内首次将商业无人机设计制造标准提升到航空级。”

MF-200无人动力伞

早在2015年11月，香港《南华早报》报道称，中国研究人员已在西藏完成了“翼伞无人机”的最终实地测试，这是一个具有里程碑意义的时刻，中国将组建一支“无人货运机队”，可以支持军事行动也可用于灾难救援。当然，MF-200除了适合在地震灾害发生时，进行震区的快速信息获取与物资投放，其实它能“折腾”到的领域也非常多。

比如航空运输，MF-200依靠最高飞行速度50公里/小时，最大航时2小时，升限极致为2000米，起飞重量20至100公斤的特性，也能轻松应用到物流运输方面。

除了航空运输，还有早已在国际上普遍开展的航空运动。顾名思义，航空运动是利用飞行器或其他器械在空中进行的体育运动。最早这是一项被美国、前苏联、澳大利亚、日本、加拿大及欧洲国家极限运动员垄断的运动，在国内还远未兴起，只有极为专业的运动员才可能触摸到天空的温度。

“中国微动力滑翔翼第一人”王勇曾在2013年12月31日驾驶“蚊子”滑翔翼飞越直线距离长达30公里的琼州海峡，继2012年飞越甘肃瓜州大戈壁和青岛胶州湾后第三次创纪录飞行挑战。当然，需要王勇面对的是变化莫测的海洋气流以及无迫降条件的重重考验。

现在，这项能瞬间刺激肾上腺素的极限运动或许离你并不遥远。一飞将其核心的飞控技术应用在MF-200上面，以小型轻便、价格低廉、性能可靠的特征，能实现普通人在1000米以下的低空进行自由飞行，在保证安全的前提下，极大降低了动力伞这项飞行运动的门槛。

“一飞立志用科技创新帮助行业降低成本，将人从危险、复杂的工作环境中解放出来。”一飞创始人齐俊桐教授透露，目前专门为农业植保设计了Finix300系列飞控，已获得了超过数百位客户的实用认证。

粗略估算，目前中国约有几十万亩农田的植保工作得益于Finix300系列飞控所带来的近10倍的工作效率提升。齐俊桐坦言，MQ-300和MF-200研发、改装成功，某种程度而言则实现了自己当初“中国人做中国的事，以人为本”的愿景。

“希望对这两类产品感兴趣的客户与一飞携手助力行业发展，早日实现美丽的中国梦。”